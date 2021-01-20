Проект нового УАЗа Патриот закрыт. Чуда «Русского Прадо» не случилось

Так называемый «Русский Прадо» не встанет на конвейер, а других перспективных проектов у завода не осталось.
Итак, «Соллерс» закрыл проект, который по внутренней терминологии проходил как «Патриот-2020». Или «Русский Прадо»: так стали называть его журналисты после полушутливой оговорки Вадима Швецова, фактического владельца «Соллерса». Случилось закрытие в ноябре 2020-го, но несколько последующих недель у создателей нового автомобиля еще сохранялась надежда на временность этого решения, дескать, такое бывало много раз, позакрывают-позакрывают, а потом опять откроют. Но теперь, как нам сообщают из Ульяновска, решение похоже на окончательное. И некоторые разработчики нового Патриота, разочаровавшись, уже уволились с завода. Или сделают это вот-вот.
Разработка нового Патриота проходила в условиях критически недостаточного финансирования. Рассказывают, что подготовка производства Аурусов в Елабуге оказалась существенно более дорогой, чем планировалось. И Вадим Швецов якобы не раз пожалел, что вообще ввязался в этот Аурус, который уже нельзя не выпустить или сделать это плохо или невовремя. Просто нельзя, даже не обсуждается. Поэтому он несколько раз обращался в Минпромторг за финансовой поддержкой, но особого взаимопонимания не нашел. Если трактовку событий упростить до примитивной, то можно сказать, что новый Патриот пал жертвой Ауруса. В реальности все сложнее и многограннее, но и черно-белая картинка будет более-менее правдивой.
Первоначально в новом Патриоте хотели использовать максимум наработок ранее закрытого проекта УАЗ-3170. Именно под этот автомобиль на Заволжском моторном заводе спроектировали и практически подготовили к производству бензиновый турбированный двигатель с двумя вариантами форсировки, 150 л.с. и 170 л.с. Для него же в сотрудничестве с одной корейской фирмой был создан довольно сложный узел — раздаточная коробка с межосевым дифференциалом. Совершенно оригинальная, «с нуля», что для нашего автопрома уже достижение.
Но по мере того, как наброски нового Патриота воплощались в конкретные решения, и full-time раздатка, и более совершенная задняя подвеска откладывались в сторонку. Туда же отложился и 2,2-литровый дизельный двигатель Ford, устанавливаемый ныне на елабужские фургоны Transit: он не компоновался с Патриотом по системе выпуска, там на другую сторону выходит выпускной коллектор. Плюс «конфликт» с редуктором переднего моста и топливным баком. Фактически при компоновке машины стоял выбор — бензиновый ЗМЗ или дизель Ford. Применять оба — ну никак. Естественно, выбрали ЗМЗ.
Интересно, что анонсированная на середину нынешнего года модификация теперешнего Патриота (УАЗ-3163) с бензиновым турбомотором тоже с высокой вероятностью до конвейера не доедет. Этот двигатель банально не лезет в моторный отсек Патриота! Переделки требуют «брызговики», картер переднего моста, капот, щиток передка. Еще выпуск с рулевой плохо компонуется, это врожденная болезнь модели. То есть теоретически турбодвигатель имплантировать можно, но работы эти остановлены.
Вернемся к new-Патриоту. Чтобы сэкономить на оснастке, кузов сделали комбинированным, состоящим из старых и новых панелей. Оставили самое сложное и дорогое в производстве — двери, боковины с дверными проемами, крышу — весь каркас, кроме нижней части. Расчетами пола, моторного щита и других «нижних» элементов занимался питерский Политех. Как говорят уазовцы, они сдали работу с ошибками. Итоговую версию кузова ульяновцы «собрали» сами. Включая новые лицевые панели.
Любопытный штрих: Политех выложил на своем сайте изображения кузовных элементов нового УАЗа, на базе которых, собственно говоря, журналисты и начали писать прогнозные статьи. Но оказалось, что это несогласованный с заказчиком слив, проводилось даже служебное расследование. Интересно, что сами уазовцы называют наше описание нового Патриота «более-менее верным».
Не получилось совсем уйти от основы старой рамы внедорожника. Да в этом и не было особой необходимости, учитывая сохранность базовых размеров и отношений. Условно говоря, на старую раму натянули еще один каркас усиления, изменили высоту лонжеронов. Но конфигурацию оставили прежней.
