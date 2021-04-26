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Агрессивный водитель сам себя наказал

Агрессивный водитель сам себя наказал (1 видео)

Автор:
26 апреля 2021 14:09
Метки: Юмор   авария   авто   прикол   хам за рулем   хам на дороге   
2697
1
Уважайте участников дорожного движения и соблюдайте правила. К сожалению, не все придерживаются данной концепции. Но в этот раз справедливость очень быстро восстановилась

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Метки: Юмор   авария   авто   прикол   хам за рулем   хам на дороге   
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48  комментариев
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1k
Максим 2 часа назад
Что-то не понял сути претензий ч(м)удака. Не левый ряд, едет вроде в потоке с равной скоростью с остальными участниками дорожного движения. Или надо предугадывать каждого придурка и освобождать дорогу потому что у него скорее всего с мозгами и нервами беда?
Выпилился и никто не пострадал из людей? Отлично, туда ему и дорога.
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14k
Игорь Хомченко Полминуты назад
Он так всегда делает, когда надо остановиться
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987
Stas Poliak 3 минуты назад
Совершенно непонятно - а что он хотел сделать ? :)
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825
Murych 6 минут назад
Пожелал всем спокойной ночи!
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1k
Mibud 12 минут назад
Может быть я и извращенец, но, пересмотр этого видео доставляет мне удовольствие.....
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1k
Владимир 15 минут назад
Агрессивный понял, что он мудак и не достоит управлять автомобилем, поэтому решил въехать в отбойник и уйти в кювет...
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20
RNahalem 20 минут назад
Как таким €б@н@торам права дают...
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1k
Влад Чернов Полчаса назад
ушел в закат .

главное никого не зацепил . премию дауна ему
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18k
BiZ Полчаса назад
не только себя. регу еще по бамперу железобетоном прилетело..
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6k
Сгусток позитива Полчаса назад
красиво ушел в обочину
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29k
Головасыр коричнештанник 43 минуты назад
Олень
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2k
Sergei Ogarkov 45 минут назад
Прекрасное пособие для всех особонервных за рулём: выпиливайся сам при этом никого не задевая.
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12k
Сергей 54 минуты назад
Что странные координаты регистратор выдает

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344
Петров Павел Сергей 38 минут назад
Перед 122.0301... минус поставь и всё встанет на свои места. Tuskegee Airmen Memorial Highway, US
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4k
Bartello Сергей Полчаса назад
австралиец чтоль?

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4k
Bartello Сергей 24 минуты назад
NW а не NE
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2k
barracuda Час назад
На это можно смотреть вечно....
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5k
Евгений Час назад
Не известна предистория. Может, в белом авто педофил, укравший ребёнка едет, а этот, заметил ребёнка и пытался остановить педофила, но боялся навредить ребёнку? Сюжет? А вы: "долпойоб, баран..."
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2k
lekha-fil Евгений 18 минут назад
Много ты таких проверил?
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4k
Димыч Человек 17 минут назад
Вместе со своими мопсами.
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8k
Владимир Евгений 16 минут назад
Это Штаты. В описываемом Вами случае просто позвонят в 911, и будут спокойно на хвосте, так как копы появятся через пару минут.
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5k
Евгений lekha-fil 14 минут назад
Во всяком случае, стараюсь не проходить мимо. Не вижу ничего зазорного, подойти и спросить у человека, всё-ли в порядке.
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7k
djinn Евгений 7 минут назад
да, да- а потом он увидел еще стаю педофилов на обочине и ушел на них в пике
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2k
OLDer Час назад
побольше бы такого позитивного видео
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9k
Домашние хитрости 2 часа назад
Учитель года!
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3k
Денис Колосов 2 часа назад
И там торопыги есть...Не ну я понимаю, тебе светом мигают, когда в левой полосе, но часто ты едешь по 2х полосной полосе, впереди водитель, а сзади пристроился и начинает мигать. Интересно, что в голове у таких людей, мне в кювет или подпрыгнуть и в воздухе зависнуть? Я начинаю намеренно тормозить его, пока с моей жопы не сьипнет.
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1k
ddp Денис Колосов Час назад
О, ещё один учитель детектед
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3k
Денис Колосов ddp Час назад
я никогда не учу, я я обезопашиваю задницу авто, т.к не уверен в тормозах едущего сзади дибила, в случае резкого торможения впереди меня. И если любитель прижиматься к задницам увеличит дистанцию - я увеличу скорость
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1k
ddp Денис Колосов Час назад
Именно так все учителя и думают. "Я не учу, я сгоняю тихохода в правый ряд, чтобы он не мешал всем остальным.".
А можно просто перестроиться в правый ряд и пусть едет. Я понимаю что это сложно, но я над собой работаю. Просто в итоге так будет безопаснее для всех, в том числе и остальных участников помимо учителя и ученика.
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3k
Денис Колосов ddp 50 минут назад
учителя действуют по другом, обгоняют и резко перед тобой тормозят., если где то, чтото им не понравилось. Я так НИКОГДА не делаю... Я вижу, что летит кретин и мигает сигналами, пропустить я не могу, тупо некуда деться, он прилип к жопе, нюхает там чтото, и от радости пипикает. Я начинаю плавно снижать скорость, т.к не уверен в маневрах других водителей и даю возможность идиоту, обогнать меня..
Я писал про ситуацию, когда некуда уйти, а если есть правый ряд, я никогда в левом не еду - он для обгона.
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240
BHU1004 2 часа назад
Ни че вы не понимаете! Ни кого он не наказывал, просто перепугался и чуть не проскочил свое пастбище, на которое его хозяин отправил травку жевать!
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10k
котегRUS 2 часа назад
сотню давил с "докаткой" вместо штатного переднего колеса..
видимо забыл про свои сандалии..
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2k
lekha-fil котегRUS 15 минут назад
Почему докатка: может колпак отсутствует, размер на взгляд с экрана не уменьшенный.
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13k
Габит Калыков 2 часа назад
По-моему, слишком легко отделался
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