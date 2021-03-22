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Агрессивный водитель на «Ауди» напал на таксиста и проколол ему шину

Агрессивный водитель на «Ауди» напал на таксиста и проколол ему шину (1 фото + 2 видео)

Автор:
22 марта 2021 10:52
Сообщество : Автомир
Метки: audi   авто   автохам   быдло   видео   конфликт на дороге   разборки   
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Дорожный конфликт в Санкт-Петербурге, который закончился для таксиста проколотым колесом и дракой. Все произошло на Дачном проспекте. Огромное спасибо неравнодушным очевидцам, которые помогли дать отпор агрессору.

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Метки: audi   авто   автохам   быдло   видео   конфликт на дороге   разборки   
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24  комментария
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8k
harlamov 2 часа назад
Нормально так мужик ему в стиле Джеки Чана с ноги прописал. Так дружно начали пи#дить неадеквата, что на душе потеплело. Когда мы едины, мы непобедимы)
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1k
Степан Алкоголик 42 секунды назад
По чему чурок за их выходки в аул не экстрадируют?
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9k
Александр 2 минуты назад
Однозначно, такое поведение нельзя назвать чертой цивилизованного человека.
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9k
Rihovich 4 минуты назад
Водитель ауди повёл себя как настоящий шакал. Всё исподтишка, гнида. Ну и отхватил тоже, как шакал, а как бежал-то, заглядение!
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9k
Александр Rihovich Минуту назад
Сразу не такой смелый стал что-то когда ему отпор дали.
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9k
Александр 7 минут назад
Его не пустили в ряд и что надо сделать. Бинго - проткнуть колёса ножом и напасть на другого водителя. Заявление в полицию на этого гения.
И можно было сразу из балона его заливать, т.к. с холодным оружием гость с гор.
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20k
Mike Miller 18 минут назад
Редкость. НАААА МНОГО ЧАЩЕ козлячим образом ведут себя таксисты - нет, из машин они не выходят. Но, сука, так ездят... что и мне временами хочется что-нибудь им проколоть.

Не знаю где как, но в НСК всем этим уберцам, яндексизвощикам и прочим ситимобилцам на правила ПЛЕВАТЬ.
Если можно по односторонней сократить себе путь с километра до 200 метров - не сомневайтесь. ОНИ ПОЕДУТ. И так во всем.
Охерели в край.
Я бы на законодательном уровне для профессиональных водителей внес ДЕСЯТИКРАТНОЕ увеличение штрафов во время их работы.
Как-то нужно их приучать к нормальной езде.
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3k
Владимир 41 минуту назад
сцуко,исподтишка подбежало,порезало и убежало.как увидел что спиной сидит,опять подбежало.ну а когда получило ответ,очень быстро бежало.долбанные обезьяны.молодцы,те кто заступился.
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5k
SuperTroll 45 минут назад
Чурки ссаные, как всегда со спины нападают. Департировать всех без права въезда. При незаконной попытке пересечь границу стрелять на поражение.
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1k
Bob SuperTroll 17 минут назад
неправда! они смелые ,когда толпой)))
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3k
KL11 58 минут назад
есть же позитивные ролики!
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2k
Евгений Час назад
Зверьё не адекватное, не прав, а всё лезет проучить, правильно что о[мат]...ся!
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1k
Конь Юлий Час назад
Шакал, со спины на таксера напал.Кто-то кричит что надо было разнимать, в данном случае надо учить хама, надеюсь после удара в голову он урок освоил. Приехали,блин,хозяева жизни...
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0
Чебурашка Час назад
не адекват на ауди как права получил !
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22k
Vazari Час назад
Ехал себе мужичок, про хлеб с подливой рассказывал. Спокойно так, уютно. И тут такой кусок говна на дороге попался.Печально.
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7k
Lev Asriev Час назад
А чем закончилась история, есть информация? То, что зоофилу наваляли-это понятно. Но этого же мало!
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1k
Сергей Час назад
На ауди не адекват, не прав полностью! Если он вспылил так из-за того что его не пустили вряд, при этом он нарушал правила пытаясь вклиниться в ряд не один раз. А если его нечайно задеть, он же убъёт. От общества таких надо изолировать на недельку другую, да в придачу общественные работы, трудотерапия сделала из обезьяны человека, так может и данный персонаж станет более сдержанным.
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39k
Александр Час назад
Эх Питер, хорошо хоть сразу не расчленил
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68
Владимир 2 часа назад
Мразь, на уровне генома.
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31k
Alex 2 часа назад
Обезьянка оказалась без поддержки и с**ла
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1k
Конь Юлий Alex Час назад
Как по шапке получил,так сразу неджигит
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6k
Rus77 2 часа назад
Хорошо ослоё6а с ноги оприходовали, жаль толпа его не настигла)
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613
qwer Rus77 6 минут назад
Есть надежда, что самая приятная часть осталась за кадром.)
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36k
dima423 2 часа назад
Ну что приятно, посторонние люди молодцы, прям четко включились и впряглись за таксиста) Кто то там прям красавчик, с разбега ногой ублюдка вынес, абсолютно адекватный в данном случае поступок
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