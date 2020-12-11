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«Белка ты, понял?!»: дорожные разборки со стрельбой на глазах у полицейских в Красноярске

«Белка ты, понял?!»: дорожные разборки со стрельбой на глазах у полицейских в Красноярске (1 фото + 2 видео)

Автор:
11 декабря 2020 08:35
Сообщество : Автомир
Метки: авто   автохам   видео   конфликт на дороге   оборона   разборки на дороге   самозащита   стрельба   
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Появилось видео конфликта между двумя водителями на кольцевой развязке в Красноярске 7 декабря, который закончился стрельбой из травматического пистолета. Все произошло прямо на глазах у сотрудников полиции, которые в этот момент оказались неподалеку.

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Метки: авто   автохам   видео   конфликт на дороге   оборона   разборки на дороге   самозащита   стрельба   
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8  комментариев
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784
Brice Полчаса назад
- Давай я тебе въе... бу.
- Бах-бах..
- А-а-а ментов зови.
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942
Степан Алкоголик 5 минут назад
Как мастерски переобулся пернатый
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13k
homerchik 12 минут назад
Угрожал? Угрожал. А если еще и ударил, и это зафиксировано, плюс если пистолет оформлен по всем правилам, то, думаю, ничего ему не будет. Либо по минимуму. Спишут на самооборону.
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465
фхранцуз 13 минут назад
короче скот оборзевший от своей безнаказанности, наконец нарвался на пиз.дюлину, что пойдет ему на пользу!
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2k
Димка Смола/67 Полчаса назад
Я бы ему еще и контрольный сделал, сыкло позорное.
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3k
magic32 Полчаса назад
судя по видео уже 5 лет прошло
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1k
maloy magic32 Полчаса назад
Ну, а по музыке все 25?)
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