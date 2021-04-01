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Пожарный спас автомобиль от роя пчёл на парковке супермаркета

Пожарный спас автомобиль от роя пчёл на парковке супермаркета (3 фото + 1 видео)

Автор:
01 апреля 2021 10:19
Сообщество : Автомир
Метки: авто   видео   пчелы   улей   
456
3
1
Джесси Джонсон, дежурный пожарный из Нью-Мексико и заядлый пчеловод, был вызван на помощь после того, как 15 000 пчел заполнили машину мужчины на стоянке супермаркета, когда он делал покупки.

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Метки: авто   видео   пчелы   улей   
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99
Евгений Демидов Час назад
Судя по машине мужчина находился в супермаркете пару-тройку лет...
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1k
lekha-fil 46 минут назад
Два часа собирал рой? Да за это время он улетел бы до Канады.
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67k
После обеда. 54 минуты назад
Правильно сделал..
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90k
ЮрГен Час назад
Интересно было бы посмотреть, как они пчёл пересчитывают...
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836
Viktor ЮрГен 46 минут назад
Такой же вопрос возник .
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1k
lekha-fil ЮрГен 45 минут назад
Он по ногам. Как баранов. Так же легче.
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8k
Васильевна lekha-fil 42 минуты назад
Легче по попкам.
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12k
Совранский ЮрГен Полчаса назад
по весу)))
в 1кг пчёл порядка 10000шт
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60k
Viktor Час назад
Странно, что пчёлы выбрали такой мусорник!
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8k
Васильевна Viktor 41 минуту назад
Подумали, что беспризорный, и можно его занять. Обломались.
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