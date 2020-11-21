Компания Harley Davidson представила свой первый электровелосипед

Велосипеды изготовлены из гидроформованной алюминиевой рамы, на них установлены двигатели Brose и карбоновые приводные ремни Gates.



Модель Rush / Cty Speed по цене 4999 долларов США может развить скорость до 45 км/ч и оснащена светодиодным экраном, на котором отображается скорость, уровень заряда батареи и другие данные. Этот велосипед может проехать 160 км без подзарядки.



Модель Rush / Cty может без подзарядки проехать до 185 км и выпускается в двух вариантах - Step-Thru без перекладины и топовый Cty Speed. Он также оснащен светодиодным экраном, на котором отображается скорость, уровень заряда батареи и другие данные.