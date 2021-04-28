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Американские автомобили: когда они перестали быть «квадратными»

Американские автомобили: когда они перестали быть «квадратными» (14 фото)

Автор:
28 апреля 2021 09:02
Сообщество : Автомир
Метки: авто   автодизайн   автомир   автомобили   американские автомобили   американский автомопром   
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Если взглянуть на американские автомобильные брошюры 80-х, то обнаружится, что все присутствующие там автомобили сплошь «квадртаные». В то время как европейские и японские автопроизводители уже не один год выпускали автомобили с округлыми формами, автостроители из США эту тенденцию стойко игнорировали.
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Метки: авто   автодизайн   автомир   автомобили   американские автомобили   американский автомопром   
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Lefterov 4 минуты назад
Lincoln Continental Mark III 1968 года красавчик)))
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