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Авария дня. В Волгограде опрокинулась машина скорой помощи с пациенткой

Авария дня. В Волгограде опрокинулась машина скорой помощи с пациенткой (1 фото + 1 видео)

Автор:
12 ноября 2020 11:45
Сообщество : Аварии
Метки: авария   авария дня   авто   авто авария   видео   дтп   скорая помощь   спецсигнал   
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На перекрестке улицы Лазоревой и переулка Зерноградского скорая помощь, с включенными спецсигналами, столкнулась с Chevrolet Cruze, под управлением 33-летнего водителя. Пострадал один человек.
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Метки: авария   авария дня   авто   авто авария   видео   дтп   скорая помощь   спецсигнал   
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1  комментарий
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SSD 52 минуты назад
Мдя... Водитель скорой виноват.
...использовать это преимущество можно только при включении специального звукового сигнала (сирены) и только убедившись в безопасности дорожного движения.(С)
Режим неуязвимости это не дает...
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Johnny

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