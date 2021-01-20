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Проект нового УАЗа Патриот закрыт. Чуда «Русского Прадо» не случилось

Проект нового УАЗа Патриот закрыт. Чуда «Русского Прадо» не случилось (3 фото)

Автор:
20 января 2021 14:08
Сообщество : Автомир
Метки: Россия   авто   уаз патриот   
2120
3
Так называемый «Русский Прадо» не встанет на конвейер, а других перспективных проектов у завода не осталось.

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Метки: Россия   авто   уаз патриот   
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30  комментариев
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2k
Свирепый Бамбр 8 часов назад
Просто не смогли ни одного собрать. Сгнивал до завершения сборки )))
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3k
Кистень 3 часа назад
Ну вооот! И до машины коронавирус домутировался!
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16k
babuby 5 часов назад
Во нахрена!? Улучшить качество металла и качество сборки - вот что поднимет выпускаемые автомобили в глазах покупателей! А не очередной выпердыш(вы уж извините, но иначе не назвать) "а-ля иномарка".
А то ржавые уже с завода, и ссутся из всех щелей всеми имеющимися жидкостями.
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3k
Gen Dem 5 часов назад
Ну и нормально,одним г...ном меньше будет на дорогах.
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3k
aed 8 часов назад
Это ж сколько мороки с новой моделью, а оно кому-нибудь нада? Сиди себе, да клепай уазики для оборонки...
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7k
Prostovopros 9 часов назад
На днях, тоже неофициально, автоВАЗ объявил, что собирается перейти только на одну платформу для всех авто и она будет от завода Рено-Дачия, а не российской разработки. Количество моделей будет уменьшено. Это закат собственного автомобилестроения в России, камрады. Останется только отвёрточная сборка чужих авто. Не знаю, что там по этому поводу написано в новой конституции от обнулённого - но власть проёпывет всё, что наработали наши предки, да и их самих тоже оскорбляют устами президента.
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11k
робт 9 часов назад
какой дешевый накид дерьмеца на аурус

акций солерс в аурусе "целых" 0.5%

уазу всего то предложили собирать джипы и микроавтобусы аурус на их заводе
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7k
bum-bum 9 часов назад
я одного не понимаю. Во времена компьютерного модулирования процессов и обсчета конструкций какого хрена тратится ещё больше времени и денег чем при ручном проектировании и обсчете? Инженеры деградировали?
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7k
Prostovopros bum-bum 9 часов назад
Только это одно? Всё остальное в современном автомобилестроении и именно в России вы понимаете? ))
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11k
робт bum-bum 9 часов назад
у нас дезигнеры-эксперты могут только экстерьер нарисовать на полях тетради или в "тридымакси", а как дело доходит запихнуть туда кишки, да сам корпус по штампам раскидать...то ну его на...
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19k
BillyBonzz bum-bum 9 часов назад
на бумаге и в проектах то полно всего, в металл воплотить, оттестить и запустить в серию -вот проблема
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2k
Макар BillyBonzz 7 часов назад
Да и это ещё пол-дела. Надо ещё продать и получить прибыль.
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9k
котегRUS 9 часов назад
лучше бы и дальше выпускали «буханку».. только и ей надо сопли хорошенько подтереть..
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19k
BillyBonzz котегRUS 9 часов назад
ага, сделать чтобы она не ржавела, будучи еще на заводе, не текли мосты еще в автосалоне, моторы хотя бы по сто тысяч выхаживали без вмешательства в них, а так да, все вполне себе ничего.
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158
Vitaly Vitalik котегRUS 7 часов назад
даже ее уже слишком сложно
Ссылка www.youtube.com
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713
Al gor Vitaly Vitalik 6 часов назад
Я в шоке, это что за поделка? Ее за деньги кому-то продать хотят?
Увиденное в голове не укладывается.
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311
Hexo4uha 9 часов назад
Если только постоянно за кем-то гнаться и пытаться превзойти чужие достижения - то стать ведущим нельзя даже в теории. "Русский Прадо " никогда не стал бы ровней настоящему, потому как пока его выдумывали бы - появился бы новый автомобиль, и гнатся пришлось бы уже за ним.
Может, УАЗу лучше своё придумывать? К примеру недорогой крепкий вездеход. Все заделы для этого есть.
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19k
BillyBonzz Hexo4uha 9 часов назад
какие заделы? какой еще пример отечественного внедорожника кроме УАЗ и Нивы у нас был? Может отечественные дизеля, коробки и трансмиссии для внедорожников у нас научились делать кроме грузовых ЯМЗ и Камаз?
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19k
BillyBonzz 9 часов назад
зато "Камаз-Мастер" у нас везде первый и равных нет ему.
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71k
Салат Оливье BillyBonzz 8 часов назад
Вы спорите с чугунными "Патриотами" они уверены что наши телефоны лучше западных..
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311
Hexo4uha BillyBonzz 3 часа назад
Как минимум они были. А телег уровня Прадо - не было.
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765
Максим 10 часов назад
Изначально было глупо верить. У нас готовы к проектам и распилу бюджетов на рекламу и "разработку". А потом? Потом необходимо реализовывать и отвечать за качество.
Отзывы покупателей патриотов красноречиво показывают, что за качество отвечать не могут.
При этом у дяди в деревне по сей день (автомобиль списан воинской частью в 90-е) бегает козлик. Проходимость чумовая, надежность отличная. Конечно ржавеет сильно, но запчасти найти можно.
Может не за комфортом УАЗу надо гнаться? А вернуться к проходимости и надежности? Страна большая, дороги часто отсутствуют.
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19k
BillyBonzz 10 часов назад
Место там проклятое, туда завези и установи готовый конвейер по производству Toyota Land Cruiser, на выходе все равно УАЗ Патриот будут получаться.
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11k
робт Слепой Пью 9 часов назад
форд не устраивает?
форд не устраивает?
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19k
Слепой Пью робт 4 часа назад
Не устраивает. Отверточное сборочное производство. Покупать надо завод как ВАЗ купили - делать самим все от гаек до цилиндров, жесточайшим образом выдерживая купленную технологию. А собирать как из Лего - это и в Африке облезьян можно посадить на конвейер.
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19k
Слепой Пью BillyBonzz 4 часа назад
Билли, я думаю, что только после полного изучения и вживания в технологический процесс, что займет минимум десяток лет, можно сделать что-то свое. Сразу - естественно, хрень полная будет. Да и потом не моментально супер-пупер движок сообразят. Японцы и корейцы именно по такому пути шли, да и братья-китайсы сначала купили несколько японских моторов и стали выпускать по лицензиям честно, понавешав потом всякие уже честно стыренные кузова, выпуская поначалу хлам. Но сейчас начинают подтягиваться к другим азиатам хотя бы. А мы... тьфу, мне как бывшему а/слесарю 5 разряда, за державу обидно не меньше, чем Верещагину...
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1k
Sergei Ogarkov Слепой Пью 43 минуты назад
Отверточная сборка? Вы в курсе что там под крышей или так, наобум сказали?
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Sergei Ogarkov робт 37 минут назад
Сначала его надо запустить. С уходом Форда, почему-то это никак не получается.
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