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Почему не спасли "Волгу"?

Почему не спасли "Волгу"? (3 фото)

Автор:
21 декабря 2020 13:50
Сообщество : Автомир
Метки: авто   американец   волга   
1270
3
А ведь знаковая была машина для советских граждан. Единственная доступная БОЛЬШАЯ и понтовая машина в то время. Была же для этой машины своя ниша у потребителей даже тогда, когда последние "31-е" "Волги" сошли с конвейера. Потом все ждали ее преемника.

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Метки: авто   американец   волга   
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4k
ayekaramba 4 часа назад
А тот факт, что Sebring - г.вно-машина, чьи модификации регулярно попадают в рейтинги "самых худших машин в мире" думаешь никак не повлиял?:)))
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4k
Mike Snow Полчаса назад
Млять, а с какой продукцией ГАЗ мог составлять хоть какую-то конкуренцию? Волги это машины конца 60-х годов устаревшие и не конкурирующие с иномарками никак. Оборудование тоже явно не современное, электроника и т.д. Российский автопром настолько безнадежно отстал, что выдумывать что либо смысла нет. Лучший вариант покупать готовое конструкторское решение и может быть частично выпускать свои узлы и собирать машины. Возможно, устаревшие модели без наворотов, но надежные.
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14
Иван Час назад
В мире столько отличных машин... Нужно забыть эту Волгу как недоразумение.
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2k
Voldometr Noname Иван 7 минут назад
Просто пример
Вот живешь ты один, питаешься кое как и кое чем, т.к. готовить не очень умеешь. Но потихоньку навык приходит и яичница у тебя уже выходит гораздо лучше чем 3-5 лет назад. И тут бац, бабу нашел и женился даже. И пронеслась, она тебе на кухне чудеса творит, борщи и котлеты просто превосходны. А ты такой лежишь на диване и ждешь пока тебя жрать очередной шедевр позовут. И вот, надеюсь, вы прожили долго и счастливо. Но вдруг кончилась жена. Хорошо если просто ушла в мир иной, а могла ведь уйти и к соседу. И выясняется, что к дальнейшей жизни ты не приспособлен. Из кулинарных талантов у тебя остался только один - порезать хлеб. И по кафешкам и столовым не походишь, пенсия, доход уже не тот. Вот тогда и поймешь, давясь горелой картошкой и кашей в комочек, что надо у этой жизни уметь как можно больше. И как можно меньше рассчитывать на других
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26k
Snork Snorkoff 2 часа назад
Хуле далеко ходить?
Ценник на него был конь. В 2010 году он стоил полляма.
На эти деньги можно было взять 2 новых Приоры. Еще жрал как не в себя.
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16k
SolomonA Snork Snorkoff Час назад
Ценник у него был - ровно как у Фокуса. Я бы не сказал, что конский.
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514
Обратная сторона Луны SolomonA 45 минут назад
При этом, помнится, писали, на каждой машине газ терял деньги
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383
arcush 2 часа назад
Афтор! Ты идиот! Sebring -гавно! Мы его купили и кто-то из правительства получил огромные деньги... Ну, а народ не получил "Волгу". А потом и волга совсем сдохла.... И российские машины сдохли... Да и ракеты и телевизоры и стиральные машины. Мы умеем только детей красивых делать. Ну не надо про калашников! Он лет 40 как устарел...
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2k
OLDer arcush 2 часа назад
а вот подробности
Был закуплен в США уже снятый с производства автомобиль, был закуплен уже устаревший конвеер, были запуплены кузова и комплектующие к ним.
С пафосом начали собирать конструктор!
И собирали до тех пор пока не закончились запчасти.
[мат] у государства огроооомные по тем временам деньги.
А на этом "Сайбере" я ездил (служебный) - ГОМНО
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383
arcush OLDer 2 часа назад
Согласен на все 100! Гавно!
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18k
BillyBonzz 3 часа назад
Зачем спасать то, что давно было уже мертвым? АВтоВаз спасали-спасали, о.х.у.и.л.и.а.р.д.ы в него вбухивали и что в итоге? Где АвтоВаз? Рено-Ниссаном стал? Не проще ли сразу было впустить Рено-Ниссан на место АвтоВаза еще в 90-х, когда народ уже понял разницу, попробуя ездить на 10 летних иномарках, пригнанных из европы и новыми Ладами? Ровно то же самое и с ГАЗом, который отсрочивал свой смертный приговор, снабжая в 90-х отечественный авторынок коммерческими ГАЗелями, Соболями и прочей сновья ржавой х.у.е.т.о.й, пока наконец и их не выдавили с рынка преемистые Фотоны-грузовички, микроавтобысы Форды, Айвеко, Мерседесы, которые не ломались, не гнили и ресурс около миллиона км выхаживали. Компаниям-перевозчикам проще было купить подержанные Мерседесы, Форды и пр., чем новые ГАЗели, сгнивающие в московском климате и условиях эксплуатации за год в труху.
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8k
владимир BillyBonzz 3 часа назад
Мерседесы которые не гнили ?! Вы вообще видели днище Мерседеса?!?
В 2007 мне предлагали 210 Мерс, 1997гв , так у него уже на лобовом были жучки, стоит ли говорить о том что было под пластиком скрывавшем пороги?
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18k
BillyBonzz владимир 3 часа назад
а Вы вообще видели как новая ГАЗель микроавтобус, за год сгнивает до дыр в полу? Я видел. У меня от дома до метро маршрутка ГАЗель ходила в 2000-х, я знал водителя, мы с ним общались, у нас была конечная маршрута и мы в ожидании отправления часто болтали с водилой о жизни сидя в маршрутке. Вот он мне и говорит про эту Газель "вот посмотри, я ее новую получал год назад, только мы вдвоем со сменщиком на ней ездим на этом маршруте, за год ей п.и.з.д.е.ц полный пришел
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18k
BillyBonzz владимир 3 часа назад
"1997гв , так у него уже на лобовом были жучки, стоит ли говорить о том что было под пластиком скрывавшем пороги?" (с)
да х.у.й.н.я это было по сравнению с ГАЗелью, во что превращался мотор, кузов, ходовая и выхлопная. У мерса ресурс движка был чумовой, мощность и преемистость. Ну были жучки, понятно, но блд не дыры же в полу и прогнившие ступени за год с новья!
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8k
K7OO 3 часа назад
При чем тут "спасение Волги"? Отечественный автопром, в т.ч. и "Волгу", грохнули гораздо раньше, вместе с Советским Союзом. А то, о чем тут идет речь - всего лишь отверточная сборка не самой лучшей иномарки, не имеющей к "Волге" никакого отношения. Прикрыли - да и хрен с ней, было бы о чем жалеть.
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8k
Shep K7OO 42 минуты назад
На момент распада советский автором был давно. Его вегетативное состояние поддерживалось благодаря закрытым границам.
Если у кого емкость памяти головного мозга низкая - тогда население и увидело огромную пропасть между нашими ведрами и их иномарками.
Волга просто не выжила в конкурентной борьбе. Это был недоавтомобиль за те деньги, что он продавался.
АвтоВаз выжил за счет наших с вами налогов и пошлин на машины конкурентов. Его лет 20 содержало государство, пока он не стал из себя хоть что-то представлять.
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11k
робт 3 часа назад
нафиг на нее тратить ресурсы когда огромный спрос на "газели" ?
волга ни всралась никому, цена полюбэ выше жигулей а понта иномарок нет, смысл...
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11k
Yasen_Perec 3 часа назад
Бу Андерссон - швед, а со шведами мы с давних пор "дружим".
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2k
Outcast 3 часа назад
Потому что с её уходом чиновники смогли закупать иномарки за несколько миллионов а не её. Хотя можно было сделать нормальную волгу аурус пример.
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44k
Albert GER Outcast 3 часа назад
Чиновники причем к частной компании?
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2k
Outcast Albert GER 3 часа назад
Да ладно некоторые там от радости до потолка прыгали когда волгу прекратили выпускать. А некоторые до сих пор всё позакрывать мечтают и опустить страну до уровня дна.
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44k
Albert GER Outcast 2 часа назад
До потолка там Немцов тогда прыгал.
Сейчас она в частных руках.
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44k
Albert GER Outcast 16 минут назад
Кто конкретно?
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7k
Prostovopros 4 часа назад
Рушили всю экономику в угоду западным "партнёрам", в том числе и автопром. Нужно признать, что это у них получилось. А ГАЗ 3111 выглядит и сейчас современно. В посту не те фотки.
Рушили всю экономику в угоду западным "партнёрам", в том числе и автопром. Нужно признать, что это у них получилось. А ГАЗ 3111 выглядит и сейчас современно. В посту не те фотки.
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1k
satra 4 часа назад
Кстати, в то время достаточно серьезно прорабатывался такой же финт ушами (покупка линии предыдущего поколения) с Мерседесом.
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8k
владимир 4 часа назад
Вот эта,когда увидел, очень понравилась а не устаревший себринг

