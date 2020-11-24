МКАД отмечает 60-летие: фотографии разных лет

В ноябре 1960 года открылся первый участок Московской кольцевой автомобильной дороги от Ярославского до Симферопольского шоссе. С тех пор кольцевая изменилась... Вспоминаем историю МКАД и интересные факты об этой дороге, а также рассказываем, что ее ждет в будущем.
С ЧЕГО ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ
Строительство кольцевой дороги в Москве началось еще в 30-х годах. В 1939 году будущую трассу даже успели нанести на местность. Однако из-за войны планы по строительству дороги с асфальтовым покрытием пришлось отложить, но от самой трассы решили не отказываться. В 1941 году пришлось спешно прокладывать кольцевую для нужд армии, но она была далека от первоначальной задумки и проходила не совсем там, где современный МКАД.
Строительство кольцевой дороги в Москве началось еще в 30-х годах. В 1939 году будущую трассу даже успели нанести на местность. Однако из-за войны планы по строительству дороги с асфальтовым покрытием пришлось отложить, но от самой трассы решили не отказываться. В 1941 году пришлось спешно прокладывать кольцевую для нужд армии, но она была далека от первоначальной задумки и проходила не совсем там, где современный МКАД.
Участок восточного полукольца МКАД у Ярославского шоссе. Октябрь 1960 г.
К строительству вернулись лишь в 1956 году — первые километры асфальтированной дороги появились в районе Ярославского шоссе, а 22 ноября 1960 года по этому участку было открыто движение автомобилей. Полностью же движение по кольцевой было запущено через два года — в 1962 году. Это была передовая (по тем временам) трасса — с двумя полосами движения в обе стороны, хорошим покрытием и инновационными по тем временам клеверными развязками, которые в народе окрестили «бабочками». Всего тогда было 33 таких двухуровневых развязки. МКАД представляла собой неосвещенную бетонку с двумя полосами движения в каждую сторону, которые были разделены большим газоном с бордюром.
×
МКАД мог бы быть еще лучше и шире (по четыре полосы в каждую сторону), но Хрущев в свое время решил, что в стране просто нет такого количества автомобилей для такой широкой дороги — и «порезал» проект до двух полос. Как же он ошибался!
НУЛЕВОЙ КИЛОМЕТР
Протяженность МКАД — 109 км. Разумеется, у этой трассы есть и свой нулевой километр. Изначально он был заложен у Ярославского шоссе. Позже его решили перенести. Никита Хрущев настоял, чтобы его переместили на пересечение МКАД с Горьковским шоссе. По задумке (которой так и не суждено было стать реальностью), именно с Горьковки должна была взять начало «великая» трасса в Китай.
Протяженность МКАД — 109 км. Разумеется, у этой трассы есть и свой нулевой километр. Изначально он был заложен у Ярославского шоссе. Позже его решили перенести. Никита Хрущев настоял, чтобы его переместили на пересечение МКАД с Горьковским шоссе. По задумке (которой так и не суждено было стать реальностью), именно с Горьковки должна была взять начало «великая» трасса в Китай.
ПОЧЕМУ МКАД НАЗЫВАЛИ «ДОРОГОЙ СМЕРТИ»?
С годами машин на улицах становилось все больше. Когда МКАД только начинали строить, никто и предположить не мог, что наш автопром сумеет так быстро вырасти. МКАД перестал справляться со своим назначением уже в середине 80-х. А к началу 90-х ситуация и вовсе стала плачевной.
Власти решили не вкладываться в масштабную реконструкцию кольцевой дороги, а просто убрали разделительный газон, чтобы хотя бы немного расширить дорожное полотно. О безопасности дорожного движения тогда не сильно задумывались. А зря. Скоростная трасса без нормального освещения или разметки, да еще и без спасительного газона, разделяющего потоки, превратилась в «дорогу смерти». Именно так долгое время и назвали МКАД автомобилисты.
С годами машин на улицах становилось все больше. Когда МКАД только начинали строить, никто и предположить не мог, что наш автопром сумеет так быстро вырасти. МКАД перестал справляться со своим назначением уже в середине 80-х. А к началу 90-х ситуация и вовсе стала плачевной.
Власти решили не вкладываться в масштабную реконструкцию кольцевой дороги, а просто убрали разделительный газон, чтобы хотя бы немного расширить дорожное полотно. О безопасности дорожного движения тогда не сильно задумывались. А зря. Скоростная трасса без нормального освещения или разметки, да еще и без спасительного газона, разделяющего потоки, превратилась в «дорогу смерти». Именно так долгое время и назвали МКАД автомобилисты.
