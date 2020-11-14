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Мотоциклы, наши, советские

Мотоциклы, наши, советские (23 фото)

Автор:
14 ноября 2020 20:52
Сообщество : Мото
Метки: авто   вело   мото   фото   
529
23
Пробегают быстро годы.
Как по трассе мотоциклы.
Вышла молодость из моды.
Сердце к возрасту привыкло.
Автор: Dimitrios
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Метки: авто   вело   мото   фото   
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3k
ZmeyUA 2 часа назад
А как же "Днепр"?
А как же "Днепр"?
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6k
Barachek_Obachek Час назад
Мотопроизводители как и авто в какой-то момент тоже свернули не туда. А начиналось всё неплохо
Мотопроизводители как и авто в какой-то момент тоже свернули не туда. А начиналось всё неплохо
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16k
бат св Час назад
В Коврове на ЗиДе, в конце 70-начале 80 годов в мотопроизводство набирали рукожопых и вороватых дененегатов типа моего покойного соседа. После смерти,племянники открыли гараж, а там ворованных деталей от рамы до движка на пяток мотиков.
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8k
Андрей Ватрушкин Час назад
Каша из фотографий из-за отсутствия подписей.
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7k
Prostovopros 2 часа назад
А вспомните сколько челов обещали возродить производство мотоциклов в РФ. Всё заканчивалось клянчаньем денег из бюджета и их распилом. Путинский пополиз волосатый, типа байкер, обещал сделать народный мотоцикл, но начал клянчить землю в Крыму - без неё ну никак не построить мотоцикл. Вот и живём воспоминаниями. А толковые разработчики есть. И им нужно просто помочь, потому как, разработка и производство малость разные вещи.
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2k
Frank Borman 2 часа назад
"Если с Урала не капает масло - знчит, оно все вытекло" - советская мотомудрость.
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Где снимали фильмы, которые многие из нас знают наизусть Где снимали фильмы, которые многие из нас знают наизусть Преврати велосипед в мотоцикл Преврати велосипед в мотоцикл Отличные снимки довоенных мотоциклов от Пола Клифтона Отличные снимки довоенных мотоциклов от Пола Клифтона Мотоциклисты на снимках американских фотографов первой половины ХХ-го века Мотоциклисты на снимках американских фотографов первой половины ХХ-го века Классические мотоциклы в фотографиях Пола Клифтона Классические мотоциклы в фотографиях Пола Клифтона Из Калининграда до Владивостока на велосипеде Из Калининграда до Владивостока на велосипеде
Дикий Тапок

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