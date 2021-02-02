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Самый ценный номерной знак в австралийском штате Виктория — цифра «1»

Самый ценный номерной знак в австралийском штате Виктория — цифра «1» (5 фото)

Автор:
02 февраля 2021 14:30
Сообщество : Автомир
Метки: Австралия   авто   автомир   красивые номера   номера   номерные знаки   
210
5
Этот Mercedes-AMG C43 Estate, недавно замеченный в Мельбурне, Австралия, такой же, как и любой другой, но вам следует обратить внимание на номерные знаки. Они являются самыми дорогими в австралийском штате Виктория. У них интересная история и они стоят не менее 2,5 миллионов австралийских долларов (примерно 144 миллиона рублей по текущему курсу).
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Метки: Австралия   авто   автомир   красивые номера   номера   номерные знаки   
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Дельфин Красивый Час назад
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