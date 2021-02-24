Тайские умельцы создали из металлолома копию Bugatti Chiron и еще много крутых поделок

Умельцы создают из металлолома роботов, разные механизмы и даже копии автомобилей. На очередной проект их вдохновил гиперкар Bugatti Chiron. В видео с канала CB Media можно увидеть и другие поделки.



Тайцы сделали потрясающе детализированных Терминатора, Робокопа и трансформеров. Из машин — Mercedes-Benz 300 SL Gullwing, Ferrari 250 GTO и пресловутый Chiron. В ход идёт всё, от мелких болтов и гаек до крупных листов железа и узлов списанной техники.