Автомобилист из Иркутска, который не верит в знаки

В Иркутске водитель Mazda Demio, выезжая на улицу Фридриха Энгельса, не обратил внимание на знак «Выезд на дорогу с односторонним движением» и повернул не в ту сторону.
Водитель серебристого седана был вынужден уходить от столкновения и снёс дорожный знак.
Видео с эффектом приближения.
Авторский пост
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1) Тормози в своей полосе.
2) Касания с Маздой не было.
Итог: Виноват водитель серебристого седана. Никто его знак сбивать не вынуждал.