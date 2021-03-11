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Карма настигла: момент ДТП в Кемерове с «Маздой» и трамваем

Карма настигла: момент ДТП в Кемерове с «Маздой» и трамваем (1 фото + 1 видео)

Автор:
11 марта 2021 12:56
Сообщество : Аварии
Метки: mazda   аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   трамвай   
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На улице Троллейной водитель красной «Мазды» попытался объехать грузовик справа по рельсам, однако там его поджидал неприятный сюрприз в виде трамвая.

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Метки: mazda   аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   трамвай   
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59k
Viktor 2 дня назад
"компенсировал причиненный ущерб" - кому он компенсировал, водиле трамвая, ет чё, в Кемерове личные трамваи завелися?
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2k
Vic Twin День назад
А я не понял почему в Кемерово трамваи по встречке носятся?
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208
VladL День назад
Видео только из Кемеровы есть? А из Ивановы или Бирюлёвы нету? Может в Осле или Токие чего случилось ещё?
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41k
Митрий 2 дня назад
Грузовик (прицеп), который стоял перед этим горе-водителем несколько раз откатывался назад. Предположив, что при следующем таком откате Мазда будет помята, водила принял решение сыбаццо, покуда цел. Сдавать назад под встречку - вариант как себе - там поток машин большой, да и не видно этот самый поток. Рвануть вперёд - шанс спастись выше, т. к. трамваи не гоняют друг за другом каждые 5 секунд, но и там из-за грузовика ничерта не видно. Чел выбрал меньшую из зол, но не фартануло.
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6k
Neo Митрий 2 дня назад
Думаю, грузовик заехать в гору не мог.
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9k
Dihydrogen Monoxide 2 дня назад
самый умный торопыга и сам "успел" и другим "успеть" дал. А как по другому? Ему же НАДО!
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13k
ЦСКА 2 дня назад
Дебил На улице Троллейной, столкнулся с троллейным источником энергопотребления....
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6k
Кружок 2 дня назад
"Водитель откровенно нарушил ПДД, выехав на трамвайные пути" (с)
Не всегда выезд на трамвайные пути - нарушение ПДД
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17
usanec usanec Кружок 2 дня назад
можно примеры ? особенно, когда трамвай виноват !!! Пжалста !
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6k
Кружок usanec usanec 2 дня назад
Вы идиот?
В каком месте я написал, что водитель Мазды прав в ДТП?
Я написал, что не во всех случаях ВЫЕЗД (!!!) на трамвайные пути (не СТОЛКНОВЕНИЕ, а ВЫЕЗД!!!) - нарушение ПДД!
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1k
ah3007 2 дня назад
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