Разработка нового Патриота проходила в условиях критически недостаточного финансирования. Рассказывают, что подготовка производства Аурусов в Елабуге оказалась существенно более дорогой, чем планировалось. И Вадим Швецов якобы не раз пожалел, что вообще ввязался в этот Аурус, который уже нельзя не выпустить или сделать это плохо или невовремя. Просто нельзя, даже не обсуждается. Поэтому он несколько раз обращался в Минпромторг за финансовой поддержкой, но особого взаимопонимания не нашел. Если трактовку событий упростить до примитивной, то можно сказать, что новый Патриот пал жертвой Ауруса. В реальности все сложнее и многограннее, но и черно-белая картинка будет более-менее правдивой.
Первоначально в новом Патриоте хотели использовать максимум наработок ранее закрытого проекта УАЗ-3170. Именно под этот автомобиль на Заволжском моторном заводе спроектировали и практически подготовили к производству бензиновый турбированный двигатель с двумя вариантами форсировки, 150 л.с. и 170 л.с. Для него же в сотрудничестве с одной корейской фирмой был создан довольно сложный узел — раздаточная коробка с межосевым дифференциалом. Совершенно оригинальная, «с нуля», что для нашего автопрома уже достижение.
Но по мере того, как наброски нового Патриота воплощались в конкретные решения, и full-time раздатка, и более совершенная задняя подвеска откладывались в сторонку. Туда же отложился и 2,2-литровый дизельный двигатель Ford, устанавливаемый ныне на елабужские фургоны Transit: он не компоновался с Патриотом по системе выпуска, там на другую сторону выходит выпускной коллектор. Плюс «конфликт» с редуктором переднего моста и топливным баком. Фактически при компоновке машины стоял выбор — бензиновый ЗМЗ или дизель Ford. Применять оба — ну никак. Естественно, выбрали ЗМЗ.
Интересно, что анонсированная на середину нынешнего года модификация теперешнего Патриота (УАЗ-3163) с бензиновым турбомотором тоже с высокой вероятностью до конвейера не доедет. Этот двигатель банально не лезет в моторный отсек Патриота! Переделки требуют «брызговики», картер переднего моста, капот, щиток передка. Еще выпуск с рулевой плохо компонуется, это врожденная болезнь модели. То есть теоретически турбодвигатель имплантировать можно, но работы эти остановлены.
Вернемся к new-Патриоту. Чтобы сэкономить на оснастке, кузов сделали комбинированным, состоящим из старых и новых панелей. Оставили самое сложное и дорогое в производстве — двери, боковины с дверными проемами, крышу — весь каркас, кроме нижней части. Расчетами пола, моторного щита и других «нижних» элементов занимался питерский Политех. Как говорят уазовцы, они сдали работу с ошибками. Итоговую версию кузова ульяновцы «собрали» сами. Включая новые лицевые панели.
Любопытный штрих: Политех выложил на своем сайте изображения кузовных элементов нового УАЗа, на базе которых, собственно говоря, журналисты и начали писать прогнозные статьи. Но оказалось, что это несогласованный с заказчиком слив, проводилось даже служебное расследование. Интересно, что сами уазовцы называют наше описание нового Патриота «более-менее верным».
Не получилось совсем уйти от основы старой рамы внедорожника. Да в этом и не было особой необходимости, учитывая сохранность базовых размеров и отношений. Условно говоря, на старую раму натянули еще один каркас усиления, изменили высоту лонжеронов. Но конфигурацию оставили прежней.
В процессе работы было сделано несколько полноразмерных макетов, но до ходовых макетов не дошло, хотя деталей для них заказали множество. А вот кузовную оснастку заказать не успели. И то экономия… Короче говоря, дизайн и конструкция автомобиля уже были зафиксированы и не подлежали изменениям. Разве что на уровне настроек по результатам доводочных испытаний. До предсерийных прототипов оставалось где-то полтора года работы.
И тут началась чехарда. Еще в 2019 году почти весь инженерный состав УАЗа перевели в Тольятти, в тамошнее отделение «Соллерс Инжиниринг». Потом было создано еще два отделения СИ — в Заволжье и Ульяновске. При подготовке Профи с двускатной ошиновкой часть конструкторов из Тольятти опять вернули на УАЗ, тем паче что заводу не хватало инженеров даже для сопровождения действующего производства.
Сначала, в 2018 году, ушел с УАЗа харизматичный Евгений Галкин, директор НТЦ, очень много сделавший для проектов 3170 и new-Патриот. Потом уволился Сергей Курдюк, с 2014 года руководивший тольяттинским филиалом НТЦ УАЗа. Осенью 2020 года покинул завод Юрий Алексаков, выполнявший функции директора по инжинирингу и официально руководивший проектами 3170 и Патриот. Его сменил тольяттинец Игорь Селявин, при котором все и закрылось, собственно говоря.
