В Благовещенске перевернулась инкассаторская машина

Сын министра транспорта и дорожного хозяйства Амурской области Александра Зеленина Вадим на внедорожнике Toyota Land Cruiser врезался в инкассаторский автомобиль. На опубликованных кадрах видно, что бронеавтомобиль попытался повернуть налево с правого ряда.
Водителя инкассаторского автомобиля признали виновным в административном правонарушении.
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-Вы что не видели что он поворотник включил?!
-Но он же из правого ряда....
-Какой правый ряд!Это двухполосная дорога!