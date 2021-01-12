Водитель «Ларгуса» исполнил интересный трюк в Санкт-Петербурге

В центре Петербурга на Английской набережной водитель «Лады Ларгус» не успел опередить попутный «Форд Фокус» и на полном ходу въехал во временный крытый коридор для пешеходов, установленный у дома, фасад которого ремонтируют.
«Форд Фокус» не был задет и после случившегося умчался вдаль
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Ну плин. Почему многие на задумываются за рулём? "Почему полоса свободная?" "Почему впереди идущие притормаживают?" "Что там за мелькание на дороге?" Элементарный вопрос себе и неуверенность в его ответе, снижает давление на правую педаль.