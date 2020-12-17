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30 грузовиков и автобусов, которые попытались проехать под мостом, но тут же пожалели об этом

30 грузовиков и автобусов, которые попытались проехать под мостом, но тут же пожалели об этом (29 фото + 2 гиф)

Автор:
17 декабря 2020 15:00
Сообщество : Юмор
Метки: аварии   авто   авто аварии   мосты   не рассчитал   провалы   фейлы   эстакады   
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В американском городе Дарем есть старая эстакада с высотой 3,56 м (11'8 дюймов) при установленном стандарте в 4,27 м. Этот железнодорожный мост получил прозвище "Открывашка для банок" за то, с какой легкостью и регулярностью он "вскрывает" пытающиеся проехать под ним грузовики. Есть даже посвященная этим авариям группа в сети r/11foot8. Вот лишь небольшая часть пострадавших - и не только от "Открывашки", но и от других подобных строений по всему миру.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: аварии   авто   авто аварии   мосты   не рассчитал   провалы   фейлы   эстакады   
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Владимир Час назад
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SolomonA Час назад
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