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В Благовещенске перевернулась инкассаторская машина

В Благовещенске перевернулась инкассаторская машина (3 фото + 1 видео)

Автор:
19 ноября 2020 12:02
Сообщество : Аварии
Метки: авария   авто   авто авария   дтп   инкассаторская машина   разворот   
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Сын министра транспорта и дорожного хозяйства Амурской области Александра Зеленина Вадим на внедорожнике Toyota Land Cruiser врезался в инкассаторский автомобиль. На опубликованных кадрах видно, что бронеавтомобиль попытался повернуть налево с правого ряда.

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Метки: авария   авто   авто авария   дтп   инкассаторская машина   разворот   
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2  комментария
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Нанук Паналык 2 часа назад
Если бы на месте сына министра на крузаке,был бы дядя Вася на "волге",диалог звучал бы так;
-Вы что не видели что он поворотник включил?!
-Но он же из правого ряда....
-Какой правый ряд!Это двухполосная дорога!
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Johnny

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