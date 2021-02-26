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Были же времена! Вспоминаем легендарный марафон Camel Trophy и классические внедорожники Land Rover

Были же времена! Вспоминаем легендарный марафон Camel Trophy и классические внедорожники Land Rover (34 фото)

Автор:
26 февраля 2021 08:32
Сообщество : Автомир
Метки: авто   
658
34
Серийный выпуск "британских УАЗов" Land Rover Defender был прекращен еще пять лет назад, но забвение культовому внедорожнику не грозит, в том числе силами самой компании Land Rover. В начале 2021 года подразделение Land Rover Classic объявило о выпуске лимитированной серии внедорожников Defender Works V8 Trophy. Британцы решили отдать дань уважения легендарному марафону Camel Trompy, которому и посвящена серия из 25 автомобилей.
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2  комментария
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8k
Клёст 2 часа назад
А я помню вкус дыма прежних сигарет))
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3k
Юра Гагарин 2 минуты назад
взяли и загубили хорошее дело
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