Вот эта,когда увидел, очень понравилась а не устаревший себринг
Вот эта,когда увидел, очень понравилась а не устаревший себринг
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8k
владимир 4 часа назад
Почему не спасли "Волгу"?
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2k
Outcast владимир 3 часа назад
Слишком много дерьмобоша в неё напихали.
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8k
владимир Outcast 3 часа назад
Ээмм.. пояснительную бригаду пожалуйста
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1k
satra 4 часа назад
"Что не вызывает вопросов так это платформа JR41, на которой был создан Sebring. В США она активно эксплуатировалась с 2001 года, поэтому не страдала даже детскими болячками."

Это шутка?

И нам поставили версию, которая в штатах уже была снята с производства.
За, спецом не гуглил - по памяти, около 150 миллионов долларов.
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1
Дядя Витя 4 часа назад
Не не спасли, а умышленно похоронили. Как впрочем и тучу других отечественных продуктов. А сейчас без импорта Россия и месяца не проживёт!
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2k
Свирепый Бамбр 4 часа назад
В этом корыте, под новой оболочкой, как обычно скрываются передние барабанные тормоза и рессоры сзади )))
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595
фхранцуз 4 часа назад
потому что её убило руководство страны, как ЗиЛ, АЗЛК, так и Волгу
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873
Медвежья Ферма фхранцуз 3 часа назад
Убило не государство, а потребители, переставшие покупать москвичи и волги. Россиянам один хер не угодишь: государство окажет поддержку-вы орёте, нафига, всё равно ничего хорошего автопром сделать не может. Не окажет поддержку-все загубили и развалили. Постучите сначала себе по голове, прежде чем ругать государство.
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4k
Михаил Медвежья Ферма 3 часа назад
единственный нормальный комментарий
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24k
Седой 4 часа назад
Очень большой расход и колесики могли бы быть чуть больше. А так вполне себе симпатичный автомобиль
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