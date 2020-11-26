Лобовая атака! В Новоуральске десятилетняя девочка бросилась на автомобиль

В Новоуральске на улице Ленина десятилетняя девочка недалеко от пешеходного перехода неожиданно выбежала на проезжую часть и попала под автомобиль Renault Logan, которым управлял 57-летний водитель. Пострадавшую доставили в больницу с переломом ключицы.
– Мужчина пояснил, что двигался на автомобиле с небольшой скоростью по Ленина. Перед пешеходным переходом снизил скорость, убедился в отсутствии пешеходов и продолжил движение. После этого неожиданно на проезжую часть выбежала девочка. Водитель заметил ее не сразу, не успел вовремя затормозить, в результате чего сбил ребенка, – добавили в УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.
Информационная служба ОГИБДД г. Новоуральск
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