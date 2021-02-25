Ловко у него получилось, теперь понадобится тягач

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В Твери водитель кроссовера Nissan X-Trail выезжая на трассу М-10 потерял управление и, после неудачной пыпытки поймать автомобиль, улетел в кювет.
Авторский пост
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А он пошёл, как летом, сразу на левую полосу
Он как дитятко дошкольного возраста, не мог синхронизировать свою скорость и скорость авто на трассе. Из-за чего ему экстренно пришлось снижать скорость.