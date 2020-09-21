Коллекционный мотоцикл Norton Commando 1977 года, который даже не распаковывали

Если вы ищете практичный классический мотоцикл, стоимость которого будет только расти, то Norton Commando - довольно хороший выбор для вложения ваших денег. На аукционе H&H Classics, который пройдёт 14 ноября в британском Национальном музее мотоциклов, выставят абсолютно новый мотоцикл 1977 года выпуска в оригинальном транспортировочном ящике.
За 43 года мотоцикл успел побывать в нескольких странах. С завода компании Norton в Великобритании он был отправлен дилеру в Бельгии. Позже попал в Голландию, а затем — в Испанию, где был приобретён местным коллекционером почти c сотней мотоциклов на хранении. Там его купил нынешний владелец — британец Кевин Мэддокс, поклонник марки Norton, вернувший байк на родину.
Мэддокс рассказал, что убедить предыдущего хозяина в продаже было непросто и сам он не предполагал, что будет перепродавать мотоцикл так скоро. Мэддокс планировал демонстрировать новый байк на различных шоу в 2020 году и периодически выставлять в музеях Великобритании. Однако некоторое время назад он переехал в Испанию, а планы на 2020-й поменялись по понятным причинам, поэтому было принято решение продать мотоцикл по его текущему месту пребывания.
Вместе с самим Commando 850 Interstate сохранились все три ключа, оригинальные брошюры, сервисная книжка и прочие бумаги, а также фирменный тюбик смазки для цепи. По предварительной оценке, стоимость мотоцикла составит от 26 до 39 тысяч долларов.
Марка Norton Motorcycles была основана в 1898 году, в 1902-м фирма начала выпуск мотоциклов. За время работы она несколько раз банкротилась и меняла владельцев, а в середине 2000-х деятельность была приостановлена. Однако в конце десятилетия компания возродилась, у неё появилось новое производство. Сегодня Norton выпускает линейку различных моделей.
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Метки: авто капсула времени мото мотоцикл
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А так всё нормально так и должно быть :)
Пупырышки тоже в 77 году использовали?
Паучки, жучки и всякая мелочь жукастая, которая просачивается как вода, тоже видать никак туда попасть не смогла?
У меня родители покупали стералку и в эту пленку был замотан.
А мы с братом ее оставили и щелкали.
Так, что была.