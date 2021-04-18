940
1
Все погибшие в ДТП в Ростовской области были подростками. Компания отмечала день рождения одного из мальчиков. Именинник решил покатать друзей на родительской иномарке.
14-летний Илья Е. не справился с управлением и на огромной скорости врезался в дерево. В машине было шесть человек, пятеро погибли на месте.
Список погибших подростков:
Илья Е. — 16.04.07
Алина В. — 1012.06
Никита Л. — 13.07.07
Мелек М. — 14.01.06
Ольга Г. — 17.01.06
Ещё один подросток, Максим С., находится в реанимации в тяжёлом состоянии.
Список погибших подростков:
Илья Е. — 16.04.07
Алина В. — 1012.06
Никита Л. — 13.07.07
Мелек М. — 14.01.06
Ольга Г. — 17.01.06
Ещё один подросток, Максим С., находится в реанимации в тяжёлом состоянии.
Источник:
Ссылки по теме:
- В Красноярске маленькая девочка выбежала из подъезда и попала под машину
- В Перми мальчик в синем пледе бросался на машины и был госпитализирован
- Сестра не уследила: в Коми пятилетний мальчик попал в больницу с серьезными травмами
- Не глядя бросилась под машину: наезд на ребенка в Санкт-Петербурге
- Ребенок на велосипеде попал под колеса большегруза во Владимирской области
22
Понравилось22
Новости партнёров
Загрузка...
Ребятам, конечно, спасибо от всей души, что сами выпилились и никого с собой постороннего не забрали!
5 детей погибли в один миг. Представляете, какое горе родителям? Особенно родителям виновника торжества. А вы можете только злорадствовать. Видимо, у вас нет своих детей. И лучше не надо, не заводите. Такие как вы не должны размножаться.
А так всё очень хорошо в целом для общества закончилось. Да, это цинично!
Но у меня до сих пор много друзей и знакомых в этом городе. И я рад, что все они остались живы и здоровы. И за это говорю спасибо "виновнику торжества"
Останется только молиться и надеяться, что пронесёт.
Спешу Вас расстроить, большинство проводит время совершенно иначе.
Есть широкий доступ к информации и там все также "подростки творят какую-то дичь".
Потом к годам 21-23 всё приходит в относительную норму.
Сходите еще на могилках попляшите.
Life Shot, со ссылкой на источник, пересказывает показания родителей подростка: он взял ключи от авто, когда вернулся домой после квеста. Они лежали на тумбочке. Вся семья на тот момент спала. Друзья также изначально вернулись домой, а потом снова договорились встретиться, чтобы покататься на машине.
Также источник Life Shot сообщает, что полиция Новочеркасска сейчас ищет человека, который купил школьникам шесть литров пива незадолго до ДТП.