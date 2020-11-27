О Водителях и водятлах

Ну, и история из сегодня. Едем с супругой на дачу. Чтобы дальнейшее было более понятно, запахов мы с ней после нескольких операций не чувствуем.

Съезжаю с МКАДа на Новую Ригу, как всегда, перестраиваюсь в крайний левый, чтобы иметь возможность перемещаться рядом с лимитом 110. А тут справа мужик на шевроле обгоняет, сигналит, и рукой вниз показывает.

Ну, думаю, колесо. Съезжаю на обочину, он следом. Выскакивает и мне: У тебя огонь слева из колесной арки! Блиииин! Открываю капот, смотрим: защита картера вся маслом залита, и течет из движка. Приехали, короче.

Ну и что вы думаете? Взял он меня на буксир и километров пять до ближайшего сервиса волок.

А я ему даже спасибо на фоне стресса не успел сказать...

Сейчас вот думаю, если бы не он, было бы как на заглавном фото.

Спасибо, Водитель!