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Таймлапс-видео переборки 64-летнего двигателя Cadillac

Таймлапс-видео переборки 64-летнего двигателя Cadillac (2 фото + 1 видео)

Автор:
31 марта 2021 14:38
Сообщество : Автомир
Метки: cadillac   авто   видео   восстановление   двигатель. реставрация   таймлапс   
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Пожалуй, самая сложная часть автомобиля — это двигатель. Для его полного восстановления потребуется большое количество инструментов и времени. Автор этого видео уместил трёхмесячное восстановление старого мотора Cadillac V8 1957 года в шестиминутный ролик.

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Метки: cadillac   авто   видео   восстановление   двигатель. реставрация   таймлапс   
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ваня панкин 8 минут назад
моторы - сила...
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