Не добавляла предсказуемости работе и перманентно возникающая идея наладить производство нового Патриота в Елабуге. Начинали считать и прикидывать, понимали, что это логистически очень сложная затея, слишком много «патриотовского» делается в Ульяновске. Ладно бы речь шла о совершенно новом безрамном автомобиле, но ведь нет, на сверхсовременный конвейер пытались перенести конструкцию, идеологически восходящую к 60-годам прошлого века! В конце концов от идеи переноса отказались, но вся эта лихорадка отбивала у участников процесса последнее желание сделать хороший автомобиль. Даже не желание — веру в возможность это сделать.
А тут еще хронический недостаток денег. И постоянные конструктивные упрощения машины в связи с этим. Уазовцы, работавшие на этом проекте, оценивают общие затраты примерно в $100 млн. Если бы автомобиль спроектировали таким, каким хотел Швецов на старте работ, то потребовалось бы в два-три раза больше. Это — показатель редукции, удешевления. Ребята с УАЗа сами удивлены, как в таких условиях удалось создать приличный автомобиль: у него и безопасность сильно выше, и управляемость должна была резко улучшиться, и динамика, и тормоза… Ну и дизайн со старыми боковинами и новыми передней и задней частями. При этом концептуально Патриот остался Патриотом, тяжелым, металлоемким, не очень технологичным в производстве, с задней рессорной подвеской.
И тут началась чехарда. Еще в 2019 году почти весь инженерный состав УАЗа перевели в Тольятти, в тамошнее отделение «Соллерс Инжиниринг». Потом было создано еще два отделения СИ — в Заволжье и Ульяновске. При подготовке Профи с двускатной ошиновкой часть конструкторов из Тольятти опять вернули на УАЗ, тем паче что заводу не хватало инженеров даже для сопровождения действующего производства.
Сначала, в 2018 году, ушел с УАЗа харизматичный Евгений Галкин, директор НТЦ, очень много сделавший для проектов 3170 и new-Патриот. Потом уволился Сергей Курдюк, с 2014 года руководивший тольяттинским филиалом НТЦ УАЗа. Осенью 2020 года покинул завод Юрий Алексаков, выполнявший функции директора по инжинирингу и официально руководивший проектами 3170 и Патриот. Его сменил тольяттинец Игорь Селявин, при котором все и закрылось, собственно говоря.
Не добавляла предсказуемости работе и перманентно возникающая идея наладить производство нового Патриота в Елабуге. Начинали считать и прикидывать, понимали, что это логистически очень сложная затея, слишком много «патриотовского» делается в Ульяновске. Ладно бы речь шла о совершенно новом безрамном автомобиле, но ведь нет, на сверхсовременный конвейер пытались перенести конструкцию, идеологически восходящую к 60-годам прошлого века! В конце концов от идеи переноса отказались, но вся эта лихорадка отбивала у участников процесса последнее желание сделать хороший автомобиль. Даже не желание — веру в возможность это сделать.
А тут еще хронический недостаток денег. И постоянные конструктивные упрощения машины в связи с этим. Уазовцы, работавшие на этом проекте, оценивают общие затраты примерно в $100 млн. Если бы автомобиль спроектировали таким, каким хотел Швецов на старте работ, то потребовалось бы в два-три раза больше. Это — показатель редукции, удешевления. Ребята с УАЗа сами удивлены, как в таких условиях удалось создать приличный автомобиль: у него и безопасность сильно выше, и управляемость должна была резко улучшиться, и динамика, и тормоза… Ну и дизайн со старыми боковинами и новыми передней и задней частями. При этом концептуально Патриот остался Патриотом, тяжелым, металлоемким, не очень технологичным в производстве, с задней рессорной подвеской.
Официально УАЗ о закрытии проекта нового Патриота пока не объявлял. Но, как уже было сказано, надежды на его возобновление почти нет, ибо у «Соллерса» для этого нет денег. Это не наше частное мнение, так утверждают работники самого «Соллерса». Неофициально, конечно, но не пряча глаз.
Еще деликатный момент: на НИОКР Патриота-2020 «Соллерс» получил несколько грантов от Минпромторга и Минобрнауки. Всего — порядка 650 млн рублей. Эти деньги придется возвращать, со скандалом или без оного. Или как-то договариваться на переброску их в другие проекты, тот же Аурус. Во всяком случае, эти 650 млн пока висят гирями на «ногах» «Соллерса» и УАЗа.
