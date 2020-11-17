На парковке в Сочи ребенок едва не оказался под колесами машины

На парковке у магазина в Сочи безалаберная мамаша села на корточки, что поправить одежду своему ребенку, и едва не оказалась под колесами автомобиля, водитель которого сдавал задним ходом.
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