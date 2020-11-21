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Компания Harley Davidson представила свой первый электровелосипед

Компания Harley Davidson представила свой первый электровелосипед (6 фото)

Автор:
21 ноября 2020 13:18
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: harley-davidson   велосипед   новинка   транспорт   электро велосипед   электробайк   электровелосипед   
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Известный производитель мотоциклов Harley-Davidson решил сказать свое слово в разработке электрических велосипедов и уже показал новинку - модель Serial 1. Название этот электробайк получил в честь классической модели Harley 1903 года. Велосипед может разогнаться до 45 км/ч и проехать 185 километров без подзарядки.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: harley-davidson   велосипед   новинка   транспорт   электро велосипед   электробайк   электровелосипед   
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8k
MihailoSerbiya Час назад
3400 do 5000 $...Normalnaya cena dlya durakov .A chto potom ?I etot zavod zakroyut ? Chto u ih golovah tvoritsa ? Dumayut logotip ih firmi stoit takie dengi ? Neeeeeet!
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4k
pilgrimnl 37 минут назад
скоро налог на электро-велосипеды-самокаты введут, будем с киловатта платить, и транспортный налог
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1k
Павел pilgrimnl 7 минут назад
Конечно, кровососы не упустят возможности присосаться к свежей жилке. Они дождутся когда электро станет массовым транспортом и обложат с ног до головы налогом.
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