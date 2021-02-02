В поселке Южный Белореченского района произошло смертельное ДТП. Водитель Range Rover избегал столкновения с поворачивающим Lada Largus и вылетел на встречную полосу, где совершил столкновение с Nissan Almera. 34-летний водитель Nissan от полученных травм скончался.
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