Машина пропустила свой поворот и устраивает беспредел на дороге

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А, например, если бы у красного справа, в мертвой зоне, был мотоциклист?
Car missed it exit and causes two semi trucks to crash
27 075 просмотров 7 апр. 2018 г.
Поздравляю с подключением