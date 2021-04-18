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ДТП в Ростовской области

ДТП в Ростовской области (1 видео)

Автор:
18 апреля 2021 12:20
Сообщество : Калейдоскоп
Метки: авто   дети   дтп   
940
1
Все погибшие в ДТП в Ростовской области были подростками. Компания отмечала день рождения одного из мальчиков. Именинник решил покатать друзей на родительской иномарке.

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Метки: авто   дети   дтп   
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887
Dwarf61 3 часа назад
Жил я в Новочеркасске и даже дерево то самое знаю!
Ребятам, конечно, спасибо от всей души, что сами выпилились и никого с собой постороннего не забрали!
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40k
Элек Мек 40 минут назад
.....ец.
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18k
Аня 41 минуту назад
Сейчас прочла об этом подробнее в местных новостях, подростки вернулись к полуночи, потом снова вышли из дома и поехали кататься, именинник спокойно взяли ключи, пока родители СПАЛИ. Есть видео из машины незадолго до дерева. Ехали по главной дороге на красный свет. То есть по сути детей нет ночью дома, в том числе девочек, а они все спокойно спят или отпускают в ночь, и похеру им?? Не удивлюсь, если это был далеко не первый случай. По поводу воспитания возникает много вопросов, и какой ад сейчас у них в душе, даже представить не могу. Моей почти 14, до школы пол километра, я и то по программе отслеживаю, что дошла!
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3k
Алексей 51 минуту назад
Комментаторы хрЕновые, вы что пишите? "да и йух с ними, дебилы малолетние", "Дерево WIN!!!", "Ребятам, конечно, спасибо от всей души, что сами выпилились и никого с собой постороннего не забрали!".
5 детей погибли в один миг. Представляете, какое горе родителям? Особенно родителям виновника торжества. А вы можете только злорадствовать. Видимо, у вас нет своих детей. И лучше не надо, не заводите. Такие как вы не должны размножаться.
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887
Dwarf61 Алексей 42 минуты назад
Представляешь как "весело" бы было тебе, если бы эти веселые ребята размазали по дороге кого-то из твоих близких? Ну так чтобы тебе хоронить вообще нечего было бы. А потом свалили бы. Родители, узнав всё от любимого сыночка, быстренько бы написали заяву об угоне авто. И усё: у тебя трупик, виновных нет.
А так всё очень хорошо в целом для общества закончилось. Да, это цинично!
Но у меня до сих пор много друзей и знакомых в этом городе. И я рад, что все они остались живы и здоровы. И за это говорю спасибо "виновнику торжества"
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405
Darki Алексей 19 минут назад
Особи 14-15 лет,детей я в этой новости не наблюдаю
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405
Darki 57 минут назад
В принципе новость не очень то и плохая.
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178
andrey Час назад
Сами были такими в детстве. Но нам повезло больше , может потому что в нашем детстве катались на запорожцах и копейках !
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1k
Hallo FreeSpace Час назад
капец, совсем дети еще ...
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−2
Евгений Журавлёв 2 часа назад
да и йух с ними, дебилы малолетние
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1k
satra 2 часа назад
Ну а минусующим, если у Вас есть дети младше 10 лет или пока только в планах: - готовьтесь, ибо пубертату, злобному и беспощадному, наплевать на воспитание и "мои дети такого себе не позволят".
Останется только молиться и надеяться, что пронесёт.
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1k
satra Core Час назад
Вы, наверное, в 15 лет старушек через дорогу переводили и за учебниками сидели в синих чулках.
Спешу Вас расстроить, большинство проводит время совершенно иначе.
Есть широкий доступ к информации и там все также "подростки творят какую-то дичь".
Потом к годам 21-23 всё приходит в относительную норму.
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17k
babuby Core Час назад
И тем более, не надо отмазывать влияние общества в котором находится ваш ребёнок в ваше отсутствие, пробелами в воспитании!
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3k
Core satra Час назад
Нет, не переводил) но и такой хрени не творил, произошло это потому, что меня так воспиьали
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3k
Core babuby Час назад
Если ребёнка не воспитывают родители, то это делает улица, со всеми вытекающими последствиями
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1k
satra Knives22 Час назад
Я уже писал, найденный повод для радости в таких топиках - повод подумать о собственной внутреннем состоянии. Тут 5 трупов и один на грани. Это где-то 30-50 убитых горем людей и 500-1000 человек в состояние "просто писец какой-то".
Сходите еще на могилках попляшите.
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10k
ss 2 часа назад
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10k
ss 2 часа назад
Но чисто по-человечески пацанов жалко. Чего мы только в детстве сами не творили! Когда вспоминаешь, удивляешься, как в живых остались. Дураки они конечно... были... Но кто в этом возрасте им не был? Если бы живы остались, глядишь и был бы шанс поумнеть со временем.
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13k
aalexey3 2 часа назад
Компания отмечала день рождения подростка, который был за рулем, рассказал РИА Новости источник.
Life Shot, со ссылкой на источник, пересказывает показания родителей подростка: он взял ключи от авто, когда вернулся домой после квеста. Они лежали на тумбочке. Вся семья на тот момент спала. Друзья также изначально вернулись домой, а потом снова договорились встретиться, чтобы покататься на машине.

Также источник Life Shot сообщает, что полиция Новочеркасска сейчас ищет человека, который купил школьникам шесть литров пива незадолго до ДТП.
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405
Darki aalexey3 56 минут назад
Да тип купивший пиво может встрять не по детски.
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20k
Мерзавец... 3 часа назад
Дерево WIN!!!
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