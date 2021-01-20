Проект нового УАЗа Патриот закрыт. Чуда «Русского Прадо» не случилось

Итак, «Соллерс» закрыл проект, который по внутренней терминологии проходил как «Патриот-2020». Или «Русский Прадо»: так стали называть его журналисты после полушутливой оговорки Вадима Швецова, фактического владельца «Соллерса». Случилось закрытие в ноябре 2020-го, но несколько последующих недель у создателей нового автомобиля еще сохранялась надежда на временность этого решения, дескать, такое бывало много раз, позакрывают-позакрывают, а потом опять откроют. Но теперь, как нам сообщают из Ульяновска, решение похоже на окончательное. И некоторые разработчики нового Патриота, разочаровавшись, уже уволились с завода. Или сделают это вот-вот.



Разработка нового Патриота проходила в условиях критически недостаточного финансирования. Рассказывают, что подготовка производства Аурусов в Елабуге оказалась существенно более дорогой, чем планировалось. И Вадим Швецов якобы не раз пожалел, что вообще ввязался в этот Аурус, который уже нельзя не выпустить или сделать это плохо или невовремя. Просто нельзя, даже не обсуждается. Поэтому он несколько раз обращался в Минпромторг за финансовой поддержкой, но особого взаимопонимания не нашел. Если трактовку событий упростить до примитивной, то можно сказать, что новый Патриот пал жертвой Ауруса. В реальности все сложнее и многограннее, но и черно-белая картинка будет более-менее правдивой.



Первоначально в новом Патриоте хотели использовать максимум наработок ранее закрытого проекта УАЗ-3170. Именно под этот автомобиль на Заволжском моторном заводе спроектировали и практически подготовили к производству бензиновый турбированный двигатель с двумя вариантами форсировки, 150 л.с. и 170 л.с. Для него же в сотрудничестве с одной корейской фирмой был создан довольно сложный узел — раздаточная коробка с межосевым дифференциалом. Совершенно оригинальная, «с нуля», что для нашего автопрома уже достижение.



Но по мере того, как наброски нового Патриота воплощались в конкретные решения, и full-time раздатка, и более совершенная задняя подвеска откладывались в сторонку. Туда же отложился и 2,2-литровый дизельный двигатель Ford, устанавливаемый ныне на елабужские фургоны Transit: он не компоновался с Патриотом по системе выпуска, там на другую сторону выходит выпускной коллектор. Плюс «конфликт» с редуктором переднего моста и топливным баком. Фактически при компоновке машины стоял выбор — бензиновый ЗМЗ или дизель Ford. Применять оба — ну никак. Естественно, выбрали ЗМЗ.



Интересно, что анонсированная на середину нынешнего года модификация теперешнего Патриота (УАЗ-3163) с бензиновым турбомотором тоже с высокой вероятностью до конвейера не доедет. Этот двигатель банально не лезет в моторный отсек Патриота! Переделки требуют «брызговики», картер переднего моста, капот, щиток передка. Еще выпуск с рулевой плохо компонуется, это врожденная болезнь модели. То есть теоретически турбодвигатель имплантировать можно, но работы эти остановлены.



Вернемся к new-Патриоту. Чтобы сэкономить на оснастке, кузов сделали комбинированным, состоящим из старых и новых панелей. Оставили самое сложное и дорогое в производстве — двери, боковины с дверными проемами, крышу — весь каркас, кроме нижней части. Расчетами пола, моторного щита и других «нижних» элементов занимался питерский Политех. Как говорят уазовцы, они сдали работу с ошибками. Итоговую версию кузова ульяновцы «собрали» сами. Включая новые лицевые панели.



Любопытный штрих: Политех выложил на своем сайте изображения кузовных элементов нового УАЗа, на базе которых, собственно говоря, журналисты и начали писать прогнозные статьи. Но оказалось, что это несогласованный с заказчиком слив, проводилось даже служебное расследование. Интересно, что сами уазовцы называют наше описание нового Патриота «более-менее верным».



Не получилось совсем уйти от основы старой рамы внедорожника. Да в этом и не было особой необходимости, учитывая сохранность базовых размеров и отношений. Условно говоря, на старую раму натянули еще один каркас усиления, изменили высоту лонжеронов. Но конфигурацию оставили прежней.