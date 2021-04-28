Американские автомобили: когда они перестали быть «квадратными»

813
14
Если взглянуть на американские автомобильные брошюры 80-х, то обнаружится, что все присутствующие там автомобили сплошь «квадртаные». В то время как европейские и японские автопроизводители уже не один год выпускали автомобили с округлыми формами, автостроители из США эту тенденцию стойко игнорировали.
Но всему приходит конец, и в начале 90-х, большинство американских машин примерили новые обтекаемые кузова. Так ушла целая эпоха в американском автомобильном дизайне — эпоха прямолинейного стиля.
Lincoln Continental 1961 года
К началу 60-х американская публика насытилась автомобилями с безусловно роскошными, но уже набившими оскомину хвостовыми плавниками и другими элементами «детройтского барокко». Автопроизводители почуяв тенденцию, несколько поумерили пыл, и автомобили второй половины десятилетия плавно сменили свой стиль в сторону более простых геометрических форм. Пионером в этом стал Lincoln Continental четвертого поколения, дизайн которого был прост и лаконичен, но не примитивен. Впрочем, тенденцию перенимать спешили не все, особенно упорствовали в GM, их машины полностью избавились от плавников только к 1964 году.
×
Lincoln Continental Mark III 1968 года
Как бы то ни было американские автомобили менялись. Их новый стиль окончательно оформился к концу 60-х. Теперь кузова выглядели куда более угловатыми и глаткобортными, с минимальным по бокам внешним декором. Разве что передние фасады все также имели пышное оформление, хотя и тут явно прослеживалась тенденция к упрощению. Кроме того автомобили постоянно росли в размерах, что вкупе с новым прямолинейным стилем придавало им величественно-монументальный вид. В 1968 году на рынок поступил Lincoln Continental Mark III. Автомобиль выделялся фальшрадиаторной решеткой с вертикальными прорезями (аля Rolls-Royce) и скрытыми за сплошными щитками фарами. Эти дизайнерские элементы так или и иначе позаимствуют другие американские фирмы.
Cadillac Fleetwood Brougham 1974 года
Собирательный образ средней американской машины начала 70-х выглядел так: вытянутый капот с рельефной выштамповкой, массивная радиаторная решетка, ровные боковины, приземистая линия крыши, толстая задняя стойка и багажник по длине не уступающий капоту. В эти правила не вписывались «маслкары», но там была своя особая спортивная эстетика, о которой надо говорить отдельно.
Cadillac Seville 1975 года
Всю первую половину 70-х американские автомобили увеличивались в размерах. Под стать им были и моторы. Апогеем гигантомании стал Imperial 1973 года, недотянув до заветной длины в 6 метров всего 16 см. Но к тому времени огромные мастодонты были уже обречены. В том же году грянул бензиновый кризис, отразившийся тяжелым ударом на автомобильной промышленности США. Медленно, но верно американские машины стали меняться. Сначала премиальные, а затем и все остальные. В 1976 году на рынок вышел Cadillac Seville — первый послевоенный Cadillac компактного класса, через год появились Lincoln Versailles и Chrysler LeBaron. Все эти автомобили отличались короткой, не более 114 дюймов (2900 мм) колесной базой.
Lincoln Town Car
Между тем если габариты новых машин поменялись разительно, то дизайн не претерпел коренных изменений. Их внешний вид по-прежнему соответствовал прямолинейному стилю. За исключением размеров американский автомобиль начала 80-х коренным образом не изменился. Однако в то время американский рынок находился под огромным давлением европейских и японских автопроизводителей. Как ни крути, а премиальные немецкие автомобили выглядели совсем иначе нежели местные. Стремительные и аэродинамически более совершенные, они притягивали взгляд и внимание потребителей. Все больше молодых американцев обращали свое внимание на Mercedes или BMW, а если не хватало денег, то годилась и Toyota. Безусловно такой расклад автостроителей из США не устраивал и они начали выпускать свои обтекаемые машины.
Ford Thunderbird 1983 года
Первой ласточкой стал Ford Thunderbird 1983 года. По сравнению с предшественником, его дизайн изменился кардинально. Кузов автомобиля доводился в аэродинамической трубе, в результате чего коэффициент лобового сопротивления Cx составил всего 0,38, на 24% меньше чем у модели прошлого поколения. Спустя год случился обтекаемый Lincoln Continental Mark VII, а в 1985 году вышел революционный Ford Taurus. Автомобиль получился настолько футуристичным, что режиссер Пол Верховен выбрал его на роль главного транспортного средства в фильме Робокоп, сюжет которого происходит в будущем. Taurus был особенно успешен и его продажи за первый год превысили 200 тыс. автомобилей.
Chevrolet Caprice 1991 года
Тем не менее во второй половине 80-х прямолинейная стилистка все еще преобладала в дизайне американских автомобилей. Однако в конце десятилетия процесс перехода к обтекаемым кузовам резко интенсифицировался. Так в 1990 году кардинально обновился Chevrolet Caprice, а следом флагман корпорации Ford — Crown Victoria. Одновременно с Фордом дебютировал аналогичным образом переоформленный Mercury Grand Marquis. Схожие процессы происходили в корпорации GM. К концу 80-х заметно округлились: Buick LeSabre, Oldsmobile 88 и Pontiac Bonneville.
Buick Park Avenue 1991 года — типичный американский автомобиль начала 90-х
Таким образом в начале 90-х американский дизайн перешел на свой новый виток своего развития. Прямолинейная мода, господствующая почти три десятка лет уступила место криволинейно-округлым формам. С одной стороны это хорошо, новые автомобили стали куда как экономичнее в эксплуатации. С другой стороны было, что-то в той моде неповторимо привлекательное, эдакая стопроцентно американская автомобильная ДНК. То чем современные автомобили из США уже не обладают. А вы как считаете?
Источник:
Ссылки по теме:
- Ferves Ranger 1968 — самый симпатичный внедорожник, который сейчас выставили на продажу
- Американцы когда-то делали вещи: невероятный дизайн Chrysler 300 конца 60-х
- Всплывающие задние фонари на концепте Corvette 60-х годов
- Винил, позолота и странный дизайн: уникальный Mohs Safari Kar, существующий в единственном экземпляре
- Buick Y-Job — шедевр разработанный Харли Эрлом
30
Понравилось30
Новости партнёров