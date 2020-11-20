30 примеров того, как выглядит неудачный день автовладельца

Водите вы машину или нет - неважно. Вы в любом случае сможете понять чувства и переживания людей, которые поделились этими снимками и своими историями в субреддите Well That Sucks ("Это отстой"). Да, быть автовладельцем - непросто! Это требует большого мужества.

1. Молодожены рядом со своей пылающей машиной 0 Источник:

2. Эти парни заперли ключи в бронированном грузовике 0 Источник:

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3. Получить штраф за превышение скорости в тот момент, когда твою машину буксируют, - это просто здорово 0 Источник:

4. Кто-то въехал в мою припаркованную машину и по-тихому свалил. От удара она заехала на тротуар. И мне выписали штраф за неправильную парковку 0 Источник:

5. Грузовик вез цистерну белой краски и уронил ее на дорогу 0 Источник:

6. Это не просто мусор, вылетающий из вашего грузовика. Это может быть чья-то жизнь 0 Источник:

7. Кажется, кто-то отвлекся за рулем 0 Источник:

8. Тыква, влетевшая в автомобиль с расстояния 300 метров, во время фестиваля бросания тыкв при помощи катапульты 0 Источник:

9. Птица уронила сома на лобовое стекло автомобиля 0 Источник:

10. Вчера забрал машину из автосервиса после замены кучи всего, а сегодня утром она загорелась. Я слишком беден для этого дерьма! 0 Источник:

11. На машину моей жены упал валун. Идиллуайлд, Калифорния 0 Источник:

12. Никогда не думал, что молния может ударить по машине 0 Источник:

13. Грузовик моего отца был сбит грузовиком, везущим гнилую картофельную жижу на корм для коров. Пассажирское окно было опущено... 0 Источник:

14. Такого я не ожидал 0 Источник:

15. Мусоровоз загорелся, а затем взорвался у меня на подъездной дорожке. Две наших машины повреждены, одна сгорела полностью. Сайдинг на нашем доме расплавился 0 Источник:

16. Это случилось с моей машиной сегодня 0 Источник:

17. В McLaren, стоящий внутри дилерского центра, влетело незакрепленное колесо грузовика 0 Источник:

18. Колеса отвалились прямо на ходу 0 Источник:

19. Мы просто решили немного прокатиться прекрасным воскресным днем 0 Источник:

20. Это полный отстой 0 Источник:

21. Снегоочиститель "немножко задел" мою машину 0 Источник:

22. Одолжил у соседа грузовик, который у него долго стоял без дела. Решил вернуть с полным баком, чтобы отблагодарить за помощь... 0 Источник:

23. Я был за рулем новой машины моей жены, когда это случилось 0 Источник:

24. Мало нам было коронавируса и потери работы. Мы еще потеряли обе машины из-за упавшего дерева 0 Источник:

25. Парковочная стоянка по-ирландски 0 Источник:

26. Вчера впервые играл в топ-гольф. Вот что я обнаружил, когда добрался до своей машины 0 Источник:

27. На верхнем этаже автостоянки делали новое асфальтовое покрытие... 0 Источник:

28. Соседи оставили окна в машине открытыми на ночь 0 Источник:

29. Кто-то украл двери соседской машины 0 Источник: