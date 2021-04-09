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На трассе М4 самый хитрый водитель грузовика захотел проскочить пункт оплаты дорожного сбора, пристроившись на минимальном расстоянии за предыдущим длинномером.
Хорошая попытка сэкономить 340 рублей.
Хорошая попытка сэкономить 340 рублей.
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Авторский пост
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Метки: hotel дтп проскочить
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