«Америка» с горы: водитель легковушки чудом избежал ДТП

Автор ролика сообщает: «Ехали после командировки из Самары в Татарстан по М5. На моей полосе машин не было что спереди, что сзади, поэтому и пёр так уверенно (каюсь, превысил немного). А тут такой нежданчик.»

0 «После непродолжительного полёта и приземления вылезли из машины и утонули по колено в сугробе (это и спасло от серьёзных повреждений). Коллега на пассажирском сиденье даже не успел понять что произошло. Все живы здоровы. Будьте осторожны на трассах.»