Пожарный спас автомобиль от роя пчёл на парковке супермаркета

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Джесси Джонсон, дежурный пожарный из Нью-Мексико и заядлый пчеловод, был вызван на помощь после того, как 15 000 пчел заполнили машину мужчины на стоянке супермаркета, когда он делал покупки.
Житель штата Нью-Мексико в США отправился в супермаркет за покупками, оставив автомобиль на парковке у здания. Когда он вернулся, то увидел внутри огромный пчелиный рой.
Оказалось, мужчина забыл закрыть заднее окно, и пчелы тут же воспользовались «лазейкой».
Оказалось, мужчина забыл закрыть заднее окно, и пчелы тут же воспользовались «лазейкой».
Пожарные, прибывшие на место, оцепили парковку, чтобы никто не пострадал. Один из сотрудников службы, который занимается пчеловодством, прибыл на место в спецодежде и с ловушкой, в которую в итоге и загнал рой. На «пчелиную» спецоперацию пришлось потратить два часа.
В рое, по оценкам пчеловода, было около 15 тысяч пчел. Насекомых он отвез к себе на пасеку, где пчелы поселились в новом улье.
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в 1кг пчёл порядка 10000шт