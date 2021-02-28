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Ностальгия по "Москвичу"

Ностальгия по "Москвичу" (5 фото)

Автор:
28 февраля 2021 18:08
Метки: 2140   авто   азлк   москвич   
1015
5
Дизайнер Роман Прядко изобразил римейк легендарного Москвича 2140.
Вышло симпатично. Жаль, что АЗЛК прекратил существование, как бренд...
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Метки: 2140   авто   азлк   москвич   
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74k
Броненосец Потелкам 3 часа назад
Помню безобразное качество Москвича
Не устраненные десятилетиями конструкторские безобразия
Криво-косо работающий "Пекар", из-за которого авто плохо заводилось в мороз
Отсутствие "обратки" из карбюратора в бак, из-за которого постоянно летом перегревался бензонасос и машина полчаса "загорала" на обочине
Распределитель зажигания "в самой помойке", вечно залитый и грязный
Издевательский маслоотделитель "в пробочке"
КПП, рассчитанную на маломощный двигатель, погибающую под УЗАМом.....
.
всего не перечесть......
а дизайн.....
ну да, дизайн 70-х был неплох, поинтереснее 2101.....
.
что же до творения дизайнера....
Извините, но КАЖДЫЙ из нарисованных им элементов я уже видел на современных авто
от климатической установки, до экрана "приборной панели".....
и не на картинках, а "в металле"
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3k
Свирепый Бамбр Броненосец Потелкам 3 часа назад
Пистежж! Качество там было волатильным, особенно с приходом питораса Асатряна, который накормил всю амрению, развалив АЗЛК и собрал кучу легенд про херовое качество! Я очень глубоко в теме разработки и производства на заводе, сам владел 4-мя автомобилями этой марки, так что могу непредвзято оценивать слухи и правду.
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7k
kaboza 46 минут назад
ничего общего...в пайнте чтоле рисовал....а бл...хохол..
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69k
Чёрный человек. Час назад
Машина супер я ее в детстве разогнал до 126..
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5k
Georgyi 2 часа назад
Размер как у Субару? Мне не подойдет, рост 190...
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14k
Lynx 3 часа назад
звук коробаса не передать ничем
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3k
Свирепый Бамбр Lynx 3 часа назад
Ты путаешь с волгой )))
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3k
Свирепый Бамбр 3 часа назад
Говно, хоть я и фанат "Москвича".
Рома Пердако может идти в свою фамилию!
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16k
Ego sum qui sum 3 часа назад
кто-то научился пользоваться 3Д редактором, молодчинка
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167
робт 3 часа назад
очередной дезигнер которых миллионы нарисовал очередной миллионный дезигн машинки...
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Имеет ли отец право так общаться с ребенком Имеет ли отец право так общаться с ребенком Москвичок-грузовичок: редкие пикапы на базе АЗЛК-2141 Москвичок-грузовичок: редкие пикапы на базе АЗЛК-2141 Капсула времени: «Москвич» 1991 года выпуска с минимальным пробегом Капсула времени: «Москвич» 1991 года выпуска с минимальным пробегом Заброшенное конструкторское бюро АЗЛК в Ивановской области Заброшенное конструкторское бюро АЗЛК в Ивановской области Капсула времени: "Москвич-2141" 1990 года в заводских пленках Капсула времени: "Москвич-2141" 1990 года в заводских пленках Уникальный экспортный "Москвич", который продавали во Франции Уникальный экспортный "Москвич", который продавали во Франции
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