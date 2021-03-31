Таймлапс-видео переборки 64-летнего двигателя Cadillac

В видео подробно продемонстрирован весь ход реставрации — полная разборка двигателя, очистка всех ещё пригодных к использованию деталей, шлифовка блока цилиндров, окраска и сборка. В итоге 64-летний V8 даже удалось запустить, хоть и не без пламени из карбюратора.



В видео представлен V8 серии 365, эволюция мотора, впервые выведенного компанией на рынок почти сразу после Второй мировой войны: на тот момент он считался двигателем одной из самых современных конструкций. Изначально двигатель при рабочем объёме в 5,4 литра развивал 160 л.с., однако у этого экземпляра объём уже увеличен до 6,0 литра, а отдача составляла до 335 л.с.