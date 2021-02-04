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«Америка» с горы: водитель легковушки чудом избежал ДТП

«Америка» с горы: водитель легковушки чудом избежал ДТП (1 фото + 1 видео)

Автор:
04 февраля 2021 11:46
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авто   авто аварии   везение   видео   дтп   повезло   
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Автор ролика сообщает: «Ехали после командировки из Самары в Татарстан по М5. На моей полосе машин не было что спереди, что сзади, поэтому и пёр так уверенно (каюсь, превысил немного). А тут такой нежданчик.»

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Метки: аварии   авто   авто аварии   везение   видео   дтп   повезло   
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8  комментариев
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6k
Михаил Филиппов 2 часа назад
115км/ч по такой дороге зимой? слабоумие и отвага
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1k
Serge Novikoff Михаил Филиппов 2 часа назад
С такой заторможенной реакцией и регу и 60 много.
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6k
sumrаknn Час назад
Представил себя на месте рега и понял - все решения решения - плохие. Оттормаживаться по прямой - влетишь в фуру, самы плохой. Оттормаживаться об правый кювет - машина пострадете очень значительно, воможны несмертельные травмы. Объезжать фуру слева - а если там встречка, лобовое столкновение на таких скоростях опасно для жизни.
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9k
Seledochnik 2 часа назад
Дорога - лёд. Конечно надо 120 ехать, это оптимальная скорость для такой дороги и условий.
Я больше 70 не езжу в такую погоду принципиально какие бы хорошие шины у меня не стояли на машине.
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31k
Опаньки 2 часа назад
салон теперь долго проветривать
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10k
Андрей Ватрушкин 2 часа назад
Трубовоз засмотрелся на лежащий на боку кран. Хорошо, что фуры оттормозились, а то замес хороший получился бы.
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