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«Как тебе такое, Илон Маск?»: в Калининграде водитель автобуса переключал передачи шваброй

«Как тебе такое, Илон Маск?»: в Калининграде водитель автобуса переключал передачи шваброй (1 фото + 1 видео)

Автор:
13 января 2021 09:29
Сообщество : Жить в России
Метки: авто   автобус   видео   водитель автобуса   общественный транспорт   прикол   приколы   
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Пассажир рейсового автобуса №173 Правдинск — Калининград заснял на видео, как водитель переключал передачи, изпользуя длинную ручку от швабры. Пользователи сети возмутились, каким образом автобус с такой неисправностью смог выйти в рейс!? Однако выяснилось, что поломка произошла уже во время маршрута.

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Метки: авто   автобус   видео   водитель автобуса   общественный транспорт   прикол   приколы   
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6  комментариев
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13k
Андрей Эйнав Час назад
Пассажиру который это снял швабру эту засунуть-бы в ...Водила-красавчик!Людей на мороз не выгнал,сам намучился,но доехал.А теперь из-за этого видео мужику нервы трепать начнут...Мужик-водила,-держись!Ты молодец и настоящий профи!
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15k
Пронька Грезной 40 минут назад
Вообщето он ручкой ничего не переключает, вон рычаг КПП возое ноги торчит. Стучит по чемутотам, чтобы что-то вышло\зашло. Например на стартере, когда щетки подвисают, тоже полезно деревяхой по корпусу постучать, чтоб завести и до дому доехать. Мужик профессионал, людей на мороз не выгнал, ситуацию оценил, а ему еще и в дыню.
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57k
Опиум для народа Час назад
-"Однако выяснилось, что поломка произошла уже во время маршрута."-
-ну конечно,бл"дь,во время маршрута...А то как вы"бут инженера по выпуску,вот и приходится п"здеть...
По работе знаком с такими "во время маршрута/выезжал нормально/вот здесь подпиши мы поможем/надо следаку денежек подкинуть"...)))
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8k
harlamov Час назад
Чиновники как всегда какой-то бред несвязанный несут, лишь бы жопу свою прикрыть.
Водитель дело сделал, людей довез, автобус в ремонт отогнал, а на него еще бочку катят.
Вот уроды!
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37k
Сергей 2 часа назад
Вы кончайте Илона отвлекать всякими дурацкими вопросами. Он из за Вас так до Марса не долетит.
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429
Электрик 2 часа назад

«Как тебе такое, Илон Маск?»: в Калининграде водитель автобуса переключал передачи шваброй
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