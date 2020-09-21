Коллекционный мотоцикл Norton Commando 1977 года, который даже не распаковывали

Мэддокс рассказал, что убедить предыдущего хозяина в продаже было непросто и сам он не предполагал, что будет перепродавать мотоцикл так скоро. Мэддокс планировал демонстрировать новый байк на различных шоу в 2020 году и периодически выставлять в музеях Великобритании. Однако некоторое время назад он переехал в Испанию, а планы на 2020-й поменялись по понятным причинам, поэтому было принято решение продать мотоцикл по его текущему месту пребывания.