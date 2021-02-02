30 января, около деревни Сальзигутово в Кармаскалинском районе 21-летний водитель ВАЗовской «десятки» протаранил «ГАЗель» скорой помощи, под управлением 49-летнего водителя. К счастью, пациентов в машине не было.
Предыдущая часть
Предыдущая часть
Видео опубликовано ВГТРК ГТРК "Башкортостан"
Источник:
Ссылки по теме:
- Авария дня. Лобовое столкновение с машиной скорой помощи в Семилуках
- Авария дня. ДТП в Тамбове с участием автомобиля скорой помощи
- Авария дня. "Скорая" столкнулась с катафалком Уфе
- Авария дня. Такси и машина скорой помощи
- Авария дня. В Челябинске водитель реанимобиля спешил на срочный вызов и устроил ДТП
Метки: аварии авария дня авто авто аварии видео дтп скорая помощь
11
Понравилось11
Новости партнёров
Загрузка...