«Белка ты, понял?!»: дорожные разборки со стрельбой на глазах у полицейских в Красноярске

Появилось видео конфликта между двумя водителями на кольцевой развязке в Красноярске 7 декабря, который закончился стрельбой из травматического пистолета. Все произошло прямо на глазах у сотрудников полиции, которые в этот момент оказались неподалеку.
Уже после конфликта пострадавший пообщался с журналистами и рассказал свою версию событий. Он утверждает, что просто остановился пообщаться, но в итоге получил две пули.
Репортаж телекомпании "Енисей"
Позже видео произошедшего опубликовал водитель, который выстрелил из травматического пистолета. Видео прояснило ситуацию и вызвало неоднозначную реакцию в сети.
Водитель Nissan Teana выскочил из машины, начал агрессивно себя вести и кричать матом. В ответ на это его оппонент дважды выстрелил.
Водитель Nissan Teana выскочил из машины, начал агрессивно себя вести и кричать матом. В ответ на это его оппонент дважды выстрелил.
Момент конфликта со стрельбой. Присутствует ненормативная лексика!
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В отношении задержанного мужчины возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство», сообщили в полиции. Максимальное наказание по ней – до 5 лет лишения свободы.
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