Автомобилист из Санкт-Петербурга не захотел пропустить скорую медицинскую помощь, а затем еще и подрезал её. Водителю реанимобиля пришлось выезжать на трамвайные пути, чтобы опередить автохама.
У таких наглецов нужно забирать водительские права!
Авторский пост
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"Что в голове у таких водителей? Водитель «Сузуки» не пропустил скорую"
Похоже, что ничего там нет. Если б пациент которого везла скорая или к которому ехала умер, то для водителя «Сузуки» маячил бы реальный уголовный срок...
Просто бы услышать, какие мотивы были.