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Работа противобуксовочной системы на карьерном самосвале БелАЗ

Работа противобуксовочной системы на карьерном самосвале БелАЗ (1 фото + 1 видео)

Автор:
25 декабря 2020 15:05
Сообщество : Автомир
Метки: авто   автомир   автомобили   белаз   видео   карьерный самосвал   противобуксовочная система   
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БелАЗ-7558 — тяжелый карьерный самосвал. Он оборудован электромеханической трансмиссией, а также "умной" системой, которая контролирует тяговые электромоторы. Иными словами, получается супер-понижайка, позволяющая преодолеть самые крутые и скользкие подъемы.

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Метки: авто   автомир   автомобили   белаз   видео   карьерный самосвал   противобуксовочная система   
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3  комментария
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8k
Sasa 16 минут назад
Это потому так, что не шипованные шины! Были бы шиповки, заехал сразу! ))))
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15k
Lynx 13 минут назад
На графике это смотрится примерно так. А напруга на обмотки моторов - та же.
На графике это смотрится примерно так. А напруга на обмотки моторов - та же.
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873
Медвежья Ферма Lynx 2 минуты назад
Угу, ток то от напряжения не зависит, как хотим, так и меняем..
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