Суэцкий канал 2.0

Пока весь мир смотрит на приключения судна в Суэцком канале, в России в подмосковном Алачково уже третьи сутки буксует фура с пятью тоннами лука. Какая связь? Так никто из жителей не может проехать и пройти. Такие вот свои соотношения размеры.

0 Источник: Это как взять и уменьшить катастрофу с гигантских размеров до крошечных.

Только вопрос встает- а много ли где не смогли бы справиться три дня с крошечной проблемой?



В подмосковном Алачково уже третьи сутки буксует фура с пятью тоннами лука.

0 Она перегородила центральную улицу и парализовала движение. Жители жалуются, что не могут на своих авто добраться до города.



На место приезжали тягач, кран, но вытянуть фуру не смогли, а только ещё больше закопали её в снегу.