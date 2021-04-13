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Подборка автомобильных приколов

Подборка автомобильных приколов (25 фото)

Автор:
13 апреля 2021 08:05
Сообщество : Автомир
Метки: Юмор   авто   автомир   автомобили   автоприколы   картинки   подборки   приколы   
2876
25
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Новая порция позитивных фотографий и картинок на Автофишках, для отличного настроения! Приятного просмотра и не забывайте про предыдущую часть!
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Метки: Юмор   авто   автомир   автомобили   автоприколы   картинки   подборки   приколы   
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35  комментариев
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4k
Евгений 2 часа назад
Комментарий к фото
Ну, и чего тут смешного? Какой-то дибил, в сервисе, при замене масла, не закрутил крышку. Крышка потерялась. Девушка молодец. Вовремя заметила отсутствие крышки, закрыла горловину подручными средствами и приехала в сервис. Всё правильно сделала.
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12k
Совранский 3 минуты назад
Комментарий к фото
ВАН ДАМ !!!)))
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2k
OLDer 16 минут назад
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бухих собирать?
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2k
OLDer 17 минут назад
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Красный барон?
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2
Андрей 19 минут назад
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У меня случай был, работал мотористом, к нам приехал дядя, тоже потерял крышку, но он засэткнул пакетом, его всосало, в итоге капитала двс
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22
Александр м 20 минут назад
Комментарий к фото
весна, любовь....
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22
Александр м 21 минуту назад
Комментарий к фото
А УАЗ можно починить?
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961
hunterzed 23 минуты назад
Комментарий к фото
Форда под Рейндж замаскировали
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208
Леопольд Почемучкин Полчаса назад
Комментарий к фото
смазковик
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5k
Echo 37 минут назад
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ну хз, дворник что ли сперли
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−29
Nazariy Tymkiv 39 минут назад
Комментарий к фото
Ддя этого в зеркале заднего вида есть флажок. А в современных автомобилях автозатемнение
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171
via 43 минуты назад
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Это форд
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538
Американский Папа 46 минут назад
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учитывая запаску сзади, то скорее мечтал о Ниве
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6k
Женя 47 минут назад
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Ссылка vk.com
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30k
Aleksandr 50 минут назад
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537
Добрыня 50 минут назад
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Обана. Спайсера.
Нормальная картинка у того, кто постоянно в грязи ездит, а за сальниками на "яблоке" не следит.
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3k
Юрий Злой 51 минуту назад
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котрый уже зае***л в каждом втором посте
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32k
Олег 52 минуты назад
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да-да! Запаска передаёт всю кинематику лобового удара на грудь водителя!
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2
Андрей Олег 17 минут назад
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Фигня, у Таврии капотом срезает бестолковку
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7k
Cornho 52 минуты назад
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В чём прикол-то?
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32k
Олег 53 минуты назад
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упал=купил!
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Олег 57 минут назад
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всё в утиль...
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