Каждая минута на счету! Пожарные вручную отодвинули припаркованный автомобиль

Во дворе ЖК «Солнечный город» в Петербурге спецмашина МЧС не могла проехать из-за припаркованных автомобилей. Спасатели приняли решение отодвинуть «Жигули».
Весь личный состав отодвинул «Жигули» на газон. На такой маневр пожарным потребовалось около минуты
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