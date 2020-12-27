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Машина пропустила свой поворот и устраивает беспредел на дороге

Машина пропустила свой поворот и устраивает беспредел на дороге (2 фото + 1 видео)

Автор:
27 декабря 2020 10:47
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   видео   дтп   поворот   
779
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1
А виновник ДТП спокойно делает поворот и невозмутимо сваливает.

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Метки: аварии   видео   дтп   поворот   
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13  комментариев
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6k
sumrаknn 3 часа назад
Очередное доказательство того, что тормози и не маневрируй.
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253
Алиса 24 минуты назад
Автор, перед тобой даже эстонцы делают два раза КУ?
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3k
livaneth Полчаса назад
Правило "тормози и бей в своей полосе".
А, например, если бы у красного справа, в мертвой зоне, был мотоциклист?
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8k
Кыся 45 минут назад
Дальнобои ему жизнь спасли, а этот мудак смотал...
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3k
x3matic 2 часа назад
Как скажут наши гаишники,контакт был?Нет?Ну тогда сам виноват.Свободен.
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7k
Mauritanien 2 часа назад
Ссылка youtu.be

Car missed it exit and causes two semi trucks to crash
27 075 просмотров 7 апр. 2018 г.

Поздравляю с подключением
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902
Шурман 3 часа назад
Этому видео уже лет 5 . У нас вот тоже одного судака ищут , уже люди сами хотят ему морду набить и менты тоже . Видео найти не могу , но суть такая вчера у нас в местных горах выпал снег , семья гуляет с детьми , температура + но снег лежит , дети идут спокойно по тропинке и какой то судак лет 50ти просто проезжает на велике и рулем толкает детей . Дети упали .
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25k
Acu900 3 часа назад
Водитель легковушки конечно м@дак, но и грузовики должены были соблюдать дистанцию + скоростной режим таким образом, чтобы можно было экстренно затормозить если что..Как я понял, был туман и водители грузовиков поздно заметили препятствие. Может они и не превысили скорость, но и плохую видимость и мокрое от дождя шоссе тоже надо учитывать..
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1k
Дмитрий Acu900 2 часа назад
Если дебил-водитель не может остановиться перед заранее видимым препятствием, значит безопасная скорость превышена. Легковушка могла точно с такой же траекторией сломаться. Виновник ДТП тут ровно один - дальнобойщик.
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3k
livaneth Дмитрий Полчаса назад
Два дальнобойщика
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8k
Александр 3 часа назад
Надо было таранить и давить тормоз.
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4k
кот базилий Александр 39 минут назад
Хорошая мысля приходит опосля.
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247
Alexander 3 часа назад
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