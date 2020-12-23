«Я плохо езжу задом», — автомобилистка не пропустила скорую помощь в Ленинградской области

В одном из дворов многоквартирного жилого дома в Кудрово автомобилистка за рулем BMW отказалась сдать назад и пропустить скорую помощь с пациентом. Женщина утверждал, что просто не умеет ездить задним ходом.

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Автор ролика сообщает, что за кадром она грозилась вызвать ГИБДД