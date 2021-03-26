Суэцкий канал 2.0

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Пока весь мир смотрит на приключения судна в Суэцком канале, в России в подмосковном Алачково уже третьи сутки буксует фура с пятью тоннами лука. Какая связь? Так никто из жителей не может проехать и пройти. Такие вот свои соотношения размеры.
Это как взять и уменьшить катастрофу с гигантских размеров до крошечных.
Только вопрос встает- а много ли где не смогли бы справиться три дня с крошечной проблемой?
В подмосковном Алачково уже третьи сутки буксует фура с пятью тоннами лука.
Только вопрос встает- а много ли где не смогли бы справиться три дня с крошечной проблемой?
В подмосковном Алачково уже третьи сутки буксует фура с пятью тоннами лука.
Она перегородила центральную улицу и парализовала движение. Жители жалуются, что не могут на своих авто добраться до города.
На место приезжали тягач, кран, но вытянуть фуру не смогли, а только ещё больше закопали её в снегу.
На место приезжали тягач, кран, но вытянуть фуру не смогли, а только ещё больше закопали её в снегу.
Присутствует ненормативная лексика!
Выделывал ли ранее водитель фуры фигурки половых органов- пока не известно. Может позже выложат локации и мы увидим, что коронавирус- не самая страшная инфекция и мир поразил новый вирус- сначала нарисовать половой член а потом застрять.
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Метки: Подмосковный суэцкий канал лук фура
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Тут перегружать надо, пусть и через сугробы (а че такого, 3 - 4 раза пройдут, дальше уже тропинка будет), можно и силами местного населения, 20 мешков перетащил (они не особо тяжелые) - пузырь. Народ бы потянулся... А уж пустой запросто "вытянется"
Даже транспортный самолет побольше имеет долю груза в своей массе, чем 25%.
Я бы расстрелял такого конструктора
тягач 7-8 тонн, фура 6-7. вот и считайте
Я так думаю.
Странно, казахи умеют по снегу ездить..