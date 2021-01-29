В штате Теннесси из водоемов одного города за неделю достали более 40 машин-«утопленников»

В американском Нэшвилле водолазы-волонтеры занимались очисткой местной реки Камберленд и озера Перси-Прист. За последнюю неделю они вытащили более четырех десятков транспортных средств.
Все 40 автомобилей подняли на поверхность, но как они оказались на дне реки в таком количестве, сказать сложно.
Среди находок много интересных моделей, выпускавшихся в период с 1962 по 1995 годы. К представляющим интерес можно отнести Ford Thunderbird девятого поколения, Jeep Wrangler YJ, Pontiac LeMans. Был среди найденных автомобилей есть даже современный Форд Фокус. К сожалению, не все машины удалось идентифицировать. Их плачевное состояние просто не позволяет разобраться, что же это за автомобиль.
Прибывшие на место полицейские сообщают, что ни в одном из транспортных средств не обнаружили человеческих тел, однако исключать криминал пока рано. Среди возможных версий стражи порядка рассматривают угон и последующее утопление, а также утилизацию автомобилей их владельцами.
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Метки: авто
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