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МКАД отмечает 60-летие: фотографии разных лет

МКАД отмечает 60-летие: фотографии разных лет (16 фото)

Автор:
24 ноября 2020 09:21
Сообщество : Автомир
Метки: авто   автомир   дороги   кольцевая автодорога   мкад   москва   строительство дорог   
498
16
В ноябре 1960 года открылся первый участок Московской кольцевой автомобильной дороги от Ярославского до Симферопольского шоссе. С тех пор кольцевая изменилась... Вспоминаем историю МКАД и интересные факты об этой дороге, а также рассказываем, что ее ждет в будущем.
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Метки: авто   автомир   дороги   кольцевая автодорога   мкад   москва   строительство дорог   
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1k
Мистер Фикс 2 часа назад
80-й год, мне 5 лет, ходили пешком через МКАД купаться в Реутов с улицы Сталеваров. Мы, дети, садились на горячий асфальт, играли... машин практически не было.
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3k
Денис Колосов Мистер Фикс 2 часа назад
тогда людей на планете почти в 2 раза меньше было, машин было существенно меньше у людей..
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11k
ЦСКА Час назад
Самый большой "торчок" на МКАДе, был в середине декабря 1999 года...Предновогодняя суета, народ едет за подарками! Тогда "Лужок", закупил у скандинавов первый реагент, а коммунальщики, по незнанию, вылили его на дороги уже после начавшегося снегопада, на слой снега....Получилась мыльная каша, из за которой фуры буксовали на ровном месте, а на съездах, которые имеют уклон, длинномеры заносило и они их попросту перекрывали! Тогда МКАД, замкнулся и на внутреннем, и внешним радиусах! Это по 110 км. и туда, и сюда! А потом "встала" вся Москва! Дорожная техника и гаишники оказались просто не актуальны и нихера не могли сделать! Мне тогда "повезло"....Из Реутова, до метро "Дмитровская"(27 км.) я добрался за 5 часов....А так, Народ в пробке ночевал! Многие приехали домой только на следующей день! "Жопу" разгребали двое суток!
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16k
Алексей 2 часа назад
Хрущёв очень любил всё резать. Ну а про лужковскую реконструкцию вообще лучше к ночи не вспоминать. Расширить трассу до пяти полос и оставить "клеверные" развязки - это шедевр, который до сих пор исправить не могут.
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