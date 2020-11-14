Мотоциклы, наши, советские

Пробегают быстро годы.
Как по трассе мотоциклы.
Вышла молодость из моды.
Сердце к возрасту привыкло.
Автор: Dimitrios
Как по трассе мотоциклы.
Вышла молодость из моды.
Сердце к возрасту привыкло.
Автор: Dimitrios
Первая заповедь советского мотоциклиста такова: не уверен — далеко не езди, вторая — всегда бери с собой необходимые запчасти, чтобы доехать домой. А ведь до сих пор есть любители, которым нравится старая техника, множество людей начинало ездить именно на советских мопедах и мотоциклах…
Производство мотоциклов в СССР было налажено с размахом. Главными центрами мостостроения стали Ирбит, Ижевск, Ковров и Минск, а сами мотоциклы, в том числе и импортные «Явы» и «Чезеты» стали неотъемлемой частью культуры. Начать, пожалуй, стоит с небольшого экскурса в историю советского мотостроения.
ИЖ
В конце 1920-х годов создаются опытные мотоциклы «ИЖ», в 30-е начинается мелкосерийное производство, и лишь в конце 40-х — начале 50х разворачивается действительно масштабное производство.
ИЖ
В конце 1920-х годов создаются опытные мотоциклы «ИЖ», в 30-е начинается мелкосерийное производство, и лишь в конце 40-х — начале 50х разворачивается действительно масштабное производство.
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Первые модели мотоцикла связывают с именем конструктора Петра Можарова, но настоящая популярность пришла к ИЖ после войны, когда в руки конструкторов попала документация на немецкий мотоцикл DKW NC-350.
После основательной модернизации мотоцикл назвали ИЖ-49. Легендарная модель была оснащена телескопической вилкой и гидравлическими амортизаторами. В условиях плохих дорог мотоцикл приобрел популярность.
Следующая модель — ИЖ-56 была не менее популярной, но настоящее признание пришло с появлением «ИЖ-Юпитер», «ИЖ-Планета» и «ИЖ-Планета-спорт», которые предназначались для туристических и спортивных поездок. ИЖ-ПС получил раздельную систему смазки двигателя и мог разгоняться до 100 км/час за 11 секунд.
В 60-е выпускаются первые мотоциклы «ИЖ Юпитер» (двухцилиндровый двигатель) и «ИЖ Планета» (одноцилиндровый двигатель). На Заводе имени Дегтярева производят 175-кубовый «Ковровец», позже превратившийся в «Восход». Мотоцикл ИЖ по популярности в СССР мог поспорить с самыми известными импортными аппаратами. В 70-х годах завод производил до 350 000 мотоциклов в год.
Минск
История создания «Минска» также восходит к DKW RT-125. Первые мотоциклы М1А были произведены в Москве, а в 1951 году производство было передано в Минск на велосипедный завод.
История создания «Минска» также восходит к DKW RT-125. Первые мотоциклы М1А были произведены в Москве, а в 1951 году производство было передано в Минск на велосипедный завод.
В 1956 году завод выпустил новую модель М1М с маятниковой подвеской, пружинными амортизаторами, короткорычажной вилкой и двигателем в 5 л.с., который развивал скорость в 75 км/час.
В 1961 году появилась новинка М-103 с гидравлическими амортизаторами и телескопической вилкой. Производство было ориентировано для села, что и объясняло популярность мотоциклов. Дальнейшая модернизация привела к большей мощности и скорости. Например, вышедшая в 1973 году модель ММВЗ-3.111 могла разогнаться до 90 км/час и имела мощность в 9,5 л.с. А ММВЗ-3.112 имел 12 л.с.
В 1961 году появилась новинка М-103 с гидравлическими амортизаторами и телескопической вилкой. Производство было ориентировано для села, что и объясняло популярность мотоциклов. Дальнейшая модернизация привела к большей мощности и скорости. Например, вышедшая в 1973 году модель ММВЗ-3.111 могла разогнаться до 90 км/час и имела мощность в 9,5 л.с. А ММВЗ-3.112 имел 12 л.с.
Восход
«Восход» стал культовым мотоциклом среди молодежи и подростков. Он покорял неприхотливостью, малым расходом топлива, легкостью и ремпригодностью. Особой надежностью мотоцикл не обладал, зато с его помощью учились чинить ДВС.
