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Авария дня. В Пензе молодой лихач устроил смертельное ДТП

Авария дня. В Пензе молодой лихач устроил смертельное ДТП (1 фото + 2 видео)

Автор:
13 ноября 2020 11:01
Сообщество : Аварии
Метки: авария   авария дня   авто   авто авария   видео   дтп   лихач   смертельное дтп   
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На проспекте Победы в Пензе парень, 1998 года рождения, управлявший машиной Infiniti вылетел с проезжей части и сбил мужчину, а также врезался в припаркованные автомобили. Пострадавший 60-летний пешеход скончался.
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Метки: авария   авария дня   авто   авто авария   видео   дтп   лихач   смертельное дтп   
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12  комментариев
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71
WadDad 2 часа назад
Когда смотришь такое, то хочется отмены моратория на смертную казнь.
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5k
Сергей 2 минуты назад
Ага, 60 он ехал, ака предотвратить хотел. Обмудок вообще с мозгами не дружит раз так гоняет по городу. Жаль не убился гаденыш.
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639
Владимир 16 минут назад
Пьяное, ох@уевшее чмо еще и звиздит на камеру, что 60 ехал.
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−3
Николай 44 минуты назад
че гнал-то так? психи небось поселились в мозгу...

ООО! Богатые тоже плачут)))

Не делают человека счастливым деньги, и машины не делают и пр.

Один вон в инстаграмме дрочит имея миллионы евро, другие машины бьют от зла...
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49
Игорь 46 минут назад
Гонщик из Пензы ..ять
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1k
Cool Pool Час назад
неопытные водители - многие лихачат, далее у кого-то мозг вкл или до первого раза, когда повезло - пронесло, но кому-то не везет.
можно, конечно же, удаленно усомниться в моральных качествах данного человека, но, скорее всего, он окажется - обычным, как большинство из нас.
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4k
кот базилий 2 часа назад
Кто у нас папа?, пачему не знаем?
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358k
Алексей 2 часа назад
П.И.Д.А.Р.А.С.И.Н.А !!!! днем в городе так лететь. сука....лучше б сдох
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10k
ЕвгенийДончак 2 часа назад
В названии статьи серьёзная ошибка: не лихач, но ох-у-евший до полной бессознательности преступник.
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12k
Владислав Грецов 2 часа назад
был лихач будет зэкач....если не откупится
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348
LinkLine 2 часа назад
интересно, почему нет такого воя про этого ублюдка? а про ефремова почти пол года вонь стояла!
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27k
EvilHomer LinkLine 2 часа назад
Для чего вы задаете этот вопрос?
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