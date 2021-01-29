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В штате Теннесси из водоемов одного города за неделю достали более 40 машин-«утопленников»

В штате Теннесси из водоемов одного города за неделю достали более 40 машин-«утопленников» (4 фото)

Автор:
29 января 2021 09:02
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: авто   
1359
4
В американском Нэшвилле водолазы-волонтеры занимались очисткой местной реки Камберленд и озера Перси-Прист. За последнюю неделю они вытащили более четырех десятков транспортных средств.

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Метки: авто   
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5  комментариев
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11k
Юрий Николаевич 3 часа назад
Думаю в Люберецком карьере не меньше. А некоторые и с "начинкой".
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525
ezh28 44 минуты назад
Ренглерок жалко(((
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43
Dabudidabudai 54 минуты назад
Муншайнеры погуляли))))
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