ДТП в Ростовской области

14-летний Илья Е. не справился с управлением и на огромной скорости врезался в дерево. В машине было шесть человек, пятеро погибли на месте.



Список погибших подростков:



Илья Е. — 16.04.07

Алина В. — 1012.06

Никита Л. — 13.07.07

Мелек М. — 14.01.06

Ольга Г. — 17.01.06



Ещё один подросток, Максим С., находится в реанимации в тяжёлом состоянии.