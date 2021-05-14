FISHKINET
Сообщество Аварии 4389 постов • 459 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 500
Главная > Авто > Сообщество Аварии 
Дальнобойщик не заметил легковушку и прижал ее к отбойнику

Дальнобойщик не заметил легковушку и прижал ее к отбойнику (1 фото + 1 видео)

Автор:
14 мая 2021 12:47
Сообщество : Аварии
Метки: peugeot   аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   мертвая зона   фура   
481
1
1
На трассе М-7 под Чебоксарами водитель фуры при перестроении на правую полосу не заметил легковой автомобиль Peugeot.

Авторский пост

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Аварии"
Метки: peugeot   аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   мертвая зона   фура   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
5
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
5  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
12k
alexis 3 часа назад
Пыжик сам виноват.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
АлексЮстасу 11 минут назад
Меня тоже как-то пытались обогнать, причем не на полосе разгона, а на полосе торможения. Посмотрев в правое зеркало и включив правый поворотник я спокойно (на скорости 60-70 км/ч) стал перестраиваться вправо через прерывистую. Однако, через короткое время меня ослепили и оглушили, а потом еще и высказали, что я препятствовал обгону. ОБГОНУ, Карл! Так и заявили.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
13k
Совранский Час назад
Вот вроде дтп, но как то не печалит)))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1
Алиса 3 часа назад
ВС давно постановил: нарушитель не имеет приоритета.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
13k
Александр 3 часа назад
А, "Пеугеот" действительно так спешил?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Так я выгляжу, когда иду из магазина Так я выгляжу, когда иду из магазина Авария дня. Под Симферополем женщина устроила массовое ДТП Авария дня. Под Симферополем женщина устроила массовое ДТП Не заметил малютку: мусоровоз протащил Матиз в Екатеринбурге Не заметил малютку: мусоровоз протащил Матиз в Екатеринбурге Водитель Фольксвагена сделал всё возможное, чтобы попасть в ДТП Водитель Фольксвагена сделал всё возможное, чтобы попасть в ДТП Авария дня. Две фуры и кроссовер столкнулись под Ульяновском Авария дня. Две фуры и кроссовер столкнулись под Ульяновском Авария дня. Под Воронежем водитель Пежо разбился в столкновении с ПАЗиком Авария дня. Под Воронежем водитель Пежо разбился в столкновении с ПАЗиком
Johnny

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

1759370



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
20 знаменитостей, которые ворвались в чужой кадр и сделали его незабываемым
1
24
20 знаменитостей, которые ворвались в чужой кадр и сделали его незабываемым
В Архангельске женщина разбила полицейскому лицо за просьбу надеть маску
0
231
В Архангельске женщина разбила полицейскому лицо за просьбу надеть маску
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Без него весна – не весна: главное насекомое мая
0
7
Без него весна – не весна: главное насекомое мая
Для чего нужны здания, у которых есть только фасады
1
27
Для чего нужны здания, у которых есть только фасады
Женщина раскрыла измену любимого благодаря снимку с айфона (5 фото)
Женщина раскрыла измену любимого благодаря снимку с айфона (5 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Что случится если экономить на резине
2
12

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#история#дтп#животные#прикол#аварии#СССР#фотографии#природа#авария дня
#Юмор#факты#подборка#люди#актеры#автомобили#авто аварии#шоу бизнес#в мире#знаменитости
#интересно#интересное#кино#автомир#красота#картинки#сша#Разное#прикольные#комментарии

На что жалуетесь?

Вернуться