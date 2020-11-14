Мотоциклы, наши, советские

Ирбитский завод до сих пор держится на плаву, как ни странно и довольно успешно по всем прогнозам. Производство там хоть и в не больших объемах, но оно есть. По нынешним меркам мотоциклы эти довольно современны, надежны. Но вот в России его пока что покупать не хотят, оно и не удивительно, мало кому еще у нас не пришло в голову потратить на него 800 000 наших кровных рублей. Более 90% мотоциклов идет на экспорт.