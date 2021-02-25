Авария дня. Главное увернулся

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В Ярославле на Московском проспекте водитель автомобиля с регистратором устроил серьезное ДТП, избегая столкновения с поворачивающей машиной.
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Авторский пост
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