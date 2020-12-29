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Поджаренный на открытом огне: Dodge Viper 2001 года хотят продать за 50.000 долларов

Поджаренный на открытом огне: Dodge Viper 2001 года хотят продать за 50.000 долларов (10 фото)

Автор:
29 декабря 2020 09:05
Сообщество : Автомир
Метки: dodge   dodge viper   viper   авто   автомобили. автомир   найдено на ebay   
365
10
Если смотреть на этот Dodge Viper 2001 года выпуска сзади, то он кажется вполне нормальным. Но ваша улыбка мгновенно исчезнет с лица, если обойти его спереди, потому что боковые панели, бампер и капот, кажется, немного... подгорели.
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Метки: dodge   dodge viper   viper   авто   автомобили. автомир   найдено на ebay   
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Георгий Павлович 12 минут назад
Дерьмо
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