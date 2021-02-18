Мир не без добрых трактористов! Забавный случай на дороге

В Иванове машинист фронтального погрузчика пропустил водителя легковушки с регистратором. Мужчина поднял ковш, чтобы тот смог спокойно подъехать к своему дому.
Авторский пост
Ссылки по теме:
- Подборка автомобильных приколов
- Авария дня. Ушла от столкновения на встречную полосу
- Квадроцикл Polaris с колесами-шипами выглядит очень устрашающе
- Массовый угон нескольких автомобилей за считанные минуты из дилерского центра в Иллинойсе
- Гордость советского автопрома: Даг ДеМуро снял обзор на «Волгу», и она его рассмешила
Метки: Автоприкол Юмор авто видео погрузчик прикол трактор тракторист
48
Понравилось48
Новости партнёров
Загрузка...
Я верю, шо тракторист после этого съехал и пропустил транспорт в попутном направлении.
Есть такой пункт в правилах РФ?
Вопрос был задан совсем другой .
Достаточно сказать шо есть.