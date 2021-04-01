Пожарный спас автомобиль от роя пчёл на парковке супермаркета

Пожарные, прибывшие на место, оцепили парковку, чтобы никто не пострадал. Один из сотрудников службы, который занимается пчеловодством, прибыл на место в спецодежде и с ловушкой, в которую в итоге и загнал рой. На «пчелиную» спецоперацию пришлось потратить два часа.