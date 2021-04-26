В Набережных Челнах водитель сбил девушку на «зебре»

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На улице Машиностроительной 42-летний водитель на автомобиле «Форд» сбил девушку, которая перебегала дорогу по пешеходному переходу. От удара пострадавшую подбросило в воздух и она упала на проезжую часть.
Пострадавшую 28-летнюю девушку отвезли в больницу, где у нее диагностировали закрытый перелом лодыжки.
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Метки: аварии авто авто аварии видео дтп пешехода сбили
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Ну конечно притопить!
Хорошо что не насмерть! Хотя при таком полёте странно, что только закрытый перелом лодыжки... в рубашке родилась...
Мораль:
1)При подъезде к пешеходному переходу, особенно через несколько рядов всегда, повторяю ВСЕГДА! притормаживайте, ибо из-за соседнего автомобиля может выбежать зомби!
2)При переходе через несколько рядов, нужно ВСЕГДА (!!!) смотреть уступают ли вам дорогу в следующем ряду- не несётся ли там идиот! И не надо бегать или ехать на самокате или велосипеде по зебре! Водитель должен вас вовремя заметить! Если вы слишком быстро переместились к зебре или слишком быстро двигаетесь по зебре - вы сокращаете водителю время реакции и можете стать жертвой ДТП!
Автор ролика по правому прошел, хоть скорость сбавил.
Не будьте такими вот ..