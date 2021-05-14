Дальнобойщик не заметил легковушку и прижал ее к отбойнику

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На трассе М-7 под Чебоксарами водитель фуры при перестроении на правую полосу не заметил легковой автомобиль Peugeot.
Авторский пост
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Метки: peugeot аварии авто авто аварии видео дтп мертвая зона фура
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