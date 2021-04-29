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Редкий McLaren 765LT был уничтожен пожаром на заправке в Пенсильвании. Инцидент произошел в Верхнем Гвинед-Тауншипе в начале недели на заправочной станции Wawa. Суперкар сгорел дотла.
Суперкар был приобретён за 560 тысяч долларов (42 миллиона рублей), а пробег автомобиля на момент пожара не превышал 100 миль.
Причина пожара достоверно неизвестна, но по одной из версий, ею стала искра, которую спровоцировало статическое электричество. Суперкар выгорел полностью. Опознать в останках автомобиль можно только по выхлопной системе и некоторым деталям передней части.
В тушении огня принимали участие пожарные команды трёх близлежащих городков. Единственное, что им удалось, — спасти от возгорания саму автозаправочную станцию. В инциденте никто не пострадал. Был ли суперкар застрахован, не уточняется.
Купе McLaren 765LT (от Long Tail) оснащается восьмицилиндровым турбомотором на 4,0 литра с отдачей в 765 л.с. Суперкар весом 1229 килограммов, частично сделанный из карбона, способен ускориться до 100 км/ч за 2,8 секунды, а 200 км/ч наберёт за 7 секунд. Премьера 765LT состоялась в марте прошлого года.
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1. статическая искра, либо резкое вставление пистолета что могло вызвать искру
2. пролил бензин на горячий кузов (который черный нагрелся от солнца), либо пролил чуть больше и он попал допустим на горячие тормозные диски