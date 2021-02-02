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Авария дня. Момент смертельного ДТП в Краснодарском крае

Авария дня. Момент смертельного ДТП в Краснодарском крае (1 фото + 1 видео)

Автор:
02 февраля 2021 11:08
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авария дня   авто   авто аварии   видео   дтп   смертельное дтп   
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В поселке Южный Белореченского района произошло смертельное ДТП. Водитель Range Rover избегал столкновения с поворачивающим Lada Largus и вылетел на встречную полосу, где совершил столкновение с Nissan Almera. 34-летний водитель Nissan от полученных травм скончался.
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Метки: аварии   авария дня   авто   авто аварии   видео   дтп   смертельное дтп   
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9  комментариев
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12k
Роберт Шекли 3 часа назад
Когда же научатся тормозить в своей (!) полосе
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harlamov 41 минуту назад
Ну если в населенном пункте так лететь, то обязательно кого-то убьешь.
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Inter 44 минуты назад
какая скорость была у ренджа??
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7k
Tamdima 46 минут назад
По моему РенджРовер двигался с первой космической скоростью в населенном пункте. Ларгус мог просто его не идентифицировать и не предполагал что тот прилетит в него.
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Pavel 2 часа назад
В любой ситуации - рули на встречку!
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