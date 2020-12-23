«Я плохо езжу задом», — автомобилистка не пропустила скорую помощь в Ленинградской области

В одном из дворов многоквартирного жилого дома в Кудрово автомобилистка за рулем BMW отказалась сдать назад и пропустить скорую помощь с пациентом. Женщина утверждал, что просто не умеет ездить задним ходом.
Автор ролика сообщает, что за кадром она грозилась вызвать ГИБДД
Автомобилистка утверждала, что сдать назад должен водитель скорой помощи
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Вы бы хотели,чтобы у вас под окнами выла сирена скорой,пока бригада занимается больным?
Того, кто выдал унизить в звании и должности.
Опубликовать его ФИО, в открытом доступе.
И всего через пол-года "неумеющие" исчезнут с дорог, как класс...
По сути это попытка непредумышленного убийства.
А когда и где принимают экзамены в тёмное время суток? Днём она может быть и поехала бы задним ходом.
В подобной ситуации я бы прошёл назад пешком в поисках кармана, а потом бы у же пятился, возможно попросил бы кого-то помочь. Это всё быстрее, чем ругаться.
99,9% у нее есть парктроник, а с учетом марки машины, то наверняка есть и камера.
У нас слишком мягкие наказания за нарушение правил, поэтому и ездят безответственно, как результат 20 000 трупов на дорогах ежегодно.
Сегодня она задом ездить не может, а завтра педальки перепутает и пешехода задавит... Потому что права купила.