Были же времена! Вспоминаем легендарный марафон Camel Trophy и классические внедорожники Land Rover

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Серийный выпуск "британских УАЗов" Land Rover Defender был прекращен еще пять лет назад, но забвение культовому внедорожнику не грозит, в том числе силами самой компании Land Rover. В начале 2021 года подразделение Land Rover Classic объявило о выпуске лимитированной серии внедорожников Defender Works V8 Trophy. Британцы решили отдать дань уважения легендарному марафону Camel Trompy, которому и посвящена серия из 25 автомобилей.
Главной особенностью является конечно характерный цвет кузова Eastnor Yellow - желтые Land Rover занимают в сердцах фанатов автомобильных приключений особое место!
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Машины будут оснащены пятилитровым бензиновыми V8 мощностью 405 л.с. и восьмиступенчатыми «автоматами»
Словом, есть отличный повод вспомнить культовое мероприятие, просуществовавшее два десятилетия в 1980-е и 1990-е годы. Camel Trophy был результатом сотрудничества компании Land Rover и производителя сигарет Camel в те времена, когда сигареты не замазывали в фильмах, демонстрируемых по телевидению. На рекламу сигарет и алкоголя выделялись огромные средства, поэтому мероприятия были чрезвычайно масштабными, Camel Trophy можно сравнить с Олимпиадой на внедорожниках! Это было супер приключение для отважных и безбашенных мужчин и женщин, лицом к лицу сталкивавшихся с пираньями, племенами людоедов и очагами малярии...
Остров Суматра, 1981 год
Подбор участников экспедиций Camel Trophy был чрезвычайно серьезным: мероприятие требовало физической силы и выносливости, эмоциональной устойчивости и продвинутых водительских навыков. Никто не допускался к марафонам дважды. Camel Trophy проводились ежегодно в самых экстремальных уголках нашей планеты: Индонезия, Борнео, Африка, Папуа-Новая Гвинея, Австралия, Мадагаскар, Российская Сибирь, Монголия, Южная Америка.
Гайана, 1992
Интересно, что первая экспедиция Camel Trophy, состоявшаяся в 1980 году, прошла без своего главного атрибута - внедорожников Land Rover. Идея Camel Trophy принадлежала рекламному агентству из Дюссельдорфа для продвижения американских сигарет Camel. Маршрут в 1000 миль сквозь джунгли Амазонии проходили на внедорожниках Jeep CJ, по легенде арендованных прямо в аэропорту по прилету участников экспедиции. В джунглях Джипы и остались...
Калимантан, 1996
К экспедиции 1981 года на острове Суматра готовились уже более основательно и заручились поддержкой крупного автопроизводителя, предоставившего парк солидных внедорожников Range Rover с двигателями V8. Пять команд из Германии (первые два года участвовали только немцы) состоявших из мужчин и женщин столкнулись с массой препятствий от горных хребтов, до тропических болот. Крепкие Range Rover использовались и в следующем году в Папуа-Новой Гвинее, после чего организаторы переключились на разные модели Land Rover. Все автомобили были оснащены грязевыми шинами, прожекторами Hella, шноркелями, лебедками, багажниками на крыше, навигационным оборудованием и массой внедорожных аксессуаров. Британцы правильно оценили все рекламные бонусы и на машины не скупились!
Чили, 1998
В 1982 году в Папуа-Новой Гвинее экспедиции Camel Trophy приобрели международный статус, к немцам присоединились команды из Нидерландов, Италии и США. Очки начислялись за выполнение заданий по проверке командной работы, навыков вождения, спортивного ориентирования, балансирования автомобиля на бревенчатых "качелях". Помимо этого, необходимо было перемещаться по труднопроходимым участкам дорог или в условиях их полного отсутствия.
Посещая опасные места на земле, вроде наводненного змеями Заира, организаторы экспедиций делали много для местных жителей, предоставляя гуманитарную помощь, оказывая медицинскую помощь, в т.ч. вакцинируя населения нищих государств. Строились колодцы, а построенные в ходе соревнований мосты и сооружения еще долгие годы использовались местными про прямому назначению. Исследовалась дикая природа и география интересных мест. Мероприятия расширялись год от года, а в качестве призов предоставлялись новенькие автомобили Land Rover! Поощрялась и помощь другим командам - испытания в суровых условиях тропиков, пустынь и джунглей объединяли как ничто другое.
К концу 80-х Camel Trophy стало довольно большим событием: в 1989 году на 28 мест в экспедиции было подано более миллиона заявок со всего света. А в конце 90-х акцент Camel Trophy сместился в сторону каякинга, соревнований на горных велосипедах, спортивного ориентирования, а автомобили отошли на второй план. Land Rover в маркетинговых целях использовали кроссовер Freelander, не обладавший и малой доли брутальности Discovery и тем более Defender. К тому же, британцы пребывали в затяжном кризисе и им уже было не до Camel Trophy. А сокращение бюджета на рекламу табака окончательно убило легендарные приключения на желтых Land Rover.
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