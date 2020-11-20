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Автомобилист сбил двух пожилых женщин в Петрозаводске

Автомобилист сбил двух пожилых женщин в Петрозаводске (1 фото + 1 видео)

Автор:
20 ноября 2020 12:17
Сообщество : Аварии
Метки: авария   авто   авто авария   видео   дтп   пешеход   пешехода сбили   пешеходный переход   
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31-летний водитель автомобиля Kia Rio совершал правый поворот, выезжая с улицы Андропова на улицу Свердлова, и сбил двух пожилых женщин. Пострадавшие самостоятельно добрались в травмпункт, где им было назначено амбулаторное лечение.

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Метки: авария   авто   авто авария   видео   дтп   пешеход   пешехода сбили   пешеходный переход   
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18  комментариев
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6k
Агент Безопасной Национальности 4 часа назад
На видео 3 дебила.
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8k
*Сергей* Минуту назад
ИМХО.
Одни лезут на дорогу не убедившись в собственной безопасности.
Второй едет с такой скоростью по такой дороге вдоль припаркованных машин что у меня мурашки по коже. А если бы из за стоящей машины санки выкатились с ребенком?
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−24
Вася с ложкой 8 минут назад
Женщин жалко .Но сцука сами виноваты !! Я так понимаю там перехода нет Он в *закрытой зоне * Водила их попросту не видел ......Начальнику транспортного отдела города надо свечку поставить..... геморроидальную в одно место .
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3k
Виталий Лынов Час назад
Так им и надо ваще страх потеряли каждый день таких вижу не жалко ни чуть
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4k
кот базилий 2 часа назад
Он похоже и не тормозил, в телефоне небось рылся или яйца чесал.
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8k
KOSTELLO 2 часа назад
Зебры нет, но бабкам по.х.уй.
Сколько таких видео гуляет по сети, когда такие бабки свалку из машин устраивают, когда не там где положено дорогу перебегают.
Просто в этот раз не свезло.....
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14k
AlexЕЙ KOSTELLO 2 часа назад
Полистал панорамы, там вообще переходов почти нигде нет.
https://yandex.ru/maps/18/petrozavodsk/geo/ulitsa_andropova/8023042/?l=stv,sta&ll=34.367555,61.788674&panorama[direction]=6.789159,-1.264507&panorama[full]=true&panorama[point]=34.366345,61.788718&panorama[span]=120.000000,68.191041&utm_source=main_stripe_big&z=17.68https://yandex.ru/maps/18/petrozavodsk/geo/ulitsa_andropova/8023042/?l=stv,sta&ll=34.367555,61.788674&panorama[direction]=6.789159,-1.264507&panorama[full]=true&panorama[point]=34.366345,61.788718&panorama[span]=120.000000,68.191041&utm_source=main_stripe_big&z=17.68
Стоянки платные есть, а переходов нет.
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8k
KOSTELLO AlexЕЙ 2 часа назад
О том и речь.
Их там быть просто не должно.
Я про бабок.
Сколько я таких видел, которые лезут не глядя через проезжую часть, под машины, при том, что до зебры не более 50 метров.
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7k
Профессор Преображенский KOSTELLO Час назад
В данном случае согласен, у меня тёщя так переходит- капюшон на голову и по диагонали
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14k
sanchesS80 3 часа назад
Балбесы тут все конечно. Но думаю водителю тут притянут
13.1. При повороте направо или налево водитель обязан уступить дорогу пешеходам и велосипедистам, пересекающим проезжую часть дороги, на которую он поворачивает.

Пешеходам
4.3. Пешеходы должны переходить дорогу по пешеходным переходам, в том числе по подземным и надземным, а при их отсутствии - на перекрестках по линии тротуаров или обочин.
(они по линии тротуара и пошли)
Плюс когда они выходили на дорогу, до машины оставалось еще метров 40.
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15k
nobody® sanchesS80 Час назад
ещё где-то там должно быть написано, что пешеход имеет право переходить, если не создаёт препятствий транспорту
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1k
ddp nobody® Час назад
Да ну, ерунда какая-то. Сделал вид что не видишь пешеходного перехода в непосредственной близости, делаешь лицо кирпичом и не глядя по сторонам смело переходишь.
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678
Владимир sanchesS80 59 минут назад
Не все знают эти пункты ПДД, поэтому и оправдывают водителя, а в данном ДТП виноват только он. Поворачивает в условиях ограниченной видимости и даже не притормаживает.
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15k
nobody® ddp 14 минут назад
У нас так коллега в отделение уехал. Все пошли на переход, а он не вытерпел. Там его встретили, приняли за переход в неположенном месте, а он ещё и пьян
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119
Бобр 4 часа назад
Идут как бессмертные. Пипец. на бога надейся, а сам не оплошай!
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4k
кот базилий Бобр 2 часа назад
Ехал бы он 20 км, а не 40 этого бы не было. Вот куда лететь?
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7k
Алеksей кот базилий 2 часа назад
да даже не в скорости дело, попытался бы он хоть слегка на тормоза принажать и всё было бы норм, но тормозить начал только уже после столкновения.
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3k
SSD 4 часа назад
По сторонам то поглядывать не мешало бы. Не вижу там зебры...
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