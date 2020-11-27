О Водителях и водятлах

FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
Собчак пристроила 4-летнего сына в школу за 2 миллиона в год (9 фото) Собчак пристроила 4-летнего сына в школу за 2 миллиона в год (9 фото) Хозяин решил сэкономить и не платить строителям, но те придумали достойный ответ Хозяин решил сэкономить и не платить строителям, но те придумали... "Нахамили и послали на три буквы!" : про клиентоориентированность в России "Нахамили и послали на три буквы!" : про клиентоориентированность... Киевская модель в погоне за тонкой талией переборщила с фотошопом и рассмешила подписчиков Киевская модель в погоне за тонкой талией переборщила с фотошопом... Как маршал Баграмян проучил латышских националистов своей находчивостью Как маршал Баграмян проучил латышских националистов своей... Минский милиционер прострелил ногу мужчине, напавшему с ножом на таксиста Минский милиционер прострелил ногу мужчине, напавшему с ножом на... Нелепые снимки политиков: за такие фото могут и расстрелять Нелепые снимки политиков: за такие фото могут и расстрелять Как правильно проходить собеседования Как правильно проходить собеседования Оренбуржец случайно поджег себя в лифте и едва не сгорел заживо Оренбуржец случайно поджег себя в лифте и едва не сгорел заживо На подмосковной мусорке нашли полсотни работ известной советской художницы На подмосковной мусорке нашли полсотни работ известной советской... Рождение любимых телепередач, оставивших неизгладимый след в душе Рождение любимых телепередач, оставивших неизгладимый след в душе "Это работает!": дикие животные переходят через мост в штате Юта "Это работает!": дикие животные переходят через мост в штате Юта Виртуозное владения нунчаками Виртуозное владения нунчаками Красная шапка и волк Красная шапка и волк Ты просишь соблюдать меры безопасности, но ты просишь без уважения: буйный омич задержал авиарейс Ты просишь соблюдать меры безопасности, но ты просишь без... К чему может привести незакрепленный груз К чему может привести незакрепленный груз Ретро фотографии Ретро фотографии Граждан Туркменистана обязали перекрашивать черные детали автомобилей Граждан Туркменистана обязали перекрашивать черные детали автомобилей Русская глубинка времен первой половины XX века Русская глубинка времен первой половины XX века
Главная > Авто 
О Водителях и водятлах

О Водителях и водятлах (3 фото + 1 видео)

Автор:
27 ноября 2020 15:36
Метки: асто   водители   дороги   
1394
3
1
О том, какие разные люди в авто на наших дорогах

Авторский пост

Ссылки по теме:
Метки: асто   водители   дороги   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
15
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
15  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
1k
Гарри Слепнер 3 часа назад
Неделю назад остановился на новой машине пропустить автобус с остановки выезжающий. Таксист стартанул со светофора и мне в зад. Видишь, говорит , какой тормозной путь у меня? Да мне хоть километр тормози. Машину-то ударил. И без страховки ездит. Котлеты из купюр нет, сам не рихтовщик, хозяин машины предложил подставить другую машину со страховкой и оформить. Наверное, чтобы я и они вместе за мошенничество отвечали. Водила говорит, что он честный, рассчитаемся. Теперь говорит по суду решаем. Ну, что ж. В добрый путь. Не хотели 50 килорублей найти, будут 150 платить со всеми издержками. Как дети. Думают умнее всех.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
Бляяяястяще! 2 часа назад
Про "масло и ближайший сервис на буксире" я, надеюсь, автор с сарказмом написал?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
БарНалей Бляяяястяще! Час назад
Поясни
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
Бляяяястяще! БарНалей 47 минут назад
https://www.drive2.ru/l/515717408866959486/https://www.drive2.ru/l/515717408866959486/

