Карма настигла: момент ДТП в Кемерове с «Маздой» и трамваем

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На улице Троллейной водитель красной «Мазды» попытался объехать грузовик справа по рельсам, однако там его поджидал неприятный сюрприз в виде трамвая.
– Водитель откровенно нарушил ПДД, выехав на трамвайные пути. Он признал вину и на месте компенсировал причиненный ущерб. Трамвай получил незначительные повреждения, – рассказали в КЭТК.
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Не всегда выезд на трамвайные пути - нарушение ПДД
В каком месте я написал, что водитель Мазды прав в ДТП?
Я написал, что не во всех случаях ВЫЕЗД (!!!) на трамвайные пути (не СТОЛКНОВЕНИЕ, а ВЫЕЗД!!!) - нарушение ПДД!