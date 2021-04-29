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Новенький McLaren сгорел дотла на заправке сразу после того, как владелец купил его

Новенький McLaren сгорел дотла на заправке сразу после того, как владелец купил его (9 фото + 1 видео)

Автор:
29 апреля 2021 08:30
Сообщество : Автомир
Метки: McLaren 765LT   mclaren   авто   возгорание   гиперкар   пожар   суперкар   
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Редкий McLaren 765LT был уничтожен пожаром на заправке в Пенсильвании. Инцидент произошел в Верхнем Гвинед-Тауншипе в начале недели на заправочной станции Wawa. Суперкар сгорел дотла.

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Метки: McLaren 765LT   mclaren   авто   возгорание   гиперкар   пожар   суперкар   
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5  комментариев
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614
Сергей 2 часа назад
авто за 560 килобаксов просто так загорелось? и горело так, будто его заправляли не в бак в салон. Меня терзают смутные сомнения (С)
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9k
Алексей 8 минут назад
Фото болтающего на веревке хозяина то где?
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2k
Кто? Полчаса назад
да, самые частые причины:
1. статическая искра, либо резкое вставление пистолета что могло вызвать искру
2. пролил бензин на горячий кузов (который черный нагрелся от солнца), либо пролил чуть больше и он попал допустим на горячие тормозные диски
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6k
Психологическая поддержка 49 минут назад
Скорее всего после отжига приехал на заправку - тормозные диски горячие, выхлоп тем более. Достаточно было одной таблетки, всмысле капли.
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31k
Alex 2 часа назад
А купил бы ладу калину и проблем бы не было.
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