FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
Сообщество Аварии 4332 поста • 459 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 500
Главная > Авто > Сообщество Аварии 
В Набережных Челнах водитель сбил девушку на «зебре»

В Набережных Челнах водитель сбил девушку на «зебре» (1 фото + 1 видео)

Автор:
26 апреля 2021 13:29
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   пешехода сбили   
825
1
1
На улице Машиностроительной 42-летний водитель на автомобиле «Форд» сбил девушку, которая перебегала дорогу по пешеходному переходу. От удара пострадавшую подбросило в воздух и она упала на проезжую часть.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Аварии"
Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   пешехода сбили   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
9
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
9  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
13k
Serg2001 2 часа назад
К сожалению, это уже классика... Пешеходный переход. На двух полосах водители останавливаются, чтобы пропустить пешеходов. Те, чтобы не задерживать водителей, стараются побыстрее перейти. И тут в левом ряду появляется самый умный или самый торопливый, которому пох на пешеходник, на то, что другие водители почему-то "как лохи ни с того ни с сего остановились".
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Сгусток позитива Полчаса назад
наказала сама себя... ну вот куда ты бежишь... слепых водятлов куча!!! но нет же... будут бежать.. стадо...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Чингачгук 36 минут назад
Что надо сделать если видишь что два ряда встали перед зеброй?
Ну конечно притопить!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
21k
Юрьевич 2 часа назад
Тот случай когда встретились 2 идиота. Один не обращая внимание на знаки и другие остановившиеся автомобили продолжил гнать. Другая неглядя бегом перебегала многорядную проезжую часть по зебре!

Хорошо что не насмерть! Хотя при таком полёте странно, что только закрытый перелом лодыжки... в рубашке родилась...

Мораль:
1)При подъезде к пешеходному переходу, особенно через несколько рядов всегда, повторяю ВСЕГДА! притормаживайте, ибо из-за соседнего автомобиля может выбежать зомби!
2)При переходе через несколько рядов, нужно ВСЕГДА (!!!) смотреть уступают ли вам дорогу в следующем ряду- не несётся ли там идиот! И не надо бегать или ехать на самокате или велосипеде по зебре! Водитель должен вас вовремя заметить! Если вы слишком быстро переместились к зебре или слишком быстро двигаетесь по зебре - вы сокращаете водителю время реакции и можете стать жертвой ДТП!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
44
118 3 часа назад
Золотое правило водителей , "если перед переходником остановилась машина ,притормози"
Автор ролика по правому прошел, хоть скорость сбавил.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Денис Колосов 3 часа назад
водятел еще тот дибил, но пешеходы тоже сделали все чтобы под колесами оказаться..шли бы спокойно, дибил пролетел бы
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
18k
Андрей Иванов 3 часа назад
Нерегулируемый переход, зебра. Чувак попал. Он бы и без зебры попал, но здесь у него нет отмаз вообще.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
satra 3 часа назад
Притормаживайте перед пешеходным переходом, тем более если тормозят в соседнем ряду.
Не будьте такими вот ..
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
36k
dima423 3 часа назад
ну как всегда... стандартная ситуация, пешеходы запомните уже что бегать не глядя нельзя через многополосную дорогу, мудаков которые не думают почему другие остановились полно, а водители запомните если в других рядах остановились машины, это неспроста)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Одна поездка из жизни необычного таксиста Одна поездка из жизни необычного таксиста Авария дня. Столкновение двух Subaru в Иркутске Авария дня. Столкновение двух Subaru в Иркутске Авария дня. Пьяный водитель сбил девушку в Санкт-Петербурге Авария дня. Пьяный водитель сбил девушку в Санкт-Петербурге В Крыму автомобилистка за рулем «Смарта» сбила пожилую женщину на пешеходном переходе В Крыму автомобилистка за рулем «Смарта» сбила пожилую женщину на пешеходном переходе Авария дня. В Ленинградской области женщина сбила девочек на пешеходном переходе Авария дня. В Ленинградской области женщина сбила девочек на пешеходном переходе Авария дня. В Петербурге пешеход серьезно пострадал из-за необдуманного маневра автомобилиста Авария дня. В Петербурге пешеход серьезно пострадал из-за необдуманного маневра автомобилиста
Johnny

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

1752980



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Книга в картинках
9
81
Книга в картинках
Остап Бендер бы заплакал от такого: всё о мошенниках
3
59
Остап Бендер бы заплакал от такого: всё о мошенниках
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Оправдано ли завершение «Ревизора» немой сценой?
0
14
Оправдано ли завершение «Ревизора» немой сценой?
Как живет скандальный актер Алексей Панин: недвижимость в Испании и Москве
0
45
Как живет скандальный актер Алексей Панин: недвижимость в Испании и Москве
Одна поездка из жизни необычного таксиста
Одна поездка из жизни необычного таксиста
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Товары для фитнеса
1
11

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#интересно#животные#картинки#люди#познавательно#Фотографии.#города#пейзажи#страна
#фото#история#Россия#смешно#в мире#сша#подборка#дтп#прикольные#аварии
#прикол#СССР#смех#фотографии#приколы#факты#природа#красиво#интересное#забавно

На что жалуетесь?

Вернуться