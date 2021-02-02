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Авария дня. В Башкирии молодой водитель вылетел на встречку и протаранил «скорую»

Авария дня. В Башкирии молодой водитель вылетел на встречку и протаранил «скорую» (1 фото + 1 видео)

Автор:
02 февраля 2021 11:36
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авария дня   авто   авто аварии   видео   дтп   скорая помощь   
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30 января, около деревни Сальзигутово в Кармаскалинском районе 21-летний водитель ВАЗовской «десятки» протаранил «ГАЗель» скорой помощи, под управлением 49-летнего водителя. К счастью, пациентов в машине не было.
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Метки: аварии   авария дня   авто   авто аварии   видео   дтп   скорая помощь   
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12k
Объект реальности 3 часа назад
Олень.
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23k
Григорий 19 минут назад
Потом приезжает человек из деревни в город за деньгами - что умеешь? Машину водить!
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235
Роман Полчаса назад
вай аксакал!!!
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16k
nobody® 2 часа назад
пациентов не было, а стало двое
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13k
Сергей 2 часа назад
Гонщик мамкин...
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кот базилий 2 часа назад
Начинающий АС, ни опыта, ни мозгов.
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Johnny

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