На проспекте Победы в Пензе парень, 1998 года рождения, управлявший машиной Infiniti вылетел с проезжей части и сбил мужчину, а также врезался в припаркованные автомобили. Пострадавший 60-летний пешеход скончался.
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Infiniti сбила пешехода и протаранила припаркованные на стоянке LADA Priora и Renault Sandero
Пешехода увезли в больницу, где впоследствии он скончался. Травмы получил водитель иномарки Renault Sandero - мужчина 1979 года рождения, но после оказания медпомощи его отпустили.
Репортаж ТРК Пенза
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ООО! Богатые тоже плачут)))
Не делают человека счастливым деньги, и машины не делают и пр.
Один вон в инстаграмме дрочит имея миллионы евро, другие машины бьют от зла...
можно, конечно же, удаленно усомниться в моральных качествах данного человека, но, скорее всего, он окажется - обычным, как большинство из нас.