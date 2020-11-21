Компания Harley Davidson представила свой первый электровелосипед

Известный производитель мотоциклов Harley-Davidson решил сказать свое слово в разработке электрических велосипедов и уже показал новинку - модель Serial 1. Название этот электробайк получил в честь классической модели Harley 1903 года. Велосипед может разогнаться до 45 км/ч и проехать 185 километров без подзарядки.
Стоить Serial 1 будет от 3399 до 4999 долларов, в зависимости от модели: Mosh или Rush. Rush - топовая модель. Скорость - до 45 км/ч, в зависимости от модели; предлагается четыре различных размера рамы.
Полная зарядка велосипеда Serial 1 займет 6,5 часов, а на 75 процентов он сможет зарядиться за 3,5 часа. Сейчас открыты предварительные заказы, и байки поступят в продажу в США и Германии уже весной 2021 года.
Полная зарядка велосипеда Serial 1 займет 6,5 часов, а на 75 процентов он сможет зарядиться за 3,5 часа. Сейчас открыты предварительные заказы, и байки поступят в продажу в США и Германии уже весной 2021 года.
Модель Rush / Cty Step-Thru
Первые прототипы электрического велосипеда Serial 1 были показаны компанией на мотовыставке EICMA в Милане в ноябре 2019 года, а в прошлом месяце Harley Davidson представила еще один прототип с кожаным седлом и белыми шинами - в честь классической модели 1903 года.
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Прототип Serial 1, созданный в честь классической модели 1903 года (на заднем плане)
В коммерческих моделях отсутствуют винтажные элементы, такие как белые шины, кожаное седло и ручки. Их заменил более обтекаемый и минималистичный дизайн.
Модель Mosh / Cty начального уровня продается по цене 3399 долларов и может развивать скорость до 32 км/ч.
Велосипеды изготовлены из гидроформованной алюминиевой рамы, на них установлены двигатели Brose и карбоновые приводные ремни Gates.
Модель Rush / Cty Speed по цене 4999 долларов США может развить скорость до 45 км/ч и оснащена светодиодным экраном, на котором отображается скорость, уровень заряда батареи и другие данные. Этот велосипед может проехать 160 км без подзарядки.
Модель Rush / Cty может без подзарядки проехать до 185 км и выпускается в двух вариантах - Step-Thru без перекладины и топовый Cty Speed. Он также оснащен светодиодным экраном, на котором отображается скорость, уровень заряда батареи и другие данные.
Модель Rush / Cty Speed по цене 4999 долларов США может развить скорость до 45 км/ч и оснащена светодиодным экраном, на котором отображается скорость, уровень заряда батареи и другие данные. Этот велосипед может проехать 160 км без подзарядки.
Модель Rush / Cty может без подзарядки проехать до 185 км и выпускается в двух вариантах - Step-Thru без перекладины и топовый Cty Speed. Он также оснащен светодиодным экраном, на котором отображается скорость, уровень заряда батареи и другие данные.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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