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30 примеров того, как выглядит неудачный день автовладельца

30 примеров того, как выглядит неудачный день автовладельца (30 фото)

Автор:
20 ноября 2020 15:08
Сообщество : Юмор
Метки: аварии   авто   автомобильное   неудачи   отстой   полный провал   фейлы   юмор   
387
30
Водите вы машину или нет - неважно. Вы в любом случае сможете понять чувства и переживания людей, которые поделились этими снимками и своими историями в субреддите Well That Sucks ("Это отстой"). Да, быть автовладельцем - непросто! Это требует большого мужества.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: аварии   авто   автомобильное   неудачи   отстой   полный провал   фейлы   юмор   
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5  комментариев
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43k
RusLAN 46 минут назад
30 примеров того, как выглядит неудачный день автовладельца
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8k
MihailoSerbiya 19 минут назад
Muzhik dazhe ne ponyal chto zgorevshaya mashina menshe zlo chem ostatsa zhenatim .
Muzhik dazhe ne ponyal chto zgorevshaya mashina menshe zlo chem ostatsa zhenatim .
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14k
Андрей Донченко Полчаса назад
Единственная машина во дворе, на которую упало дерево, была моя(((
Единственная машина во дворе, на которую упало дерево, была моя(((
Единственная машина во дворе, на которую упало дерево, была моя(((
Единственная машина во дворе, на которую упало дерево, была моя(((
Единственная машина во дворе, на которую упало дерево, была моя(((
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43k
RusLAN 44 минуты назад
30 примеров того, как выглядит неудачный день автовладельца
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