FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
Что представляло из себя народное ополчение в годы ВОВ (8 фото + 1 видео) Что представляло из себя народное ополчение в годы ВОВ (8 фото + 1... Пятничный юмор: картинки, комменты, шутки Пятничный юмор: картинки, комменты, шутки Котенок нашел своего человека Котенок нашел своего человека Ещё никто не уходил от бабули голодным Ещё никто не уходил от бабули голодным Пудель дискотечный: эпичный разговор с телефонным мошенником Пудель дискотечный: эпичный разговор с телефонным мошенником Решение уйгурского вопроса: как в Китае "перевоспитывают" мусульман Решение уйгурского вопроса: как в Китае "перевоспитывают" мусульман Школьница не справилась с тяжелым грузом знаний Школьница не справилась с тяжелым грузом знаний Как Юрий Гагарин в одиночку покорил чопорную Англию Как Юрий Гагарин в одиночку покорил чопорную Англию Ночная поездка по одному из самых опасных районов в США Ночная поездка по одному из самых опасных районов в США "В 30 выглядит на 15": знаменитости, в реальный возраст которых никто не верит "В 30 выглядит на 15": знаменитости, в реальный возраст которых... "Ты хотя бы разрешения спросил!": таксист высадил пассажира за закуренную электронную сигарету "Ты хотя бы разрешения спросил!": таксист высадил пассажира за... 15 гениальных решений повседневных проблем 15 гениальных решений повседневных проблем Автор крика из "Мортал Комбат" рассказал историю создания знаменитого саундтрека Автор крика из "Мортал Комбат" рассказал историю создания... Не выкидывай — пригодится! Не выкидывай — пригодится! Просто гифки, всякие и разные Просто гифки, всякие и разные Буйный бородач против уфимского лифта Буйный бородач против уфимского лифта Елизавета Вторая и принц Филипп: королевская история любви Елизавета Вторая и принц Филипп: королевская история любви На унитазе в Майами: россиянин зайцем спрятался в авиатуалете, чтобы орлом на стульчаке лететь в США На унитазе в Майами: россиянин зайцем спрятался в авиатуалете,... В эти рестораны - больше ни ногой! В эти рестораны - больше ни ногой!
Главная > Авто 
Не проскочил!

Не проскочил! (1 видео)

Автор:
09 апреля 2021 14:58
Метки: hotel   дтп   проскочить   
2166
1
На трассе М4 самый хитрый водитель грузовика захотел проскочить пункт оплаты дорожного сбора, пристроившись на минимальном расстоянии за предыдущим длинномером.
Хорошая попытка сэкономить 340 рублей.

Авторский пост

Ссылки по теме:
Метки: hotel   дтп   проскочить   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
25
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
25  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
3k
Свирепый Бамбр 6 часов назад
Так проскочил же! )))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё 5 ответов (из 9)
17k
Карлсончек 14 минут назад
Мне показалось, что он на сцепке шел.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Wacker 42 минуты назад
Ну и лишить прав пожизненно! Пусть на велосипеде курьером работает.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Sabay 2 часа назад
Долпойопам нет покоя.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
31
Алексей Ш 3 часа назад
Петушары думают что они думают !!!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
14k
ЦСКА 3 часа назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Cornho 4 часа назад
А что там с ним случилось-то?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
tamin 4 часа назад
Лавров схватился за голову
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Pavel 5 часов назад
Называется - экономия через Ж
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
ДядяТоля 6 часов назад
одним словом-дебил!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
Serg2001 6 часов назад
Сколько таких умников каждый день встречаешь, которые вдруг почему-то решили, что они умнее всех. Жизнь им объясняет, что это не так... иногда очень жестко... Но они все равно не переводятся...))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Комментарий скрыт по причине низкого рейтинга. Показать
2k
Outcast Serg2001 6 часов назад
Не ну у владельцев же пунка проскочило. Построили дорогу за счёт бюджета и обложили всех данью.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
Serg2001 Outcast 5 часов назад
Ну может быть когда-нибудь и им жизнь объяснит... По крайней мере я на это надеюсь.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
54k
Андрей Outcast 4 часа назад
А где это происходит?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Churi VALO Outcast Час назад
Точно знаешь? Подтвердить сможешь?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
27k
Кот Баюн Outcast 11 минут назад
Ты дебил, тут даже сказать больше нечего...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Что представляло из себя народное ополчение в годы ВОВ (8 фото + 1 видео) Что представляло из себя народное ополчение в годы ВОВ (8 фото + 1 видео) Испугалась и забыла про "ручник": как за несколько минут устроить две аварии Испугалась и забыла про "ручник": как за несколько минут устроить две аварии Авария дня. ДТП при обгоне в Архангельской области Авария дня. ДТП при обгоне в Архангельской области Водитель кроссовера запутался в педалях и въехал в здание автозаправки Водитель кроссовера запутался в педалях и въехал в здание автозаправки Авария дня. Столкновение шести автомобилей на МКАД Авария дня. Столкновение шести автомобилей на МКАД Авария дня. В Челябинске пьяный водитель насмерть сбил женщину Авария дня. В Челябинске пьяный водитель насмерть сбил женщину
Нанук Паналык

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

45421



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное
Упоротость зашкаливает: логика и рядом не лежала
3
75
Упоротость зашкаливает: логика и рядом не лежала
Немного истории
4
42
Немного истории
﻿
Набирающие популярность
Общественность возмутилась масштабным концертом Клавы Кока и Нилетто в Пскове
2
66
Общественность возмутилась масштабным концертом Клавы Кока и Нилетто в Пскове
Картины, исполненные в оригинальном стиле автора M. Spilmi
0
4
Картины, исполненные в оригинальном стиле автора M. Spilmi
Что представляло из себя народное ополчение в годы ВОВ (8 фото + 1 видео)
Что представляло из себя народное ополчение в годы ВОВ (8 фото + 1 видео)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Смотрите также
2
1

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#люди#животные#картинки#сша#еда#Разное#забавно#фотографии#Москва
#Юмор#интересное#история#факты#прикольные#знаменитости#природа#отдых#на различный вкус#звезды
#прикол#подборка#интересно#СССР#Россия#смешные#в мире#смешно#жизнь#девушки

На что жалуетесь?

Вернуться