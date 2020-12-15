Автомобилист из Иркутска, который не верит в знаки

В Иркутске водитель Mazda Demio, выезжая на улицу Фридриха Энгельса, не обратил внимание на знак «Выезд на дорогу с односторонним движением» и повернул не в ту сторону.

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Водитель серебристого седана был вынужден уходить от столкновения и снёс дорожный знак.