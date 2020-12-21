FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Автомир 7111 постов • 678 подписчиков подписаться
Главная > Авто > Сообщество Автомир 
Каждая минута на счету! Пожарные вручную отодвинули припаркованный автомобиль

Каждая минута на счету! Пожарные вручную отодвинули припаркованный автомобиль (1 фото + 1 видео)

Автор:
21 декабря 2020 14:16
Сообщество : Автомир
Метки: авто   автомир   автомобили   мчс   парковка   пожар   пожарные   
287
1
1
Во дворе ЖК «Солнечный город» в Петербурге спецмашина МЧС не могла проехать из-за припаркованных автомобилей. Спасатели приняли решение отодвинуть «Жигули».

Авторский пост

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Автомир"
Метки: авто   автомир   автомобили   мчс   парковка   пожар   пожарные   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
3
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
3  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
4k
SSD Час назад
"Покруче" бы вывернул и прошел бы... Место достаточно было, но убрали - и хусим. Лучше б протаранил)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
13k
Габит Калыков SSD Час назад
Скорее всего сзади еще машины стояли.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
14k
Господин Уэф 23 минуты назад
Там(на видео) тогда,то-же стояли автомобили, мешавшие проеду спец техники. С тех пор, к сожалению,мало что изменилось, да и дебилоидов паркующихся "где и как хочу" не убавилось.Вроде пытались принять закон, позволяющий спецтехнике таранить мешающие проезду А/М и пр, но воз и ныне там ...
Ссылка www.youtube.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Билан показал свой дом за 330 миллионов (6 фото) Билан показал свой дом за 330 миллионов (6 фото) Ford Mustang Shelby GT500 порезали на куски ради тренировок Ford Mustang Shelby GT500 порезали на куски ради тренировок Интересное устройство для защиты своего автомобиля от эвакуации Интересное устройство для защиты своего автомобиля от эвакуации Мега-музеи, суперстоянки и другие места: самые невероятные скопления автомобилей Мега-музеи, суперстоянки и другие места: самые невероятные скопления автомобилей Самые необычные пожарные автомобили со всего мира Самые необычные пожарные автомобили со всего мира Абсолютно новая Toyota Corolla 11-й год стоит на парковке без движения Абсолютно новая Toyota Corolla 11-й год стоит на парковке без движения
Vossen

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

655887



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Два кабана сбежали с фермы и разгуливают в Раменском округе
0
0
Два кабана сбежали с фермы и разгуливают в Раменском округе
15 домашних липучек, из цепких лапок которых никуда не деться
2
15
15 домашних липучек, из цепких лапок которых никуда не деться
﻿
Набирающие популярность в сообществах
"Аэрофлот" выделит в самолетах карантинную зону для ковид-диссидентов
0
35
"Аэрофлот" выделит в самолетах карантинную зону для ковид-диссидентов
В Северной Корее казнили человека, который слушал запрещенную радиостанцию
0
44
В Северной Корее казнили человека, который слушал запрещенную радиостанцию
Танкисты, в ваших рядах пополнение - встречайте кумира своего детства
Танкисты, в ваших рядах пополнение - встречайте кумира своего детства
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Немного праздничного настроения
0
0

Перейти в раздел
Популярные теги
#юмор#интересно#история#подборка#кино#картинки#автомобили#позитив#на различный вкус#девушки
#фото#факты#сша#природа#фотографии#красота#в мире#смешные#коронавирус#забавно
#прикол#животные#интересное#новый год#прикольные#люди#настроение#СССР#девушка#комментарии

На что жалуетесь?

Вернуться