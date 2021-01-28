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Что в голове у таких водителей? Водитель «Сузуки» не пропустил скорую

Что в голове у таких водителей? Водитель «Сузуки» не пропустил скорую (1 фото + 1 видео)

Автор:
28 января 2021 13:20
Сообщество : Автомир
Метки: Скорая   авто   автохам   видео   не уступил   скорая помощь   спецсигнал   
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Автомобилист из Санкт-Петербурга не захотел пропустить скорую медицинскую помощь, а затем еще и подрезал её. Водителю реанимобиля пришлось выезжать на трамвайные пути, чтобы опередить автохама.

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Метки: Скорая   авто   автохам   видео   не уступил   скорая помощь   спецсигнал   
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14  комментариев
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12k
Совранский 2 часа назад
Кто узнает машину, плюньте ему в лицо при встрече! - передайте общее мнение с Фишек!
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1k
Павел Коваленко 9 минут назад
у нас в саратове в эту субботу такой же [мат]ас решил не пропускать скорую,которая везла пациента с инфарктом и в итоге влетел ей в бочину, скорая перевернулась, пациент умер прямо в ней.и вот что он тварь хотел доказать? считай убил человека,таким скотам надо бить [мат]а ла,а этому уроду вообще порвать права
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975
Дмитрий Брагин 15 минут назад
Есть вероятность что это тупость
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23k
Рекламщик 49 минут назад
Ссылка youtu.be
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12k
ЦСКА Рекламщик Полчаса назад
Женскому голосу за, кадром, надо в лицо ударить!
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1k
Дмитрий 2 часа назад
Ни капли не оправдываю дебила, но вот это удивляет "Водителю реанимобиля пришлось выезжать на трамвайные пути, чтобы опередить автохама." И что? Трамвайные пути в данном месте всем разрешено использовать для опережения.
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5k
ДеониS 3 часа назад
Вот 3,13дарасina
Вот 3,13дарасina
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8k
Михалыч 3 часа назад
Водителю Сузуки надо сделать Сэппуку.
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8k
Мафусаил 3 часа назад
Да просто он - мудак!
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20k
Юрьевич 3 часа назад
В чём проблема то? Для таких случаев, в том числе, и установлен регистратор на скорой помощи. Запись передать в ГИБДД и все дела.

"Что в голове у таких водителей? Водитель «Сузуки» не пропустил скорую"
Похоже, что ничего там нет. Если б пациент которого везла скорая или к которому ехала умер, то для водителя «Сузуки» маячил бы реальный уголовный срок...
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930
Максим 3 часа назад
Смотрел ролик и искренне не понимал, что в голове у этого ч(м)удака.
Просто бы услышать, какие мотивы были.
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7k
Nikita Максим Час назад
Да какие тут могут быть мотивы? Просто у@людку скучно стало...
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