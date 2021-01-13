«Как тебе такое, Илон Маск?»: в Калининграде водитель автобуса переключал передачи шваброй

Пассажир рейсового автобуса №173 Правдинск — Калининград заснял на видео, как водитель переключал передачи, изпользуя длинную ручку от швабры. Пользователи сети возмутились, каким образом автобус с такой неисправностью смог выйти в рейс!? Однако выяснилось, что поломка произошла уже во время маршрута.
В "Балттрансавто" пояснили, что у автобуса неожиданно обнаружились проблемы со сцеплением. Чтобы не сходить с маршрута и довезти людей, шофёр нашёл выход из положения с помощью подручных средств.
Он доставил пассажиров в областной центр и после этого отогнал автобус на ремонт. На предприятии добавили, что сломавшийся транспорт — ПАЗ Vector Next — относительно новый, используется с 2017 года.
Он доставил пассажиров в областной центр и после этого отогнал автобус на ремонт. На предприятии добавили, что сломавшийся транспорт — ПАЗ Vector Next — относительно новый, используется с 2017 года.
В правительстве Калининградской области действия водителя раскритиковали. Шофёр не должен был подвергать опасность пассажиров, считает министр развития инфраструктуры региона Евгения Кукушкина.
"Водитель обязан был остановить автобус, высадить пассажиров и вызвать машину технической помощи. Но в данном случае водитель, чтобы не высаживать пассажиров, условно говоря, "в поле", принял решение довезти их до места назначения. Полагаю, такие действия недопустимы", — сказала Кукушкина.
В пресс-службе регионального УМВД редакции сообщили, что по факту инцидента проводится проверка. Госномер автобуса полиции известен.
"Водитель обязан был остановить автобус, высадить пассажиров и вызвать машину технической помощи. Но в данном случае водитель, чтобы не высаживать пассажиров, условно говоря, "в поле", принял решение довезти их до места назначения. Полагаю, такие действия недопустимы", — сказала Кукушкина.
В пресс-службе регионального УМВД редакции сообщили, что по факту инцидента проводится проверка. Госномер автобуса полиции известен.
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-ну конечно,бл"дь,во время маршрута...А то как вы"бут инженера по выпуску,вот и приходится п"здеть...
По работе знаком с такими "во время маршрута/выезжал нормально/вот здесь подпиши мы поможем/надо следаку денежек подкинуть"...)))
Водитель дело сделал, людей довез, автобус в ремонт отогнал, а на него еще бочку катят.
Вот уроды!