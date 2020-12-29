Поджаренный на открытом огне: Dodge Viper 2001 года хотят продать за 50.000 долларов

Если смотреть на этот Dodge Viper 2001 года выпуска сзади, то он кажется вполне нормальным. Но ваша улыбка мгновенно исчезнет с лица, если обойти его спереди, потому что боковые панели, бампер и капот, кажется, немного... подгорели.

0 Источник: Dodge представил GTS Coupe в 1996 году. Он получил переработанный 8,0-литровый V10 мощностью 450 лошадиных сил. Вот только его сохранность оставляет вопросы, так как очаг возгорания был в непосредственной близости к нему.

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0 Источник: Тот, кто решит спасти его — а мы, надеемся, что найдется такой человек — сможет вернуть ему былую непрактичную славу. Купе обладало норовистым характером, а расход топлива был просто гигантским.

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