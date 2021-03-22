Агрессивный водитель на «Ауди» напал на таксиста и проколол ему шину

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Дорожный конфликт в Санкт-Петербурге, который закончился для таксиста проколотым колесом и дракой. Все произошло на Дачном проспекте. Огромное спасибо неравнодушным очевидцам, которые помогли дать отпор агрессору.
Позже появилось видео начала этого конфликта. Похоже, водитель «Ауди» обиделся на то, что ему не дали вклиниться в ряд.
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И можно было сразу из балона его заливать, т.к. с холодным оружием гость с гор.
Не знаю где как, но в НСК всем этим уберцам, яндексизвощикам и прочим ситимобилцам на правила ПЛЕВАТЬ.
Если можно по односторонней сократить себе путь с километра до 200 метров - не сомневайтесь. ОНИ ПОЕДУТ. И так во всем.
Охерели в край.
Я бы на законодательном уровне для профессиональных водителей внес ДЕСЯТИКРАТНОЕ увеличение штрафов во время их работы.
Как-то нужно их приучать к нормальной езде.