Мы сделали запрос на УАЗ с просьбой прокомментировать закрытие проекта Патриот. На момент публикации ответа не было. Несколько месяцев мы обсуждали с пресс-службой «Соллерса» возможность интервью с Адилем Шириновым, директором УАЗа. Но пока организовать эту встречу не получается.
По нашей просьбе своим мнением поделился Сергей Курдюк, ушедший с УАЗа в 2019 году с должности директора НТЦ. Вот что он сказал:
— Отказ от разработки нового Патриота — фактический приговор самому УАЗу. Это был единственный хоть сколько-то перспективный проект. И если останавливается работа над перспективой, то рано или поздно останавливается и сама работа. Да, запас «прочности» у нынешнего модельного ряда еще есть. Но когда-то он исчерпается, эти машины станут никому не нужны, а заменить их будет нечем. Так что владельцы ульяновского автозавода расписались в его, УАЗа, запрограммированной смерти.
Пресс-служба УАЗа поспешила опровергнуть публикацию Дрома — мол, речь идет не о полном закрытии проекта, а лишь о его заморозке на неопределенный срок «в связи с пандемией коронавируса». Но это и есть закрытие: в соглашениях с Минобранауки и Минпромторгом, согласно которым УАЗ получил 650 млн руб на НИОКР Патриота-2020, прописаны сроки и штрафы. Теперь Соллерсу предстоит как-то вернуть эти деньги, что, конечно, не увеличит и без того нищий бюджет Патриота-2020. Точнее, нулевой бюджет. А возникший долг государству сделает сальдо отрицательным, что, вообще-то, может стать причиной иска о банкротстве.
https://www.drom.ru/info/misc/82389.html
Drom.ru — всероссийский автомобильный портал
Еще деликатный момент: на НИОКР Патриота-2020 «Соллерс» получил несколько грантов от Минпромторга и Минобрнауки. Всего — порядка 650 млн рублей. Эти деньги придется возвращать, со скандалом или без оного. Или как-то договариваться на переброску их в другие проекты, тот же Аурус. Во всяком случае, эти 650 млн пока висят гирями на «ногах» «Соллерса» и УАЗа.
Мы сделали запрос на УАЗ с просьбой прокомментировать закрытие проекта Патриот. На момент публикации ответа не было. Несколько месяцев мы обсуждали с пресс-службой «Соллерса» возможность интервью с Адилем Шириновым, директором УАЗа. Но пока организовать эту встречу не получается.
По нашей просьбе своим мнением поделился Сергей Курдюк, ушедший с УАЗа в 2019 году с должности директора НТЦ. Вот что он сказал:
— Отказ от разработки нового Патриота — фактический приговор самому УАЗу. Это был единственный хоть сколько-то перспективный проект. И если останавливается работа над перспективой, то рано или поздно останавливается и сама работа. Да, запас «прочности» у нынешнего модельного ряда еще есть. Но когда-то он исчерпается, эти машины станут никому не нужны, а заменить их будет нечем. Так что владельцы ульяновского автозавода расписались в его, УАЗа, запрограммированной смерти.
Пресс-служба УАЗа поспешила опровергнуть публикацию Дрома — мол, речь идет не о полном закрытии проекта, а лишь о его заморозке на неопределенный срок «в связи с пандемией коронавируса». Но это и есть закрытие: в соглашениях с Минобранауки и Минпромторгом, согласно которым УАЗ получил 650 млн руб на НИОКР Патриота-2020, прописаны сроки и штрафы. Теперь Соллерсу предстоит как-то вернуть эти деньги, что, конечно, не увеличит и без того нищий бюджет Патриота-2020. Точнее, нулевой бюджет. А возникший долг государству сделает сальдо отрицательным, что, вообще-то, может стать причиной иска о банкротстве.
https://www.drom.ru/info/misc/82389.html
Drom.ru — всероссийский автомобильный портал
Авторский пост
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Метки: Россия авто уаз патриот
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А то ржавые уже с завода, и ссутся из всех щелей всеми имеющимися жидкостями.
акций солерс в аурусе "целых" 0.5%
уазу всего то предложили собирать джипы и микроавтобусы аурус на их заводе
Увиденное в голове не укладывается.
Может, УАЗу лучше своё придумывать? К примеру недорогой крепкий вездеход. Все заделы для этого есть.
Отзывы покупателей патриотов красноречиво показывают, что за качество отвечать не могут.
При этом у дяди в деревне по сей день (автомобиль списан воинской частью в 90-е) бегает козлик. Проходимость чумовая, надежность отличная. Конечно ржавеет сильно, но запчасти найти можно.
Может не за комфортом УАЗу надо гнаться? А вернуться к проходимости и надежности? Страна большая, дороги часто отсутствуют.