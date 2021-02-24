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Тайские умельцы создали из металлолома копию Bugatti Chiron и еще много крутых поделок

Тайские умельцы создали из металлолома копию Bugatti Chiron и еще много крутых поделок (2 фото + 1 видео)

Автор:
24 февраля 2021 15:01
Сообщество : Автомир
Метки: bugatti   авто   металлолом   скульптура   таиланд   трансформер   
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В провинции Чаченгсао в Таиланде есть невероятное место, где металлолом оживает. Примерно в двух часах езды на восток от Бангкока находится металлическая гавань гигантских роботов, невероятных статуй и точных копий автомобилей в натуральную величину, на которые просто приятно смотреть.

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Метки: bugatti   авто   металлолом   скульптура   таиланд   трансформер   
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Петр 47 минут назад
Просто шедевры!
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7k
costa 8 минут назад
Не не не - Тайские умельцы сделали из металлолома металлолом.
Как там в известном хайку:
За все Олег берется смело.
Все превращает он в говно.
А если за говно берется.
То просто тратит меньше сил.
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