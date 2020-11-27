О Водителях и водятлах

О том, какие разные люди в авто на наших дорогах
Имею немалый опыт вождения, в разных условиях. Ну, там на лесовозных дорогах в Сибири при минус 35, в пригороде мегаполиса, в самом мегаполисе.
Стараюсь ездить в районе лимита. Не понимаю тех , кто тошнит на 70 при разрешенной 110. Но те, кто гоняют с превышением 30-50 км меня взбешивают еще больше.
Почему-то сложилось впечатление, что так себя ведут владельцы определенных авто. У меня даже терминология для даннной категории сложилась:
1. Бумерасты. Как правило, за рулем подержанных тачек, с повышенным чувством самодостоинства.
2. Фордуны. Ну, определенные модели фордов относительно недороги, при достаточно резвых качествах. Молодежь и веселится.
3. Маздохисты. Тоже есть несколько справнительно бюджетных резвых моделей, доступных водятлам с неокончательно сформировавшимся мозгом.
Список не окончательный, конечно.
Ну, и приношу извенения адекватным водителям за рулем перечисленных иномарок, я не о вас, уважаемые.
Стараюсь ездить в районе лимита. Не понимаю тех , кто тошнит на 70 при разрешенной 110. Но те, кто гоняют с превышением 30-50 км меня взбешивают еще больше.
Почему-то сложилось впечатление, что так себя ведут владельцы определенных авто. У меня даже терминология для даннной категории сложилась:
1. Бумерасты. Как правило, за рулем подержанных тачек, с повышенным чувством самодостоинства.
2. Фордуны. Ну, определенные модели фордов относительно недороги, при достаточно резвых качествах. Молодежь и веселится.
3. Маздохисты. Тоже есть несколько справнительно бюджетных резвых моделей, доступных водятлам с неокончательно сформировавшимся мозгом.
Список не окончательный, конечно.
Ну, и приношу извенения адекватным водителям за рулем перечисленных иномарок, я не о вас, уважаемые.
Есть еще и откровенные хамы. Поворотник при перестроении? А что это такое? И вообще, у меня тачка в десять раз круче, чем у тебя, так что подрезать на 90-100 - святое дело!
Ну, и история из сегодня. Едем с супругой на дачу. Чтобы дальнейшее было более понятно, запахов мы с ней после нескольких операций не чувствуем.
Съезжаю с МКАДа на Новую Ригу, как всегда, перестраиваюсь в крайний левый, чтобы иметь возможность перемещаться рядом с лимитом 110. А тут справа мужик на шевроле обгоняет, сигналит, и рукой вниз показывает.
Ну, думаю, колесо. Съезжаю на обочину, он следом. Выскакивает и мне: У тебя огонь слева из колесной арки! Блиииин! Открываю капот, смотрим: защита картера вся маслом залита, и течет из движка. Приехали, короче.
Ну и что вы думаете? Взял он меня на буксир и километров пять до ближайшего сервиса волок.
А я ему даже спасибо на фоне стресса не успел сказать...
Сейчас вот думаю, если бы не он, было бы как на заглавном фото.
Спасибо, Водитель!
Съезжаю с МКАДа на Новую Ригу, как всегда, перестраиваюсь в крайний левый, чтобы иметь возможность перемещаться рядом с лимитом 110. А тут справа мужик на шевроле обгоняет, сигналит, и рукой вниз показывает.
Ну, думаю, колесо. Съезжаю на обочину, он следом. Выскакивает и мне: У тебя огонь слева из колесной арки! Блиииин! Открываю капот, смотрим: защита картера вся маслом залита, и течет из движка. Приехали, короче.
Ну и что вы думаете? Взял он меня на буксир и километров пять до ближайшего сервиса волок.
А я ему даже спасибо на фоне стресса не успел сказать...
Сейчас вот думаю, если бы не он, было бы как на заглавном фото.
Спасибо, Водитель!
Авторский пост
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Первый попавшейся пример. Таких масса.
https://yandex.ru/search/?lr=10743&text=дым из под капота развод на дороге&src=suggest_Bhttps://yandex.ru/search/?lr=10743&text=дым из под капота развод на дороге&src=suggest_B
Сам забирал машину пожилого знакомого (попросили) после такого развода. После того, как я сказал этому "начальнику сервиса", что я в курсе, что это развод и как это работает, отдал без лишних слов.
В сервисе мастер при мне свечи откручивал, одна реально утонувшая была.
Откуда развод?
Для водителей икстрейла т-32, такие чепушилы-это редкость.
Это мне?