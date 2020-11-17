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На парковке в Сочи ребенок едва не оказался под колесами машины

На парковке в Сочи ребенок едва не оказался под колесами машины (1 фото + 1 видео)

Автор:
17 ноября 2020 12:26
Сообщество : Аварии
Метки: авария   авто   авто авария   везение   видео   дтп   повезло   яжемать   
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На парковке у магазина в Сочи безалаберная мамаша села на корточки, что поправить одежду своему ребенку, и едва не оказалась под колесами автомобиля, водитель которого сдавал задним ходом.

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Метки: авария   авто   авто авария   везение   видео   дтп   повезло   яжемать   
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3  комментария
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3k
AlekseiTFS Час назад
Водила дятел,но мамашка тоже хороша.Она бы ещё на скоростную вышла ребетёнку кофточку поправить
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5k
Игорь 11 минут назад
В правое зеркало ее должно было быть видно
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668
Владимир 47 минут назад
Е@анутая баба еще и Газельку боднула головой. Она бы еще легла на асфальт, самое место чтобы расслабиться и ни на что не обращать внимание.
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