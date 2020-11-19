В Благовещенске перевернулась инкассаторская машина

Сын министра транспорта и дорожного хозяйства Амурской области Александра Зеленина Вадим на внедорожнике Toyota Land Cruiser врезался в инкассаторский автомобиль. На опубликованных кадрах видно, что бронеавтомобиль попытался повернуть налево с правого ряда.

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Водителя инкассаторского автомобиля признали виновным в административном правонарушении.

В ДТП пострадал пассажир "ГАЗели", госпитализация ему не понадобилась. 0 Источник: