«Как тебе такое, Илон Маск?»: в Калининграде водитель автобуса переключал передачи шваброй

В "Балттрансавто" пояснили, что у автобуса неожиданно обнаружились проблемы со сцеплением. Чтобы не сходить с маршрута и довезти людей, шофёр нашёл выход из положения с помощью подручных средств.



Он доставил пассажиров в областной центр и после этого отогнал автобус на ремонт. На предприятии добавили, что сломавшийся транспорт — ПАЗ Vector Next — относительно новый, используется с 2017 года.