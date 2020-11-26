FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
Сообщество Аварии 3856 постов • 442 подписчика подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 500
Главная > Авто > Сообщество Аварии 
Лобовая атака! В Новоуральске десятилетняя девочка бросилась на автомобиль

Лобовая атака! В Новоуральске десятилетняя девочка бросилась на автомобиль (1 фото + 2 видео)

Автор:
26 ноября 2020 12:25
Сообщество : Аварии
Метки: авария   авто   авто авария   видео   дети   дтп   пешеход   пешеходный переход   
570
1
2
В Новоуральске на улице Ленина десятилетняя девочка недалеко от пешеходного перехода неожиданно выбежала на проезжую часть и попала под автомобиль Renault Logan, которым управлял 57-летний водитель. Пострадавшую доставили в больницу с переломом ключицы.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Аварии"
Метки: авария   авто   авто авария   видео   дети   дтп   пешеход   пешеходный переход   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
7
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
7  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
9k
Eltiftel 2 часа назад
вот так вот... едешь, не нарушаешь, не превышаешь... и тут НАТЕБЕ! На капот прыгает безмозглая личинка... и всё, ты виноват априори! А потом долгие месяцы судебных разбирательств, нападки со стороны недородителей, потраченные мегатонны нервных клеток... и всё из-за кого?! Из-за тупорылой малолетки, у которой 1.5 извилины в голове не запустились должным образом, чтобы понять. что едет машина, и НЕНУЖНО ей бросаться под колеса! Это не сани сантаклауса! Подарков не получишь!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
13k
Габит Калыков 9 минут назад
Видно же, что не водитель совершил наезд, а пешеход совершил набег!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
313
Алекс Янгель 52 минуты назад
https://old.fishki.net/auto/3484017-maty-vstala-na-zawitu-naezd-na-netrezvogo-molodogo-cheloveka-v-komi.htmlhttps://old.fishki.net/auto/3484017-maty-vstala-na-zawitu-naezd-na-netrezvogo-molodogo-cheloveka-v-komi.html

Аналогичная истории
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Karelian 53 минуты назад
плюс минус пятьдесят метров от пешеходного перехода у идиотов считаются пешеходным переходом.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
livaneth 3 часа назад
Здесь отрезали рекламму авторегистратора
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
робт 3 часа назад
стесняюсь спросить что за фары у всех встречных на видео?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
618
Евгений Сухомлинов робт 8 минут назад
Это не фары такие яркие, а регистратор так снимает.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Россияне, живущие в КНР, рассказали, какой ценой китайцы сдерживают вирус (14 фото) Россияне, живущие в КНР, рассказали, какой ценой китайцы сдерживают вирус (14 фото) Слава Богу, всё обошлось: пьяный водитель сбил коляску с младенцем Слава Богу, всё обошлось: пьяный водитель сбил коляску с младенцем Не добежала: пенсионерка попала под машину в Череповце Не добежала: пенсионерка попала под машину в Череповце В Красноярске маленькая девочка выбежала из подъезда и попала под машину В Красноярске маленькая девочка выбежала из подъезда и попала под машину В Беларуси учебный автомобиль сбил женщину на пешеходном переходе В Беларуси учебный автомобиль сбил женщину на пешеходном переходе В Ижевске женщина сбила маленькую девочку на переходе В Ижевске женщина сбила маленькую девочку на переходе
Johnny

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

1706040



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Шедевры отечественных грамотеев, или когда в одном предложении 100500 ошибок
3
94
Шедевры отечественных грамотеев, или когда в одном предложении 100500 ошибок
Забавные СМС-переписки, заставляющие посмеяться от души
4
44
Забавные СМС-переписки, заставляющие посмеяться от души
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Глава Роспотребнадзора: коронавирус может стать сезонным явлением
0
42
Глава Роспотребнадзора: коронавирус может стать сезонным явлением
Уши, лапы и хвосты: очередная порция головоломок для самых внимательных
1
26
Уши, лапы и хвосты: очередная порция головоломок для самых внимательных
Россияне, живущие в КНР, рассказали, какой ценой китайцы сдерживают вирус (14 фото)
Россияне, живущие в КНР, рассказали, какой ценой китайцы сдерживают вирус (14 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Совсем скоро атлант расправит свои плечи!
1
22

Перейти в раздел
Популярные теги
#юмор#прикол#факты#подборка#россия#люди#смешные#авто авария#картинки#сша
#фото#интересно#интересное#дтп#прикольные#авария#фотографии#автомобили#позитив#автомир
#история#животные#СССР#кино#дети#москва#на различный вкус#еда#разное#авария дня

На что жалуетесь?

Вернуться