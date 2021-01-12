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Водитель «Ларгуса» исполнил интересный трюк в Санкт-Петербурге

Водитель «Ларгуса» исполнил интересный трюк в Санкт-Петербурге (1 фото + 1 видео)

Автор:
12 января 2021 13:28
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   лада   
608
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В центре Петербурга на Английской набережной водитель «Лады Ларгус» не успел опередить попутный «Форд Фокус» и на полном ходу въехал во временный крытый коридор для пешеходов, установленный у дома, фасад которого ремонтируют.

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Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   лада   
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7  комментариев
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4k
кот базилий 2 часа назад
"Умчался вдаль"??, а Фокус тут при чем, сам ..дак.
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5k
Nikolay 22 минуты назад
Считаю, что все закончилось благополучно. Там метров через 200 находится "Дворец Бракосочетания" и молодожены с гостями часто сходят на проезжую часть. Если бы не забор, могли пострадать люди. Итого: забору -вынести благодарность и отремонтировать за счет водителя Ларгуса!
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1k
Feathery Полчаса назад
Сам! Никого не задев! Красавчик!
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13k
Сергей 51 минуту назад
"Я всех умнее!"
Ну плин. Почему многие на задумываются за рулём? "Почему полоса свободная?" "Почему впереди идущие притормаживают?" "Что там за мелькание на дороге?" Элементарный вопрос себе и неуверенность в его ответе, снижает давление на правую педаль.
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9k
vvv 2 часа назад
Песня душевная
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1k
Яков vvv Час назад
А вовремя началась. Как эпитафия по Ларгусу
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31k
Опаньки 3 часа назад
как он к этому достижению торопился то
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Johnny

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