Первый попавшейся пример. Таких масса.
https://yandex.ru/search/?lr=10743&text=дым из под капота развод на дороге&src=suggest_Bhttps://yandex.ru/search/?lr=10743&text=дым из под капота развод на дороге&src=suggest_B

Сам забирал машину пожилого знакомого (попросили) после такого развода. После того, как я сказал этому "начальнику сервиса", что я в курсе, что это развод и как это работает, отдал без лишних слов.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
БарНалей Бляяяястяще! 16 минут назад
А, да, вспомнил про такой разводняк.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
21k
Саня 2 часа назад
Дело Шамаича живет,но недалеко...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Александр 2 часа назад
Сегодня шашечника видел, ехал в левом ряду, обогнал машину справа и пытался втиснуться назад в левый ряд, но не смог, хорошо что всё обошлось, просто притормозил.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Василич 3 часа назад
Развод с поломкой машины и течью масла  это отдельная тема)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
487k
Winner56 Автор поста Василич 2 часа назад
Я капот сам открывал, и масло текущее сам видел.
В сервисе мастер при мне свечи откручивал, одна реально утонувшая была.
Откуда развод?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Василич Winner56 Полчаса назад
Забирайте машину пока не поздно
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
20k
Vazari 3 часа назад
Большую часть жизнит прожил уже, а обзываешься, как школоло обиженное.
Для водителей икстрейла т-32, такие чепушилы-это редкость.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
487k
Winner56 Автор поста Vazari 2 часа назад
"Чепушило - это человек, вызывающий презрение. На тюремном жаргоне чепушило - опустившийся заключенный, которого не уважают другие уголовники."
Это мне?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
20k
Vazari Winner56 Минуту назад
Я в тюрьме не сидел, "понятия", "ауе", и феня для меня-пустой звук. А вот классическое значение этого слова-да, именно тебе.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
571
Злодей 3 часа назад
бюджетные мазды это какие?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
445
arcush Злодей 3 часа назад
Ну конечно RX8!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Закопать ребенка или выйти из шкафа? Закопать ребенка или выйти из шкафа? "Развернись, я его убью!": никогда не оказывайтесь на пути у жены Юры из Забайкалья "Развернись, я его убью!": никогда не оказывайтесь на пути у жены Юры из Забайкалья Когда попытался научить приятеля водить трактор, но что-то пошло не так Когда попытался научить приятеля водить трактор, но что-то пошло не так К 2035 году: транспорт в РФ собрались сделать бесплатным, а вот дороги платными К 2035 году: транспорт в РФ собрались сделать бесплатным, а вот дороги платными Дураки на дорогах: 15 автовладельцев, у которых хочется забрать права Дураки на дорогах: 15 автовладельцев, у которых хочется забрать права Случайные встречи, или Парень, подбрось! Случайные встречи, или Парень, подбрось!
Winner56

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

487521



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное
Когда тебе +35, то времени на раскачку просто нет
2
130
Когда тебе +35, то времени на раскачку просто нет
Забавные СМС-переписки, заставляющие посмеяться от души
3
43
Забавные СМС-переписки, заставляющие посмеяться от души
﻿
Набирающие популярность
Блеск и нищета петербургских парадных
0
11
Блеск и нищета петербургских парадных
Дора Ратьен-любимая спортсменка Гитлера оказалась мужчиной
0
22
Дора Ратьен-любимая спортсменка Гитлера оказалась мужчиной
Собчак пристроила 4-летнего сына в школу за 2 миллиона в год (9 фото)
Собчак пристроила 4-летнего сына в школу за 2 миллиона в год (9 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Совсем скоро атлант расправит свои плечи!
2
22

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#прикол#факты#дтп#СССР#еда#в мире#готовка#смешно#кулинарные рецепты
#юмор#история#интересное#авария#авто авария#подборка#кино#настроение#сша#авария дня
#животные#интересно#россия#люди#автомобили#автомир#прикольные#позитив#фотографии#девушки

На что жалуетесь?

Вернуться