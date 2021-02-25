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Ловко у него получилось, теперь понадобится тягач

Ловко у него получилось, теперь понадобится тягач (1 фото + 1 видео)

Автор:
25 февраля 2021 13:14
Сообщество : Аварии
Метки: nissan   аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   занос   кювет   
1168
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В Твери водитель кроссовера Nissan X-Trail выезжая на трассу М-10 потерял управление и, после неудачной пыпытки поймать автомобиль, улетел в кювет.

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Метки: nissan   аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   занос   кювет   
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80k
Taras Kozalupko 4 часа назад
По каше межполосице надо было сначала на прямую выехать, а потом на полосы перестраиваться.
А он пошёл, как летом, сразу на левую полосу
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37k
Сергей Час назад
Культурно съехал, ничего себе не помял. Даже испугаться наверное не успел.
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15k
sanchesS80 2 часа назад
А мне понравились шины у водителя первого регистратора - встал как вкопанный. Да и сзади него Форд клювом не щелкал - оттормозился.
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4k
Олег 3 часа назад
В таких условиях, со снежной кашей и ледяной колеей, с газом и тормозом надо оооочень аккуратно
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13k
Сергей Олег 2 часа назад
Угу. Перефразирую знаменитую фразу. Сейчас к педалям надо помягче. А смотреть ширше.
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42k
Цыц тут у меня 3 часа назад
Удивляет упертость таких персонажей. Зима, ну поверни ты шайбу в положение 4wd и езди. Нет, они будут из себя крутых корчить...
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166
Ivan Shotgun Цыц тут у меня 3 часа назад
Судя по черным ручкам дверей и зеркалам - это первая комплектация т.е. 2WD
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13k
Сергей Цыц тут у меня 2 часа назад
Голову надо подключать в первую очередь.
Он как дитятко дошкольного возраста, не мог синхронизировать свою скорость и скорость авто на трассе. Из-за чего ему экстренно пришлось снижать скорость.
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