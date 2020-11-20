30 примеров того, как выглядит неудачный день автовладельца

Водите вы машину или нет - неважно. Вы в любом случае сможете понять чувства и переживания людей, которые поделились этими снимками и своими историями в субреддите Well That Sucks ("Это отстой"). Да, быть автовладельцем - непросто! Это требует большого мужества.
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3. Получить штраф за превышение скорости в тот момент, когда твою машину буксируют, - это просто здорово
4. Кто-то въехал в мою припаркованную машину и по-тихому свалил. От удара она заехала на тротуар. И мне выписали штраф за неправильную парковку
8. Тыква, влетевшая в автомобиль с расстояния 300 метров, во время фестиваля бросания тыкв при помощи катапульты
10. Вчера забрал машину из автосервиса после замены кучи всего, а сегодня утром она загорелась. Я слишком беден для этого дерьма!
13. Грузовик моего отца был сбит грузовиком, везущим гнилую картофельную жижу на корм для коров. Пассажирское окно было опущено...
15. Мусоровоз загорелся, а затем взорвался у меня на подъездной дорожке. Две наших машины повреждены, одна сгорела полностью. Сайдинг на нашем доме расплавился
22. Одолжил у соседа грузовик, который у него долго стоял без дела. Решил вернуть с полным баком, чтобы отблагодарить за помощь...
24. Мало нам было коронавируса и потери работы. Мы еще потеряли обе машины из-за упавшего дерева
Источник: — переведено специально для fishki.net
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