Агрессивный водитель сам себя наказал

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Уважайте участников дорожного движения и соблюдайте правила. К сожалению, не все придерживаются данной концепции. Но в этот раз справедливость очень быстро восстановилась
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Метки: Юмор авария авто прикол хам за рулем хам на дороге
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Выпилился и никто не пострадал из людей? Отлично, туда ему и дорога.
главное никого не зацепил . премию дауна ему
А можно просто перестроиться в правый ряд и пусть едет. Я понимаю что это сложно, но я над собой работаю. Просто в итоге так будет безопаснее для всех, в том числе и остальных участников помимо учителя и ученика.
Я писал про ситуацию, когда некуда уйти, а если есть правый ряд, я никогда в левом не еду - он для обгона.
видимо забыл про свои сандалии..