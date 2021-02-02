Самый ценный номерной знак в австралийском штате Виктория — цифра «1»

Этот Mercedes-AMG C43 Estate, недавно замеченный в Мельбурне, Австралия, такой же, как и любой другой, но вам следует обратить внимание на номерные знаки. Они являются самыми дорогими в австралийском штате Виктория. У них интересная история и они стоят не менее 2,5 миллионов австралийских долларов (примерно 144 миллиона рублей по текущему курсу).

0 Источник: Уникальный номерной знак выпустили в 1932 году. На полностью чёрной табличке нанесены лишь краткое наименование штата Виктория (Vic) и цифра 1. После производства госслужащие Мельбурна не смогли договориться чью машину должен украшать уникальный номерной знак. В результате редкий номер передали в департамент регистрации автомобилей, где он хранился до 1984 года.

0 Источник: В этом же году в штате Виктория состоялся аукцион, на котором неизвестный покупатель приобрёл чёрный номерной знак за 165 000 австралийских долларов (примерно 9,5 миллионов рублей по текущему курсу). Несмотря на рискованное приобретение, эксклюзивный номер с каждым годом продолжал расти в цене.

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0 Источник: Впервые номерной знак зарегистрировали на Saab 9000 Turbo. Впоследствии уникальная табличка украшала Ferrari, Rolls-Royce, Porsche 911 Turbo и 911 Carrera, а также Mercedes-Benz E 55 AMG и E 63 AMG. Нынешний покупатель установил номерной знак с цифрой 1 на Mercedes-AMG C 43 Estate. За уникальный номер с 80-летней историей владелец заплатил 2,5 миллиона австралийских долларов (примерно 144,2 миллиона рублей по текущему курсу).