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Суэцкий канал 2.0

Суэцкий канал 2.0 (2 фото + 1 видео)

Автор:
26 марта 2021 14:11
Метки: Подмосковный суэцкий канал   лук   фура   
773
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1
Пока весь мир смотрит на приключения судна в Суэцком канале, в России в подмосковном Алачково уже третьи сутки буксует фура с пятью тоннами лука. Какая связь? Так никто из жителей не может проехать и пройти. Такие вот свои соотношения размеры.

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Метки: Подмосковный суэцкий канал   лук   фура   
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2k
V2.Smirnov 5 часов назад
А потом какой-то "малый бизнес" задешево купит несколько тонн подмороженного лука и будет его впаривать покупателям.
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8k
Кыся 2 часа назад
Эвакуатор вытянет легко, хоть они ее еще глубже засадили. Лебедку прицепит, упоры опустит и медленно вытянет. Меня так в Финляндии тащили, причем с 25 тоннами груза, коробкой автомат(которая сразу в аварийный режим ушла - а ведь из-за нее и сел, она передачи на подъеме переключать начала!) без педали сцепления и в гору! Не пришлось даже буксовать самому, просто на нейтралке стоял. Но он стоит денег(с меня 300 евро взяли, что по финским меркам совсем недорого, и даже до асфальта сопроводили на всякий случай - гор там дофига, лед и снег, дорога грунтовая). Догадайтесь, что казаху начальство сказало?
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53k
pynh Кыся 45 минут назад
Сол бантикті өзің жей бер
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91
Denis Кыся 23 минуты назад
300 евриков эт тебе,ну очень повезло.
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220
Дмитрий Сергеевич 2 часа назад
5 тонн лука можно в газельки перекидать за несколько часов и увезти, куда нужно, а потом и фуру дёрнуть. Фигня какая-то
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29k
Головасыр коричнештанник Дмитрий Сергеевич 2 часа назад
ему эти 5 тонн, как человеку 5 кг.там поворот и телега прицеплена. и резина, уверен, убитая
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4k
TirAn 2 часа назад
Нормально. Но бывает и хуже. Смотреть тут. Есть фото и видео.
https://www.drive2.ru/b/513922456134615195/https://www.drive2.ru/b/513922456134615195/
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68k
Иду домой. 2 часа назад
Водитель дебил решил сэкономить.. И этот поворот точно не для фуры.. задние колеса уходят в глубокий снег на обочине.. Поэтому на западе для фур строгие указания.. Нарушителей ждет немалый штраф.. В данном случае за все платят страховщики а уже они будут разговаривать с начальством фирмы..
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499k
Alexey Berestenko 4 часа назад
Фуру разгрузить, тягач отцепить, фуру выдергивать отдельно.
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11k
alexis Alexey Berestenko 3 часа назад
И обратно не загружать.
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29k
Головасыр коричнештанник Alexey Berestenko 2 часа назад
а это как её отдельно то выдёргивать? она ж под седло. это не прицеп
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499k
Alexey Berestenko Головасыр коричнештанник 2 часа назад
Балластный тягач с краном на корме.
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29k
Головасыр коричнештанник Alexey Berestenko 2 часа назад
а с чего он его вытянуть должен, есть сама голова не может?
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13k
sssss3 Головасыр коричнештанник 2 часа назад
на голове 1 ведущий, на тягаче 3 бывает
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415
DRMORO2 4 часа назад
хренью занимаются, тащи вперед весь автопоезд этим погрузчиком.По снегу пусть обьедет погрузчик и АЛГА. Если вперед пути нету, то только выгружать этот лук, расцепляться и краном переставлять по очереди башку и телегу.Возни много ,но по другому никак.Проходили, легшую на бок фуру вытаскивали.
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10k
Агент Безопасной Национальности 4 часа назад
Мне Андрейка напоминает навозную муху - ему за радость притащить какое-нибудь гавно и довольно потирать лапки
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2k
Слава Андреев 4 часа назад
фура объезжала Платон и поплатилась)))) у меня на даче, как ввели Платон . фуры объезжают часть ярославского ш. что бы не платить . Дороги к чертам соб.... разбили. ямы пипец. Губер Владимирской обл делать не собирается.))))))) конец
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6k
klop Слава Андреев 2 часа назад
Так ты введи свой платон для дальнобоев, поставь шлагбаум, бери мзду.
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29k
Головасыр коричнештанник Слава Андреев 2 часа назад
да он у нас особо и так ни чего не собирается делать
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17k
Luc72 4 часа назад
"Вытягивают" они... Груженый... Ну не до[email protected]#бы?
Тут перегружать надо, пусть и через сугробы (а че такого, 3 - 4 раза пройдут, дальше уже тропинка будет), можно и силами местного населения, 20 мешков перетащил (они не особо тяжелые) - пузырь. Народ бы потянулся...
А уж пустой запросто "вытянется"
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29k
Головасыр коричнештанник Luc72 2 часа назад
т.е 20 тонн не вытащила на колесах, а 15 за милую душу пойдёт?
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17k
Luc72 Головасыр коричнештанник 2 часа назад
Т.е по вашему пустая рама с колёсами составляет 75% от массы груженого прицепа?

Даже транспортный самолет побольше имеет долю груза в своей массе, чем 25%.
Я бы расстрелял такого конструктора
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29k
Головасыр коричнештанник Luc72 2 часа назад
так это не я говорю, это завод производитель )))
тягач 7-8 тонн, фура 6-7. вот и считайте
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29k
Головасыр коричнештанник Luc72 2 часа назад
и про процентное соотношение не понял немного. фура не по максимуму же забита, всего 5 тонн в ней (из 20 рекомендованных, а таскают ещё больше). был бы гружёный полностью, былом 40 в общей массе
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5k
hhwost 4 часа назад
"техника в руках идиота - груда металлолома" (c) армейская мудрость
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123
робт 5 часов назад
а что забыла казахская фура лука в деревне, в принципе?
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479
Сергей Ковалев робт 4 часа назад
Казахская фура объезжала платную дорогу и ментов.
Я так думаю.
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123
робт Сергей Ковалев 4 часа назад
там нет платной дороги и ментов
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46k
Albert GER 5 часов назад
у фуры номер казахский.
Странно, казахи умеют по снегу ездить..
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3k
Vladimir Taranovich Albert GER 4 часа назад
ну, судя по всему, не умеют)))
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53k
pynh Albert GER 4 часа назад
потому что в снегу замерзают
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46k
Albert GER pynh 4 часа назад
Луком согреются))
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53k
pynh Albert GER 4 часа назад
Ну вот и разобрались
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11k
alexis Albert GER 3 часа назад
Доезжают до места приёма пищи и там едят.
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4k
RomaXz 5 часов назад
Заткните комментатора, кто нибудь
сразу вспомнил, почему подобные видео без звука смотрю обычно
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