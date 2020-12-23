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«Я плохо езжу задом», — автомобилистка не пропустила скорую помощь в Ленинградской области

«Я плохо езжу задом», — автомобилистка не пропустила скорую помощь в Ленинградской области (1 фото + 2 видео)

Автор:
23 декабря 2020 15:11
Сообщество : Автомир
Метки: bmw   авто   видео   женщина за рулем   скорая   скорая помощь   спецсигнал   
866
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В одном из дворов многоквартирного жилого дома в Кудрово автомобилистка за рулем BMW отказалась сдать назад и пропустить скорую помощь с пациентом. Женщина утверждал, что просто не умеет ездить задним ходом.

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Метки: bmw   авто   видео   женщина за рулем   скорая   скорая помощь   спецсигнал   
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36  комментариев
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351
Александр 2 часа назад
Блин, да кто им водительское удостоверение то вообще выдает???
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6k
Lev Asriev 6 минут назад
Потому что права, даже не куплены, а в ауле на двух овец выменяны.
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32k
kalinser 12 минут назад
Да она и передом ездить не умет!


Да она и передом ездить не умет!
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408
Dk 13 минут назад
Понятно что бабень дура, но и водитель скорой наверное всё таки должен думать о пациенте, мог бы и запустить её в карман.. Для тех кто будет минусовать - ознакомьтесь с пдд, для получения преимущества включённых проблесковых маячков недостаточно, должен быть включен звуковой сигнал - "Для получения преимущества перед другими участниками движения водители таких транспортных средств должны включить проблесковый маячок синего цвета и специальный звуковой сигнал"
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32k
kalinser Dk 2 минуты назад
Т.е. она перекрыла движение скорой помощи только потому,что у той не была включена сирена?!
Вы бы хотели,чтобы у вас под окнами выла сирена скорой,пока бригада занимается больным?
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4k
кот базилий 19 минут назад
Она не умеет взад давать.
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456
Александр Долматов кот базилий 13 минут назад
Тогда откуда БМВ?
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37
Andrii Pohudin 42 минуты назад
Скорая ехала в ее семью (я надеюсь!)
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2k
VL 47 минут назад
Как же эти лярвы тупые с насосанными машинами и правами достали!
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10k
alexis 57 минут назад
Это Кудрово надо делать полностью односторонним, как они там вообще разъезжаются- неизвестно. А утром выехать и вечером въехать- совсем не реально. Люди покупали квартиры по цене Лен. области а сейчас требую присоединения к городу и что бы город построил им дороги.
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29k
Alex Час назад
ТП обыкновенная
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113
parhi Час назад
Когда уже штраф за это 50000 сделают?? Полная ТП
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10k
alexis parhi Час назад
Плохо ездит задом? Забрать права и на площадку, на пересдачу.
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587
Ratibor Час назад
Зато по ходу ей в зад, в перед и в рот ездят регулярно и хорошо, раз без навыков, с водительским, да на такой машине, но ездить задом, да и управлять автомобилем в принципе эта самка примата не способна, только качать свои права забыв про обязанности готова в первых рядах....надо было заехать в зад ей в прямом и переносном смыслах, дать пинка и отправить с миром....
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2k
VL Ratibor 46 минут назад
да да!
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5k
JACKAL Час назад
Последнее время у баб это любимая отговорка НЕ УМЕЮ ЗАДОМ... Кто этим сукам ваще права выдает???
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243
Алиса Час назад
Лишить ВУ,
Того, кто выдал унизить в звании и должности.
Опубликовать его ФИО, в открытом доступе.
И всего через пол-года "неумеющие" исчезнут с дорог, как класс...
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370
Fiverknot Час назад
Очень похожа на актрису Светлану Камынину (Кисегач из Интернов)
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1k
Lovels Travel Час назад
Отобрать права и конфисковать авто.
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7k
kaboza Час назад
походу жопой только возвратно-поступательные движения, хотя и в статике только может...
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346
Электрик 2 часа назад
Задом плохо ездит, но видимо хорошо в зад даёт......
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1k
ALEX 2 часа назад
Лишить прав на три года!
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7k
ГородДомов 2 часа назад
очень интересно , а что она хорошо делает задом ?
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10k
alexis ГородДомов 56 минут назад
Наваливает.
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12k
Объект реальности 2 часа назад
Точь в точь была у меня ситуация (толко без мигалок и днем), и логика такая же, только баба другая, и кстати тоже в Питере.
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18k
Очевидное-Невероятное 2 часа назад
Найти инспектора, принимавшего у нее экзамен и посадить лет на 5. За то что выпустил потенциально опасного человека на дорогу.
По сути это попытка непредумышленного убийства.
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192
mi mi Очевидное-Невероятное Час назад
Инспектор спокойно может утверждать что задом она сдавала прекрасно на момент сдачи экзамена, ибо на видео не снимают сдачу, это раз, во вторых мог быть перерыв после сдачи прав, как было с моей женой, пришлось учить заново, а в третьих я уверен что это просто её прихоть.
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32k
Игорь mi mi 47 минут назад
Я наверняка наберу минусов, но в неосвещённом дворе тоже сдавал бы задним ходом очень медленно.

А когда и где принимают экзамены в тёмное время суток? Днём она может быть и поехала бы задним ходом.

В подобной ситуации я бы прошёл назад пешком в поисках кармана, а потом бы у же пятился, возможно попросил бы кого-то помочь. Это всё быстрее, чем ругаться.
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18k
Очевидное-Невероятное Игорь Полчаса назад
я вам плюсик поставлю, чтобы вы не переживали)
99,9% у нее есть парктроник, а с учетом марки машины, то наверняка есть и камера.
У нас слишком мягкие наказания за нарушение правил, поэтому и ездят безответственно, как результат 20 000 трупов на дорогах ежегодно.
Сегодня она задом ездить не может, а завтра педальки перепутает и пешехода задавит... Потому что права купила.
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