Инструктор автошколы, который не умеет проезжать перекрестки с круговым движением

В Тюмени был замечен инструктор автошколы, который не знает как проезжать перекрестки с круговым движением. Чему может научить своих подопечных этот человек, если и сам толком не знает ПДД?
Присутствует ненормативная лексика!
Авторский пост
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Метки: авто видео инструктор конфликт на дороге круговое движение разборки на дороге учебный автомобиль
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Никого не оправдываю, однако туманные формулировки в ПДД порой и приводят к ДТП.