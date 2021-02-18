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Мир не без добрых трактористов! Забавный случай на дороге

Мир не без добрых трактористов! Забавный случай на дороге (1 фото + 1 видео)

Автор:
18 февраля 2021 13:57
Сообщество : Автомир
Метки: Автоприкол   Юмор   авто   видео   погрузчик   прикол   трактор   тракторист   
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В Иванове машинист фронтального погрузчика пропустил водителя легковушки с регистратором. Мужчина поднял ковш, чтобы тот смог спокойно подъехать к своему дому.

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Метки: Автоприкол   Юмор   авто   видео   погрузчик   прикол   трактор   тракторист   
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7k
Вася 58 минут назад
музон в тему
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9k
Rihovich 22 минуты назад
Очень позитивный ролик! Саундтрек прям кстати пришёлся!
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45k
Albert GER Час назад
Это здорово.
Я верю, шо тракторист после этого съехал и пропустил транспорт в попутном направлении.
Есть такой пункт в правилах РФ?
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223
fda Albert GER 51 минуту назад
Все стояли перед светофором, скорее всего, видно по левому крылу Логана. Наверняка пробка была в оба конца, не пропусти его трактор, долго стояли бы все на встречке. Сам живу в доме, проблема выехать и въехать в часы пик. А так, по жизни, вовремя сориентироваться, чтобы в ожидании светофора или в пробке оставить встречным "левакам" место для поворота налево, это нормально.
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45k
Albert GER fda 43 минуты назад
Конечно нормально я ж и не возражаю.
Вопрос был задан совсем другой .
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4k
fin4all Albert GER 11 минут назад
А почему он должен съехать? если Вы про 11.6, то это только вне НП работает.
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Albert GER fin4all 8 минут назад
Я не знаю рос. Пунктов.
Достаточно сказать шо есть.
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