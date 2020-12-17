30 грузовиков и автобусов, которые попытались проехать под мостом, но тут же пожалели об этом

В американском городе Дарем есть старая эстакада с высотой 3,56 м (11'8 дюймов) при установленном стандарте в 4,27 м. Этот железнодорожный мост получил прозвище "Открывашка для банок" за то, с какой легкостью и регулярностью он "вскрывает" пытающиеся проехать под ним грузовики. Есть даже посвященная этим авариям группа в сети r/11foot8. Вот лишь небольшая часть пострадавших - и не только от "Открывашки", но и от других подобных строений по всему миру.
1. Отделение ступени
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9. Необходимо доставить посылки на борт как можно быстрее!
16. Странные люди. "Грузовик вот-вот врежется в этот знак, дай-ка я буду продолжать ехать следом за ним"
21. Если мост слишком низкий, не замедляйтесь. Просто положите грузовик на бок и продолжайте движение
Источник: — переведено специально для fishki.net
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