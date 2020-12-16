FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Автомир 7080 постов • 678 подписчиков подписаться
Главная > Авто > Сообщество Автомир 
Инструктор автошколы, который не умеет проезжать перекрестки с круговым движением

Инструктор автошколы, который не умеет проезжать перекрестки с круговым движением (1 фото + 1 видео)

Автор:
16 декабря 2020 09:33
Сообщество : Автомир
Метки: авто   видео   инструктор   конфликт на дороге   круговое движение   разборки на дороге   учебный автомобиль   
872
1
1
В Тюмени был замечен инструктор автошколы, который не знает как проезжать перекрестки с круговым движением. Чему может научить своих подопечных этот человек, если и сам толком не знает ПДД?

Авторский пост

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Автомир"
Метки: авто   видео   инструктор   конфликт на дороге   круговое движение   разборки на дороге   учебный автомобиль   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
5
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
5  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
8k
Мафусаил 2 часа назад
А я то думаю, откуда таких и столько много, а их оказывается этому учат в автошколе, в автошколе, Карл...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Basket 7 минут назад
Тюмень. Меня чуть больше месяца назад учебная машина закрыла на парковке у поликлиники. За рулём сидит ученик, на просьбы отъехать на полтора метра разводит руками - не имею права без инструктора. Звонит ему. Этот чепушила мало того, что вышел только через пять минут, так ещё и отреагировал, мол, а куда мне ещё встать, больше мест нет? Свидетели обматерили. На вопрос "Чему молодняк учишь?" не ответил, сел в машину и ещё полторы минуты пытался выехать задним ходом, хотя достаточно было проехать вперёд на полтора-два, а затем встать на моё место. Свидетели поржали... А вы - кольцо! Для подобных это вообще штука невообразимая.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
16k
babuby 47 минут назад
А вот тут я частично понимаю причины! Потому как не единожды видел в книгах ПДД, и в сборниках ПДД в интернете, что -"При въезде на перекрёсток с круговым движением, водитель обязан сразу занять крайнее левое положение.". Сия фраза меня всегда озадачивала, потому как на небольшом перекрёстке, не успел заехать - сразу уже выезжать нужно. И левое положение при таком раскладе даже физически занять не успеешь если нет серьёзного опыта раллийных гонок.
Никого не оправдываю, однако туманные формулировки в ПДД порой и приводят к ДТП.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
кот базилий Час назад
У каждого свои "правила" в голове, так и живем.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
ProstoBoBka кот базилий 49 минут назад
Когда ремонт авто за свой счет и увелечение ОСАГО, сразу вспоминают про ПДД!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
"Ярмарка тщеславия": журналист рассказал о своей работе в районной газете (6 фото) "Ярмарка тщеславия": журналист рассказал о своей работе в районной газете (6 фото) В Беларуси учебный автомобиль сбил женщину на пешеходном переходе В Беларуси учебный автомобиль сбил женщину на пешеходном переходе Безответственный отец с дочкой на электросамокате попал под машину Безответственный отец с дочкой на электросамокате попал под машину В Курске автомобилистка сбила дорожного рабочего, косившего траву В Курске автомобилистка сбила дорожного рабочего, косившего траву Суровый маршрутчик: в Астрахани накажут мужчину, который избил молодого водителя Суровый маршрутчик: в Астрахани накажут мужчину, который избил молодого водителя Разборки студента на каршеринге и агрессора на Audi в "Культурной столице" Разборки студента на каршеринге и агрессора на Audi в "Культурной столице"
Vossen

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

654263



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
В Поварово мужчина спас собаку, провалившуюся под лед
3
0
В Поварово мужчина спас собаку, провалившуюся под лед
Сколько еще боеприпасов лежит на полях сражений ВОВ: страшные находки в цифрах и фактах
2
72
Сколько еще боеприпасов лежит на полях сражений ВОВ: страшные находки в цифрах и фактах
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Мужчина сделал себе татуировку, в точности повторяющую родимое пятно его сына
0
34
Мужчина сделал себе татуировку, в точности повторяющую родимое пятно его сына
Яркие звезды боевиков прошлого: кто остался за бортом?
0
16
Яркие звезды боевиков прошлого: кто остался за бортом?
Нагиев и Лифанов полностью разделись на сцене во время спектакля (6 фото)
Нагиев и Лифанов полностью разделись на сцене во время спектакля (6 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Голубой огонек 2059
4
13

Перейти в раздел
Популярные теги
#юмор#история#интересно#авария#сша#авто авария#люди#на различный вкус#еда#маразм
#прикол#интересное#разное#россия#в мире#Душевное#подборка#абсурд#космос#позитив
#фото#животные#факты#дтп#прикольные#картинки#смешные#автомобили#коты#птицы

На что жалуетесь?

Вернуться