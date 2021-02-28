Ностальгия по "Москвичу"

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Дизайнер Роман Прядко изобразил римейк легендарного Москвича 2140.
Вышло симпатично. Жаль, что АЗЛК прекратил существование, как бренд...
Вышло симпатично. Жаль, что АЗЛК прекратил существование, как бренд...
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КПП, рассчитанную на маломощный двигатель, погибающую под УЗАМом.....
.
всего не перечесть......
а дизайн.....
ну да, дизайн 70-х был неплох, поинтереснее 2101.....
.
что же до творения дизайнера....
Извините, но КАЖДЫЙ из нарисованных им элементов я уже видел на современных авто
от климатической установки, до экрана "приборной панели".....
и не на картинках, а "в металле"
Рома Пердако может идти в свою фамилию!