«Белка ты, понял?!»: дорожные разборки со стрельбой на глазах у полицейских в Красноярске

Позже видео произошедшего опубликовал водитель, который выстрелил из травматического пистолета. Видео прояснило ситуацию и вызвало неоднозначную реакцию в сети.



Водитель Nissan Teana выскочил из машины, начал агрессивно себя вести и кричать матом. В ответ на это его оппонент дважды выстрелил.