В штате Теннесси из водоемов одного города за неделю достали более 40 машин-«утопленников»

Среди находок много интересных моделей, выпускавшихся в период с 1962 по 1995 годы. К представляющим интерес можно отнести Ford Thunderbird девятого поколения, Jeep Wrangler YJ, Pontiac LeMans. Был среди найденных автомобилей есть даже современный Форд Фокус. К сожалению, не все машины удалось идентифицировать. Их плачевное состояние просто не позволяет разобраться, что же это за автомобиль.