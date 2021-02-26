Были же времена! Вспоминаем легендарный марафон Camel Trophy и классические внедорожники Land Rover

К концу 80-х Camel Trophy стало довольно большим событием: в 1989 году на 28 мест в экспедиции было подано более миллиона заявок со всего света. А в конце 90-х акцент Camel Trophy сместился в сторону каякинга, соревнований на горных велосипедах, спортивного ориентирования, а автомобили отошли на второй план. Land Rover в маркетинговых целях использовали кроссовер Freelander, не обладавший и малой доли брутальности Discovery и тем более Defender. К тому же, британцы пребывали в затяжном кризисе и им уже было не до Camel Trophy. А сокращение бюджета на рекламу табака окончательно убило легендарные приключения на желтых Land Rover.