Производство «Восхода» было развернуто после войны на заводе им. Дягтерева. Прототипом стал немецкий мотоцикл DKW RT-125. В 1946 году завод выпустил 286 мотоциклов «К-125».
«Восход» стал культовым мотоциклом среди молодежи и подростков. Он покорял неприхотливостью, малым расходом топлива, легкостью и ремпригодностью. Особой надежностью мотоцикл не обладал, зато с его помощью учились чинить ДВС.
Производство «Восхода» было развернуто после войны на заводе им. Дягтерева. Прототипом стал немецкий мотоцикл DKW RT-125. В 1946 году завод выпустил 286 мотоциклов «К-125».
С 1957 года завод стал выпускать совершенно новый мотоцикл «К-175» с 175-кубовым двигателем. Этот мотоцикл получил название «Восход» и дал жизнь целому семейству. Самыми популярными моделями стали «Восход-2», «Восход – 2М.» Последняя модель «Восхода», созданного в СССР, носила название М3-01. Кроме этого, завод выпускал ограниченные партии мотоциклов для мотокросса, а в 80-е годы создал несколько интересных разработок спортбайков.
Урал
История мотоциклов «Урал» с конца 30-х годов и до 1964 года была историей военного мотоцикла. Даже после того, как мотоцикл стали продавать обывателям, владелец «Урала» был обязан встать на воинский учет, а Госавтоинспекция запрещала эксплуатировать мотоцикл без коляски. Из-за этого «Урал» не снискал славы среди молодежи. Он нашел свою нишу как тяжелый утилитарный мотоцикл. Его использовали и для прогулок под луной, и для перевозки грузов, и для поездок в тайгу, и даже для мототуризма.
Мотоцикл ИМЗ был оснащен 650-кубовым четырехтактным двигателем и считался надежным среди советских мотоциклов. Мощность двигателя в зависимости от модели составляла от 31 до 36 л.с. Максимальная скорость при использовании с коляской — 105 км/час.
История мотоциклов «Урал» с конца 30-х годов и до 1964 года была историей военного мотоцикла. Даже после того, как мотоцикл стали продавать обывателям, владелец «Урала» был обязан встать на воинский учет, а Госавтоинспекция запрещала эксплуатировать мотоцикл без коляски. Из-за этого «Урал» не снискал славы среди молодежи. Он нашел свою нишу как тяжелый утилитарный мотоцикл. Его использовали и для прогулок под луной, и для перевозки грузов, и для поездок в тайгу, и даже для мототуризма.
Мотоцикл ИМЗ был оснащен 650-кубовым четырехтактным двигателем и считался надежным среди советских мотоциклов. Мощность двигателя в зависимости от модели составляла от 31 до 36 л.с. Максимальная скорость при использовании с коляской — 105 км/час.
В 1985 году с конвейера завода сошел двухмиллионный мотоцикл модели «М-67». В 90-е годы завод сумел выстоять. Сейчас большая часть мотоциклов идет на экспорт.
Ява (Jawa)
Марка дорожных мотоциклов, производимых в Тинец-над-Сазавоу (Чехословакия). СССР был основным импортёром Явы. Всего в Советский союз было поставлено более миллиона мотоциклов разных моделей. В советские времена мотоциклы Jawa считались лучшими из доступных в продаже на территории СССР. Одним из народных названий модели Явы 360 стало «Ява-старуха» либо просто «старуха». «Старухи» с одноцилиндровым двигателем в народе назывались «чекушки», из-за объёма 250 кубических сантиметров.
Марка дорожных мотоциклов, производимых в Тинец-над-Сазавоу (Чехословакия). СССР был основным импортёром Явы. Всего в Советский союз было поставлено более миллиона мотоциклов разных моделей. В советские времена мотоциклы Jawa считались лучшими из доступных в продаже на территории СССР. Одним из народных названий модели Явы 360 стало «Ява-старуха» либо просто «старуха». «Старухи» с одноцилиндровым двигателем в народе назывались «чекушки», из-за объёма 250 кубических сантиметров.
