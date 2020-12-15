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Автомобилист из Иркутска, который не верит в знаки

Автомобилист из Иркутска, который не верит в знаки (1 фото + 2 видео)

Автор:
15 декабря 2020 14:29
Сообщество : Аварии
Метки: авария   авто   авто авария   видео   встречка   дтп   одностороннее движение   
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В Иркутске водитель Mazda Demio, выезжая на улицу Фридриха Энгельса, не обратил внимание на знак «Выезд на дорогу с односторонним движением» и повернул не в ту сторону.

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Метки: авария   авто   авто авария   видео   встречка   дтп   одностороннее движение   
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11  комментариев
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4k
SSD 3 часа назад
...вынужден уходить от столкновения и снёс дорожный знак. (с)
1) Тормози в своей полосе.
2) Касания с Маздой не было.
Итог: Виноват водитель серебристого седана. Никто его знак сбивать не вынуждал.
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−14
Alex 16 минут назад
Кокой итог - виновник создал аварийную ситуацию, но без столкновения /отмажется трафом/ ,а кто был прав выехал на тротуар, снес знак, разбил коня, штраф, ремонт за свой счет, мля...
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3k
Петр Час назад
Демио по-моему вообще со встречки на встречку рулил)
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12k
Ligov Час назад
Водятель на Шкоде, постом выше на красный свет поехал. Этот в упор знак не видит. Как блин придурки медкомиссию проходят? Продлевал права в этом месяце, так меня окулист с психиатром по полной гоняли, аж вспотел, хоть и денег за мед.комиссию заплатил...
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