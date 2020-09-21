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Коллекционный мотоцикл Norton Commando 1977 года, который даже не распаковывали

Коллекционный мотоцикл Norton Commando 1977 года, который даже не распаковывали (9 фото)

Автор:
21 сентября 2020 13:20
Сообщество : Мото
Метки: авто   капсула времени   мото   мотоцикл   
2444
9
Если вы ищете практичный классический мотоцикл, стоимость которого будет только расти, то Norton Commando - довольно хороший выбор для вложения ваших денег. На аукционе H&H Classics, который пройдёт 14 ноября в британском Национальном музее мотоциклов, выставят абсолютно новый мотоцикл 1977 года выпуска в оригинальном транспортировочном ящике.

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Метки: авто   капсула времени   мото   мотоцикл   
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11  комментариев
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887
Евгений 14 часов назад
Коллекционный мотоцикл Norton Commando 1977 года, который даже не распаковывали
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9k
Seledochnik 8 часов назад
Ага, сейчас Ява новоделов таких же херова тьма на авито))))
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11k
Роман 9 часов назад
Нортон Коммандо для слабаков. Norton Commander рулит ))))))
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129
Евгений Суслов 10 часов назад
Брехня!!! Правильно человек пишет все-ВСЕ!!!!- РТИ(резинки: пыльники, патрубки, покрышки) пошли бы трещинами . Видел я ,как ставили в советское время комбайны в колхозе на консервацию на осенне-зимний сезон: техника домкратится, колеса белятся известью, накачиваются, в двигатель заливают масло, чтобы поршня ли прилипали, воздухазаборник укутывают полиэтиленом,а на выхлопную трубу большой кусок солидола на картонке ,сверху полиэтилен и это на один сезон, а тут 40 лет в разных климатах и нате, как вчера из цеха
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19k
Константин 11 часов назад
Звиздёж, за 43 года ничего не окислилось и не потеряло товарного вида? Пыли даже нет, масленных пятен. Хром светится прям.. и деревяшки даже не потемнели.
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676
Павел 12 часов назад
Новодел обыкновенный.
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3k
Весельчак У 15 часов назад
Что,и резина за 40 лет не рассыпалась,и бумага не пожелтела?и даже пластиковые стяжки целы
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946
Vitali Весельчак У 14 часов назад
Главное ВАУ эффект.
А так всё нормально так и должно быть :)
Пупырышки тоже в 77 году использовали?
Паучки, жучки и всякая мелочь жукастая, которая просачивается как вода, тоже видать никак туда попасть не смогла?
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29k
Mamin Sibiriak Vitali 13 часов назад
Пупырка изобретена Альфредом Филдингом и Марком Чаванном в 1957 году.
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1k
petia Весельчак У 10 часов назад
Если что пупырчатой пленкой обматывали еще 40 лет тому.
У меня родители покупали стералку и в эту пленку был замотан.
А мы с братом ее оставили и щелкали.
Так, что была.
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14k
sanchesS80 15 часов назад
На таком даже ездить будет жалко. Заводить, пару кругов на какой-нибудь выставке и опять на сохранение.
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