С 1960 по 1984 год МКАД служил административной границей города
Безопасность на дороге в то время обеспечивали разве что рельефные плиты на обочине, при наезде на которые уснувший водитель мог быстро проснуться из-за вибрации и издаваемого колесами назойливого гула.
ЛУЖКОВСКИЙ МКАД
Масштабная реконструкция МКАД началась только в 1994 году. Тогдашний мэр изменил трассу до неузнаваемости. Дорогу расширили до пяти полос в каждую сторону, построили новые мосты, эстакады и развязки, установили шумоподавляющие щиты. Тогда же были установлены и бетонные «отбойники», которых раньше так не хватало. Появилось и нормальное освещение.
ЛУЖКОВСКИЙ МКАД
Масштабная реконструкция МКАД началась только в 1994 году. Тогдашний мэр изменил трассу до неузнаваемости. Дорогу расширили до пяти полос в каждую сторону, построили новые мосты, эстакады и развязки, установили шумоподавляющие щиты. Тогда же были установлены и бетонные «отбойники», которых раньше так не хватало. Появилось и нормальное освещение.
Лужков проверяет качество покрытия на строительстве МКАД. 1994 г.
С реконструкцией МКАД связано много мифов, скандалов и даже уголовных дел. Говорят, что Лужков намеренно сузил дорогу на 10 сантиметров с каждой стороны и что именно из-за этого на МКАД вечно образуются пробки. Забавная ситуация случилась и с километровыми столбиками — рабочие, то ли намеренно, то ли из-за спешки, установили их как придется. Между одними было почти два километра, а между другими — не было и километра.
Самая большая пробка на МКАД длиной 68 километров была зафиксирована 15 мая 2008 года
ЧТО ДАЛЬШЕ?
Несмотря на многочисленные реконструкции и усовершенствования, МКАД до сих пор остается одной из самых проблемных дорог столицы. Здесь ежегодно происходит огромное количество аварий. Но не все из них заканчиваются печально.
Очередная большая модернизация МКАД началась в 2010 году. На этот раз трассу решили не расширять — просто некуда, а занялись проблемными клеверными развязками. Сейчас уже модернизировано 14 «ромашек». Кроме того, для снижения числа ДТП, связанных со стоящими автомобилями, на МКАД планируется создать аварийные карманы. Число и расстояние между ними пока озвучено не было.
Несмотря на многочисленные реконструкции и усовершенствования, МКАД до сих пор остается одной из самых проблемных дорог столицы. Здесь ежегодно происходит огромное количество аварий. Но не все из них заканчиваются печально.
Очередная большая модернизация МКАД началась в 2010 году. На этот раз трассу решили не расширять — просто некуда, а занялись проблемными клеверными развязками. Сейчас уже модернизировано 14 «ромашек». Кроме того, для снижения числа ДТП, связанных со стоящими автомобилями, на МКАД планируется создать аварийные карманы. Число и расстояние между ними пока озвучено не было.
Многоуровневые развязки МКАД сегодня
Также сейчас прорабатывается вопрос дополнительного освещения и новая система навигации, запланирована установка дополнительных комплексов фотовидеофиксации и увеличение количества и качества камер видеонаблюдения (куда же без них) — чтобы еще оперативнее реагировать на любые ситуации.
В планах строительство платного дублера МКАД. Протяженность трассы, которая соединит Солнцево и Железнодорожный, составит 53 км, дорога пройдет через Бутово и Лыткарино. Стоимость проезда для легковых автомобилей составит около 500 рублей, для грузовиков и автобусов — до 1470 рублей.
В планах строительство платного дублера МКАД. Протяженность трассы, которая соединит Солнцево и Железнодорожный, составит 53 км, дорога пройдет через Бутово и Лыткарино. Стоимость проезда для легковых автомобилей составит около 500 рублей, для грузовиков и автобусов — до 1470 рублей.
Источник:
Ссылки по теме:
- Площадь "Развилки" в Москве
- Если есть Новорижское шоссе, то где Старорижское?
- Новогодний общественный транспорт на улицах Москвы
- Строительство федеральной трассы "Таврида"
- Мосты Ленинградского шоссе
10
Понравилось10
Новости партнёров
Загрузка...