Автомобилист сбил двух пожилых женщин в Петрозаводске

31-летний водитель автомобиля Kia Rio совершал правый поворот, выезжая с улицы Андропова на улицу Свердлова, и сбил двух пожилых женщин. Пострадавшие самостоятельно добрались в травмпункт, где им было назначено амбулаторное лечение.
В результате ДТП пострадали 64-летняя и 72-летняя женщины.
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Одни лезут на дорогу не убедившись в собственной безопасности.
Второй едет с такой скоростью по такой дороге вдоль припаркованных машин что у меня мурашки по коже. А если бы из за стоящей машины санки выкатились с ребенком?
Сколько таких видео гуляет по сети, когда такие бабки свалку из машин устраивают, когда не там где положено дорогу перебегают.
Просто в этот раз не свезло.....
https://yandex.ru/maps/18/petrozavodsk/geo/ulitsa_andropova/8023042/?l=stv,sta&ll=34.367555,61.788674&panorama[direction]=6.789159,-1.264507&panorama[full]=true&panorama[point]=34.366345,61.788718&panorama[span]=120.000000,68.191041&utm_source=main_stripe_big&z=17.68https://yandex.ru/maps/18/petrozavodsk/geo/ulitsa_andropova/8023042/?l=stv,sta&ll=34.367555,61.788674&panorama[direction]=6.789159,-1.264507&panorama[full]=true&panorama[point]=34.366345,61.788718&panorama[span]=120.000000,68.191041&utm_source=main_stripe_big&z=17.68
Стоянки платные есть, а переходов нет.
Их там быть просто не должно.
Я про бабок.
Сколько я таких видел, которые лезут не глядя через проезжую часть, под машины, при том, что до зебры не более 50 метров.
13.1. При повороте направо или налево водитель обязан уступить дорогу пешеходам и велосипедистам, пересекающим проезжую часть дороги, на которую он поворачивает.
Пешеходам
4.3. Пешеходы должны переходить дорогу по пешеходным переходам, в том числе по подземным и надземным, а при их отсутствии - на перекрестках по линии тротуаров или обочин.
(они по линии тротуара и пошли)
Плюс когда они выходили на дорогу, до машины оставалось еще метров 40.