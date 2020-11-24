МКАД отмечает 60-летие: фотографии разных лет

ПОЧЕМУ МКАД НАЗЫВАЛИ «ДОРОГОЙ СМЕРТИ»?



С годами машин на улицах становилось все больше. Когда МКАД только начинали строить, никто и предположить не мог, что наш автопром сумеет так быстро вырасти. МКАД перестал справляться со своим назначением уже в середине 80-х. А к началу 90-х ситуация и вовсе стала плачевной.



Власти решили не вкладываться в масштабную реконструкцию кольцевой дороги, а просто убрали разделительный газон, чтобы хотя бы немного расширить дорожное полотно. О безопасности дорожного движения тогда не сильно задумывались. А зря. Скоростная трасса без нормального освещения или разметки, да еще и без спасительного газона, разделяющего потоки, превратилась в «дорогу смерти». Именно так долгое время и назвали МКАД автомобилисты.