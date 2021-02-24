Тайские умельцы создали из металлолома копию Bugatti Chiron и еще много крутых поделок

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В провинции Чаченгсао в Таиланде есть невероятное место, где металлолом оживает. Примерно в двух часах езды на восток от Бангкока находится металлическая гавань гигантских роботов, невероятных статуй и точных копий автомобилей в натуральную величину, на которые просто приятно смотреть.
Умельцы создают из металлолома роботов, разные механизмы и даже копии автомобилей. На очередной проект их вдохновил гиперкар Bugatti Chiron. В видео с канала CB Media можно увидеть и другие поделки.
Тайцы сделали потрясающе детализированных Терминатора, Робокопа и трансформеров. Из машин — Mercedes-Benz 300 SL Gullwing, Ferrari 250 GTO и пресловутый Chiron. В ход идёт всё, от мелких болтов и гаек до крупных листов железа и узлов списанной техники.
Тайцы сделали потрясающе детализированных Терминатора, Робокопа и трансформеров. Из машин — Mercedes-Benz 300 SL Gullwing, Ferrari 250 GTO и пресловутый Chiron. В ход идёт всё, от мелких болтов и гаек до крупных листов железа и узлов списанной техники.
Креатив доступен всем желающим, только плати. Так, Bugatti обойдётся примерно в 30 000 долларов (2,2 млн рублей). Копейки по сравнению с тем, сколько просят за Широн настоящий. А внимания обеспечено не меньше. Разные «поделки» уже продали более чем в 40 стран.
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Как там в известном хайку:
За все Олег берется смело.
Все превращает он в говно.
А если за говно берется.
То просто тратит меньше сил.