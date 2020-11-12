На перекрестке улицы Лазоревой и переулка Зерноградского скорая помощь, с включенными спецсигналами, столкнулась с Chevrolet Cruze, под управлением 33-летнего водителя. Пострадал один человек.
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Водитель скорой помощи и пациент не пострадали, фельдшер с сотрясением мозга госпитализирована в областную клиническую больницу.
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