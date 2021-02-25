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Авария дня. Главное увернулся

Авария дня. Главное увернулся (1 фото + 1 видео)

Автор:
25 февраля 2021 11:31
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авария дня   авто   авто аварии   видео   дтп   ушел от столкновения   
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В Ярославле на Московском проспекте водитель автомобиля с регистратором устроил серьезное ДТП, избегая столкновения с поворачивающей машиной.
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Метки: аварии   авария дня   авто   авто аварии   видео   дтп   ушел от столкновения   
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8  комментариев
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15k
Александр 2 часа назад
Мне нравится такие водятлы. Всё видит, всё осознаёт, но вместо фронтального удара на минимальной скорости в борт дебилу, выкатывается на встречку, а там хоть трава не расти- всё едино, что теперь влетит, малолитражка с семьёй или фура.
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5k
кот базилий Александр 2 часа назад
Он машину "спасал", думать некогда.
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13k
Сергей Полчаса назад
"У меня всё под контролем!!! Опережаем ташнотов..." Сам не видит дальше стопорей. Поворотник этого поворачивальщика даже нам, зрителям, заметен. Какие ещё нужны маркеры таким водителям? Перст божий?
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21k
Inter 48 минут назад
а если фура?? вот чем мотивируют хоть такое??
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1k
мега гон 51 минуту назад
лупи виновного, на хрена эти маневры, на тормоз и в переднюю или заднюю часть, главное не в салон вдруг ребенок сидит в машине.
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21k
Inter мега гон 48 минут назад
мне еще о его отпрыске думать надо??
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2k
Ilya Volodin Inter 18 минут назад
да
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3k
Александр мега гон 9 минут назад
всегда поражали эти коменты. В такой ситуации у тебя срабатывает не мозг, а инстинкт самосохранения.
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