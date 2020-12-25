Работа противобуксовочной системы на карьерном самосвале БелАЗ

БелАЗ-7558 — тяжелый карьерный самосвал. Он оборудован электромеханической трансмиссией, а также "умной" системой, которая контролирует тяговые электромоторы. Иными словами, получается супер-понижайка, позволяющая преодолеть самые крутые и скользкие подъемы.
Работа противобуксовочной системы
Авторский пост
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