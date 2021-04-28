Американские автомобили: когда они перестали быть «квадратными»

Всю первую половину 70-х американские автомобили увеличивались в размерах. Под стать им были и моторы. Апогеем гигантомании стал Imperial 1973 года, недотянув до заветной длины в 6 метров всего 16 см. Но к тому времени огромные мастодонты были уже обречены. В том же году грянул бензиновый кризис, отразившийся тяжелым ударом на автомобильной промышленности США. Медленно, но верно американские машины стали меняться. Сначала премиальные, а затем и все остальные. В 1976 году на рынок вышел Cadillac Seville — первый послевоенный Cadillac компактного класса, через год появились Lincoln Versailles и Chrysler LeBaron. Все эти автомобили отличались короткой, не более 114 дюймов (2900 мм) колесной базой.