Существует несколько модификаций, которые можно разделить на мотоциклы с 6В и 12В электрооборудованием. У 6В варианта менее мощный двигатель и слабый генератор, но, субъективно мотоциклы, оборудованные 6В оборудованием, красивее. «Jawa» являются мотоциклами того же класса, что и «Юпитер», но приятнее в эксплуатации.
«Паннония»
Мотоцикл «Паннония» стал еще одним культовым мотоциклом среди городской молодежи и мототуристов.
Производство «Паннонии» началось на заводе «Чаппель» в Будапеште в 1954 году. «Паннония» стала первым новым мотоциклом завода. Мотоцикл оснастили одноцилиндровым 250-кубовым двухтактным двигателем, четырехступенчатой КП. Новшеством оказалась закрытая цепная передача и дуплексная рама.С 1954 по 1975 год в СССР было поставлено 286 959 мотоциклов.
Самой популярной моделью стала Pannonia 250 TLF. При весе 146 кг мотоцикл выдавал 18 л.с., не был привередлив к топливу, имел бак в 18 литров и надежную электрику. Кроме этого, завод выпускал модель с 350-кубовым двигателем и коляской.
Мотоцикл «Паннония» стал еще одним культовым мотоциклом среди городской молодежи и мототуристов.
Производство «Паннонии» началось на заводе «Чаппель» в Будапеште в 1954 году. «Паннония» стала первым новым мотоциклом завода. Мотоцикл оснастили одноцилиндровым 250-кубовым двухтактным двигателем, четырехступенчатой КП. Новшеством оказалась закрытая цепная передача и дуплексная рама.С 1954 по 1975 год в СССР было поставлено 286 959 мотоциклов.
Самой популярной моделью стала Pannonia 250 TLF. При весе 146 кг мотоцикл выдавал 18 л.с., не был привередлив к топливу, имел бак в 18 литров и надежную электрику. Кроме этого, завод выпускал модель с 350-кубовым двигателем и коляской.
Красота и совершенство линий мотоцикла до сих пор заставляют ценителей раритетов искать уцелевшие мотоциклы.
В 1968 году завод выпустил новую модель мотоцикла, скопированную с «Yamaha YDS-2», но в СССР решили, что мотоцикл слишком сложный и прекратили экспорт, после чего завод закрылся.
В 1968 году завод выпустил новую модель мотоцикла, скопированную с «Yamaha YDS-2», но в СССР решили, что мотоцикл слишком сложный и прекратили экспорт, после чего завод закрылся.
«Чезет»
История легендарного «Чезет» (Cezet) уходит в довоенные времена, когда чехословацкий оружейный завод Ceska Zbrojovka (CZ) решил начать производство мотоциклов. В 1936 году завод произвел прототипы «Чезета», на основании которых позже возникли мотоциклы с двигателями в 250 и в 350 куб.см. В 1960-м году CZ запустил в серийное производство мотоциклы «Чезет». В СССР CZ ждал невиданный успех. Наравне с «Явой» этот мотоцикл пользовался успехом у рокеров, а «черный «Чезет» стал мечтой целого поколения.
История легендарного «Чезет» (Cezet) уходит в довоенные времена, когда чехословацкий оружейный завод Ceska Zbrojovka (CZ) решил начать производство мотоциклов. В 1936 году завод произвел прототипы «Чезета», на основании которых позже возникли мотоциклы с двигателями в 250 и в 350 куб.см. В 1960-м году CZ запустил в серийное производство мотоциклы «Чезет». В СССР CZ ждал невиданный успех. Наравне с «Явой» этот мотоцикл пользовался успехом у рокеров, а «черный «Чезет» стал мечтой целого поколения.
Знаменитый кроссовый Cezet появился на свет в 1962-м году. Мотоцикл был оснащен одноцилиндровым двухтактным двигателем в 250 куб.см. Звездный час «Чезета» продолжался до конца 60-х. На нем выступали и побеждали на чемпионатах гонщики из СССР, Бельгии и ГДР.
Ирбитский завод до сих пор держится на плаву, как ни странно и довольно успешно по всем прогнозам. Производство там хоть и в не больших объемах, но оно есть. По нынешним меркам мотоциклы эти довольно современны, надежны. Но вот в России его пока что покупать не хотят, оно и не удивительно, мало кому еще у нас не пришло в голову потратить на него 800 000 наших кровных рублей. Более 90% мотоциклов идет на экспорт.
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